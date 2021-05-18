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Малком и Лантратов — в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored

18 мая 2021, 06:03

Портал WhoScored составил символическую сборную чемпионата России по итогам сезона-2020/21.

Символическая сборная сезона в РПЛ по версии WhoScored

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило Серкейра («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Оливер Абильдгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Реми Кабелла («Краснодар»);

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»).

Недавно появилась информация о том, что Лантратов может перебраться в ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 08:39
один дорогостоящий игрок по ошибке включён ..
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
18 мая в 21:31
За что Малкома в сборную, наверно за гол аутсайдеру. Малком в этой сборной лишний, так он и не играл почти.
Аксинья
Аксинья ответ stanichnik (раскрыть)
18 мая в 14:01
Там больше похоже что он не провалил игры, а положил на них большой и толстый...
Нази
Нази
18 мая в 10:13
Мне кажется и Малком и Кабель лишние. Вместо них Крыховяк и Деспотович должны быть.
LOpp
LOpp
18 мая в 10:04
Малкома включили в эту сборную из жалости
stanichnik
stanichnik ответ Аксинья (раскрыть)
18 мая в 09:39
Доброго Здоровья, Аксинья!
Запоминается обычно последняя фраза, в данном случае игра. Две последние встречи Осипенко провалил, особенно игру с Уралом.
Саня Шумный
Саня Шумный
18 мая в 09:01
Бред какой-то. Малком и не играл толком. А если и играл то в основном против донных команд
particular
particular
18 мая в 08:34
Символизм сборной по некоторым позициям стремится к пессимизму...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
18 мая в 08:29, ред.
Портал WhoScored выбирая кандидатов в символическую сборную явно придерживался правила "Жизни черных важны!"
CSKA2012
CSKA2012 ответ Трезвый повар (раскрыть)
18 мая в 08:25
Малком чемпион а чего грузин с хорватом сделали ? 5 и 6 место заняли ?)
Трезвый повар
Трезвый повар
18 мая в 08:14
Вместо Малкома должен быть Кварацхелия, вместо Абильгора Влашич
Аксинья
Аксинья
18 мая в 08:09
Осипенко в сборной вполне норма - хреново что Черчесов его в упор не замечает, хотя ничего удивительного...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 мая в 07:39
Оба челса спорные варианты. Но на вкус и цвет товарищей нет...
antant1
antant1
18 мая в 07:27
Малкома по цене наверное выбирали)
Василий 50
Василий 50
18 мая в 07:06
Не все позиции понятны
SHMEL258
SHMEL258
18 мая в 06:55
Насчёт Малкома шутка?
STVA 1
STVA 1 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
18 мая в 06:22
Хвича более достоин чем этот инвалид)
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
18 мая в 06:15
Мда уж.... Зулус вышел на поле 3 раза за сезон и в символическую)) Ну точно газпром составлял сборную!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
18 мая в 06:05
Малком? А точно? Вы хорошо подумали? Во всём остальном со сборной согласен, а так я бы Кварцхелию вместо Малкома взял.
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