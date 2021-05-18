Малком и Лантратов — в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную чемпионата России по итогам сезона-2020/21.
Символическая сборная сезона в РПЛ по версии WhoScored
Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Мурило Серкейра («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Малком («Зенит»), Оливер Абильдгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Реми Кабелла («Краснодар»);
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»).
🇷🇺 Russian Premier League Team of the Season pic.twitter.com/FN0YurBv8W— WhoScored.com (@WhoScored) May 17, 2021
Недавно появилась информация о том, что Лантратов может перебраться в ЦСКА.
Запоминается обычно последняя фраза, в данном случае игра. Две последние встречи Осипенко провалил, особенно игру с Уралом.
Запоминается обычно последняя фраза, в данном случае игра. Две последние встречи Осипенко провалил, особенно игру с Уралом.