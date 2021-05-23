Огорчения РПЛ 2020/21. Чалову, Бакаеву и Игнатьеву важно прибавить в новом сезоне

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сегодня, 16:00

Подбадриваем талантливых и опытных футболистов.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Кононов видел Михаила первым номером «Спартака», а теперь Левашов ушел в глубокий запас аутсайдера. Еще можно поругать Шелию за ряд ошибок после классных сэйвов. Не обошлось без «бабочек» у Сафонова. Но если искать голкипера, что в прошлом и позапрошлом сезонах тащил, а теперь затерялся, то выходим на Левашова. Михаил сбавил в команде, где тренеры традиционно тасуют вратарей.

Защитники

Виктор Васин ( ЦСКА )

У опытного чемпиона России была черная полоса. Васин растерялся настолько, что при выходе на замену забыл о щитках. А на поле опытный защитник, что должен вести за собой молодых, не успевал и поучаствовал в восьми проигранных матчах в разных турнирах. Васин может лучше, Акинфеев не шутил – это сильный защитник в плохой моральной форме. Может, Олич вернет его в чувства?

Роман Нойштедтер («Динамо»)

Неудачу Райковича понимаем, не потянул уровень РПЛ . Маслова и Карпова нет смысла распинать, еще вырастут. Кверквелия попал к аутсайдеру. Но что вытворял человек с матчами за сборные Германии и России? Порой «Динамо» не хватало разрушителя в центре обороны или полузащиты, но Роман выходил и чудил. Похоже, Нойштедтеру надоел серьезный футбол. А ведь сыграл в 16 турах РПЛ , в десяти – в основе.

Кайо («Краснодар»)

«Быки» на 12-м месте по пропущенным мячам. Кайо – один из символов неудачной игры в защите. Его ошибки — закономерность, ведь бразилец не игрок линии обороны, а центральный полузащитник. Но Мусаев предпочитал ставить Кайо, и слишком часто «Краснодар» терпел неудачи, когда молодой футболист ошибался. Теперь надо успокоиться, перейти в опорную зону и начать с чистого листа с Ганчаренко.

Полузащитники

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Знаем о коронавирусе. Но Бакаеву не 70 лет, профессиональный спортсмен, а болел давно. Под присмотром тренеров месяцами набирал форму, а в итоге слушал агента и вел переговоры с другими командами, а не пахал в основе «Спартака», где поначалу при Тедеско был незаменимым. Промес, что пришел на смену, не сыграл идеально, но Бакаев точно огорчил после крутого позапрошлого сезона. Пора менять клуб.

Юрий Газинский («Краснодар»)

Вильена был плох, но Газинский не лучше. Три мяча и три ассиста есть, а если посмотреть на дистанции, то полузащитник, что провел 26 матчей из 30, сбавил. В результате оказался лишь в резервном списке Черчесова – вероятно, пропустит Евро. Жаль, Газинский ведь умеет и передачу отдать, и голевое чутье с ударом при нем. Но «Краснодар» выдал слабый сезон, как и один из его ветеранов.

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

Недавно был основным в сборной и ЦСКА , а теперь даже в резервный список не попал. Впервые за двадцать лет «армейцы» без еврокубков. Логично, что в этом составе есть их представители. Ахметов очень грубо и показательно ошибался, Черчесов побоялся вызывать хавбека в такой форме. Знаем, что Ильзат не опорник, но на любой позиции в центре поля нужна хладнокровность, а она пропала.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Пример легионера, который не ценит щедрый контракт в РПЛ . Дриусси открыто говорил о желании уйти, но подписал новое соглашение – подстраховался, поступил хитро. На поле же действовал банально, весной появлялся редко. Больше говорил, какой он крутой форвард и какую плохую позицию ему нашел Семак, чем действовал. Редкий игрок основной обоймы «Зенита», что скорее не заслужил титул.

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА )

Публика слишком строга? Но речь о форварде с победой в гонке снайперов, надежде сборной в атаке. А если отнять четыре гола «Ростову», то останется три мяча, причем два бесполезных в концовке сезона. Слабых матчей куда больше. У фанатов ЦСКА могут быть вопросы к Влашичу весной, но Чалов тоже промахивался и провел странный сезон. Зато Олич в него верит, летом начнут сначала.

Эдер («Локомотив»)

Гайча оправдывает просчет скаутов и тренера. Тюкавич и Грулев лучше подходили под вертикальный стиль «Динамо», чем Комличенко. А Эдер был хуже всех недосказанных форвардов вместе взятых. Вцепился в продление контракта с «Локомотивом» и бросил играть. Смолов проснулся весной. Зе Луиша скосили травмы. Лисакович был хорош. Но Николич собрал коллекцию форвардов из-за того, что чемпион Европы забил 1 гол в 20 матчах РПЛ . В том числе из-за такой игры «Локомотив» без ЛЧ .

Иван Игнатьев («Рубин»)

Вопрос не в мотивации или тренировках, а в мастерстве – заключение Слуцкого. Игнатьев неправильно играет, и пока не переучился. Хорошо, что Деспотович прижился, Макаров и Кварацхелия не впустую навешивали в штрафную площадь. Но Игнатьев обошелся «Рубину» в 7 млн евро, не считая зарплаты, один из самых дорогих трансферов молодых российских игроков в истории. Возможно, для спасения карьеры придется сменить команду.

Главный тренер. Мурад Мусаев («Краснодар»)

В сезоне хватало отставок, но Шалимов, Хацкевич или Ганчаренко не работали с командой из ЛЧ . А вот Мусаеву достался добротный состав «Краснодара», который изучил вдоль и поперек. Теперь это наставник второго состава, и отсутствие приглашений из РПЛ о многом говорит. Об этом тренере Галицкий лучшего мнения, чем владельцы других клубов лиги и соперники. Впрочем, Мурад Олегович молодой – возможно, наработает на реванш в будущем.

Непонятная суперзвезда. Малком («Зенит»)

Все умеет, поэтому слепые алгоритмы выводят бразильца на первые места. Они же выставляют ему высокие оценки за матчи против аутсайдеров. Но если смотреть все поединки, то увидите человека, который не показал ничего на 40 млн евро плюс дикую зарплату в районе 6.5 млн евро в год. Мячи и ассисты выбивают его из железной основы, но от Малкома ждем большего. Пора ему тащить в РПЛ и ЛЧ .

Неудачливость сезона. Александр Кокорин («Спартак»)

В январе футболисты РПЛ в анонимном опросе выбрали Кокорина разочарование первой части сезона. А приходил Александр в «Спартак», чтобы бросить перчатку «Зениту». Зря покинул «Сочи», там провел бы классный сезон. В Москве и Флоренции вмешались травмы, но и без них в РПЛ себя не показал. Уехал в Серию А, не попал на Евро-2020, может не вписаться в планы будущего тренера «фиалок». Не везет, причем фатально.

Команда-огорчение. «Краснодар»

Планомерно шли к печальной развязке с Мусаевым. Отчаянно не хватает характера, хотя стиль и класс имеются. В этом сезоне не впечатлила их молодежь – Уткин, Шапи и Сафонов, огорчили ветераны – Вильена и Газинский. Не спасли форварды Ари и Берг. Не сыграл великолепно лидер Классон. А приход именно Ганчаренко оставляет вопросы, ведь Виктора Михайловича уволили из ЦСКА .

«Краснодар» через год или будет чемпионом (минимум вернется туда, где был), или снова все проиграет, а по ходу сезона переживет еще одну смену тренера – оказались на развилке после десятого места в таблице.