Символическая сборная 30-го тура: джокеры Мозес и Грулев вместе с отцом Дзюбой

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вчера, 10:00

В последнем туре увидели покер и парочку дублей, атака переиграла защиту.

Вратарь

Георги Шелия («Ахмат»)

Совсем не вратарский тур, что в РПЛ случается раз в тридцать игровых недель. Дюпин не отразил пенальти, у Лантратова не было работы, Сафонов чаще скучал, Максименко пропустил два гола после трех ударов, Акинфеев взял пять выстрелов, но пропустил трижды. Методом исключения добираемся до голкипера, по чьим воротам нанесли восемь точных ударов. Два раза Шелия был очень хорош, а всего у него 6 сэйвов.

Защитники

Виктор Мозес («Спартак») – спаситель недели

Играл по всему флангу, но чаще атаковал. Нет у «красно-белых» однозначных героев, поскольку пропустили два мяча от Ильина. Зато есть спаситель сезона, коим стал именно Виктор. Мозес нанес три удара по воротам, больше только у Промеса и Соболева. Но если коллеги частенько промахивались, то нигериец попал в концовке. «Красно-белые» отыгрались, уступая 2:0 в гостях, и должны поблагодарить Мозеса за активность.

Александр Мартынович («Краснодар») – собранность тура

12 выносов от ворот – невероятное число. Если судить по счету – победа «быков» 1:3, то может сложиться неправильное мнение о поединке. «Ростов» старательно атаковал, по ударам разница 17:7 в их пользу. Но команде Карпина не хватало конкретики – лишь 2 попадания в створ. Мартынович не позволил никому, кроме Газинского, серьезно потревожить Сафонова.

Александр Филин («Химки»)

Во-первых, через Филина «Химки» выходили в атаку, касался мяча чаще всех в команде. Во-вторых, Руденко и Заболотный не нанесли ни одного точного удара по воротам Лантратова. В-третьих, единственный момент «Сочи» — после удара центрального защитника Прохина. «Химки» провели очередной хороший матч в защите, и выделим Филина за выносы мяча, отборы и заблокированные удары.

Илья Самошников («Рубин»)

Видно, что человека вдохновило попадание в расширенный список сборной России накануне Евро-2020. Илья заслужил вызов, и очень хорошо провел тур, который левым защитникам в целом не сильно удался. Самошников 5 раз отбирал мяч у игроков «Ротора», совершил 4 перехвата – играл высоко, останавливал чужого Макарова из «Ротора» и Кипиани. «Рубин» не выиграл, но пошел в Европу, а Самошников собирается в сборную.

Полузащитники

Арсен Захарян («Динамо») – гол тура

В матче, где «Динамо» до перерыва не хватало мотивации, нашлись герои ярких моментов. Кроме Грулева, можно отметить юного Арсена. Далеко не самый сильный его матч, но работал в защите – 3 отбора, 3 блока, и не промахнулся в атаке. Например, Промес пять раз промахнулся, а Захарян в 17 лет создал три момента, а потом решился на удар-парашют по воротам Акинфеева. Когда так хитро играешь в юном возрасте – тебя замечают.

Олег Иванов («Уфа»)

Ветеран вытащил для «Уфы» путевку в РПЛ на следующий сезон. Появление организатора игры в центре поля существенно изменило рисунок игры аутсайдера, и хотя Иванов уже не может выдавать большой объем оборонительной работы, против «Арсенала» в решающий момент Олег показал лидерские качества – забил первый мяч за «Уфу», а затем помог Беляеву забить в свои ворота.

Чидера Эджуке ( ЦСКА )

В первом тайме у ЦСКА активно смотрелся Бохинен, но позже его заменили. Также можно отметить Тикнизяна за подключение в атаку и Марадишвили за ассист, однако если соединять все события на поле, то получите самого активного в составе ЦСКА – Эджуке. Нигериец смело шел в атаку, ловил Евгеньева на спорных позиционных решениях. Чидера сделал, что должен был – хорошо сыграл в атаке, организовал оба мяча «армейцев».

Нападающие

Владимир Ильин («Ахмат»)

Форвард сделал свое дело – реализовал два удара из двух, а остальное зависело от напарников. «Спартак» отыгрался, но нельзя игнорировать футбол Ильина. В хорошей форме, активно работает на передовой. Не всегда получает идеальную поддержку, но если бы это Ильин пробивал по воротам Максименко головой вместо Поляруса – «Ахмат» мог забить три мяча и победить.

Артём Дзюба («Зенит») – папаша недели

Четко сыграл против мертвой обороны «Тамбова». Так в защите в РПЛ давным-давно не играли, но Артёма это не должно волновать. У Дзюбы уже был хет-трик в сезоне в ворота «Уфы», а чтобы стать лучшим снайпером вместе с Азмуном, молодому отцу хватало трех голов. Но забил четыре, с 20 мячами стал лучшим снайпером лиги второй год подряд.

Вячеслав Грулев («Динамо») – джокер тура

В отличие от Дзюбы, появился на поле на замену, и встретил соперника, которому нужно было набрать три очка. Но ЦСКА , хотя повел в счете, просчитался, когда встречал Грулева в своей штрафной площади. Вячеслав дважды сыграл классно и четко. И хотя победу обеспечил другой игрок – юный Захарян с ударом-парашютом, в сборную тура имеет смысл отправить именно Грулева, перевернул непростое для «Динамо» дерби.

Главный тренер

Алексей Стукалов («Уфа»)

Невероятно сумбурный тур, и если анализировать работу тренеров, то приходим к выводу, что многие просто наблюдали, как повернется. Команды не слышали наставников, поскольку или устали, или потеряли мотивацию, или просто не пошла игра. Зато выходим на человека, чья команда тренерская, как «Химки» или «Сочи», и услышала все установки. «Уфа» Стукалова спаслась от вылета, и хотя ее устраивала ничья, сыграла на победу против «Арсенала».

Перестрелка недели. Московское дерби с пятью голами

ЦСКА хотел выиграть, мог это сделать, а потом «Динамо» проснулось. С ними такое случалось не раз, и хотя в целом игра далека от идеала, правильные последние передачи и удары нашлись. Выход на замену Грулева выручил Шварца, а гол Захаряна огорчил Олича. Победа ничего не давала ЦСКА после ничьих «Рубина» и «Сочи», но так еще обиднее – снова проиграли.

Честность тура. «Уфа»

Матч перенесли, но не задерживали игру «Рубина» и «Ротора». Наверное, не нашли формального повода. В итоге «Уфа» и «Арсенал» устраивала ничья, ведь клуб из Волгограда не победил. Но команда Стукалова сражалась за три очка и была лучше, чем соперник. Восемь тысяч фанатов не разочарованы, что два часа ждали начало матча из-за жары.

Приключения уикенда. Камбэк «Спартака»