Ибрагимович не сможет сыграть на Евро-2020. Цените великих ветеранов, их осталось очень мало

1621094422

вчера, 19:00

Накануне больших турниров вспоминаем вечных, вроде Дани Алвеса.

Бразилец после длительной паузы вернулся в сборную, как чуть раньше Златан. Вспомним опытных и бывалых футболистов – от 35 лет и старше, которые еще играют за сборные, ведь впереди сразу два турнира – Евро и Кубок Америки.

Вратарь

Мануэль Нойер (Германия, 35 лет)

Буффон не играет за сборную Италии, Кавашима – за Японию, а Ханданович отдал пост Облаку. Но есть возрастной голкипер, что до сих пор отражает атаки в клубе от Нюбеля, и в сборной от тер Штегена. Мануэль остается в списке величайших стражей ворот здесь и сейчас. Мануэль повторил рекорд Кана по количеству «сухарей» в Бундеслиге – 204, но до конца сезона, если появится на поле, может его улучшить. А дальше ждет Евро-2020 в составе сборной Германии.

Защитники

Тиаго Силва (Бразилия, 36 лет)

Многие, видя в списке Тите 38-летнего Алвеса, забывают отметить, что Тиаго Силва тоже в составе, а всего на год моложе. В сентябре Тиаго стукнет 37 лет, и если Дани развлекается с молодой женой в Сан-Паулу, совмещая развлечения и футбол, то Силва, убегая от давления в ПСЖ , зашел в «Челси». И вышел в финал Лиги чемпионов второй год подряд с разными командами, как и Тухель. Тиаго – легенда. Ему все труднее успевать за форвардами, но сборной пригодится его опыт. На поле или в раздевалке – решит Тите.

Серхио Рамос (Испания, 35 лет)

Нельзя не вспомнить добрым словом железного 37-летнего Жозе Фонте – и за сборную Португалии играл, и с «Лиллем» лидирует в чемпионате Франции. Но все-таки в мире суперзвезд Рамос котируется еще выше. Это будущий участник Евро-2020, ведь Серхио не завершал карьеру в сборной, в отличие от Пике. Капитан «Реала» ждет новое соглашение от клуба, и хотя время от времени вынужден пропускать матчи, его влияние на раздевалку не изменилось. Рамос – легенда футбола, хотя и провокатор.

Джорджо Кьеллини (Италия, 36 лет)

Славно, что Кьеллини в порядке и может отправиться на Евро-2020. Конечно, у него появляются молодые конкуренты и «юные» Бонуччи (34 года) и Ачерби (33), и реально молодой Бастони, но Джорджо после европейского турнира может завершить карьеру, так что Манчини должен подумать о включении Джорджо в состав. «Ювентус» не в лучшей форме, но Кьеллини это не только именитый защитник, но и один из лидеров, вождей своих команд.

Полузащитники

Дани Алвес (Бразилия, 38 лет)

Ждем Дани в Колумбии в июне, ведь впервые с 2019 года легендарный правый латераль снова вызван в национальную команду. Алвес вернулся домой, играет за «Сан-Паулу», как и еще парочка известных ветеранов. Один из них – Хаунафран, занимал в прошлом сезоне Серии А место справа в защите, а вот Дани Алвес сменил восемь позиций – играл всюду, особенно в центре поля. Тите он нужен, скорее всего, справа, но сейчас ветеран умеет играть всюду.

Пепе (Португалия, 38 лет)

Поскольку Фернандиньо два года не играет за Бразилию, хотя тянет уровень игрока финалиста ЛЧ и победителя АПЛ , то перемещаем в опорную зону одного из защитников. Пусть 38-летний лидер «Порту» Пепе вспомнит молодость у Бышовца. В «Маритиму» бразильский португалец играл даже в атаке, но позже научился прекрасно отбирать мяч. Успех «Порту» в ЛЧ не обошелся без Пепе. Если бы не травма, получил бы вызов в сборную на последние матчи, но уже вернулся и ждет приглашения на Евро-2020, защищать титул.

Лука Модрич (Хорватия, 35 лет)

Фернандиньо завязал со сборной Бразилии – фанаты повесили на него вылет от Бельгии на чемпионате мира. А вот другой возрастной хавбек – Модрич, остается важным для команды Хорватии. Вместе с Влашичем отправятся на Евро-2020, и управлять игрой действующих вице-чемпионов мира будет именно Лука. Заметно, что ему не хватает энергичности, но умение играть с места спасает на клубном уровне. Модрич может завершить карьеру в «Реале», как и хотел.

Юрий Жирков (Россия, 37 лет)

Будет одним из самых возрастных участников Евро-2020. Причем легко может играть в основе, ведь Семак дал ему время для отдыха. На неделе Жирков опубликовал отрезок «накачки» в раздевалке на Евро-2016 от Слуцкого – забавный эпизод, что Леонид Викторович с междометиями выговаривает ветерану. Прошло целых пять лет, а Юрий Валентинович до сих пор в основе сборной России, причем конкурентов у него мало – необстрелянный Самошников в расширенном списке и почти такой же вечный Кудряшов. Разве что Караваева на левый край перебросят, но это не точно.

Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия, 36 лет)

Не самый известный в списке, но неплохой форвард, не стоит его игнорировать. Форвард наколотил 100 мячей в футболке «Ювентуса», осталась парочка голов в футболке сборной Португалии, чтобы поставить мировой рекорд для национальных команд. В «Спортинг» пока не собирается – Жорже Мендеш так испугался, что этот слух испортит ему переговоры о трансфере Криштиану, что резко опроверг информацию, но уже до Евро-2020 может найти себе новую команду.

Бурак Йилмаз (Турция, 35 лет)

В марте стал первым автором хет-трика в ворота сборной Нидерландов за четыре десятилетия. Бурак в хорошей форме, невзирая на возраст – забил 15 мячей, отдал 5 голевых передач. С «Лиллем» лидирует в Лиге 1, не хватает двух побед над «Сент-Этьеном» и «Анже» для титула. Если сыграет в основе сборной Турции на Евро – а его команда откроет турнир матчем против Италии уже 11 июня, то пополнит богатый список футбольных приключений, ведь Йилмаз успел поиграть за три клуба из Стамбула и «Трабзонспор».

(Швеция, 39 лет)

Главный здесь дед. Но получил травму и сообщил главному тренеру сборной Швеции, что не сыграет на Евро-2020. Еще может вернуться осенью, но главной идеей было попадание на еще один крупный турнир. Жаль, не поедет, но сам факт возвращения легенды в сборную спустя столько лет – дань уважения его трудолюбию и классу. И лидер – «батя» «Милана» вернул команде веру в себя.

Резерв: Стив Манданда (Франция, 36 лет), Клаудио Браво (Чили, 38 лет), Томас Вермален (Бельгия, 35 лет), Жозе Фонте (Португалия, 37 лет), Диего Годин (Уругвай, 35 лет), Хесус Навас (Испания, 35 лет), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина, 35 лет), Радамель Фалькао (Колумбия, 35 лет).

Отличный состав собрался, для ностальгии. Фанаты «Барселоны» могут вспомнить, что Алвес и Месси творили с левым флангом соперников десять лет назад. Ибрагимович – олицетворение старой школы Серии А, смены чемпионств, ведь он выиграл с «Миланом», а после его возвращения победил «Интер».