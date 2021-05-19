Сборная сезона РПЛ-2020/21: Нобоа, Ларссон и чемпионы из «Зенита»

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вчера, 13:22

Команда лидеров и людей, что отвечают за игровой стиль коллективов.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки») – собиратель рекордов

Шунин, Дюпин и Лантратов очень близки. Антон круто провел осень, Юрий – весну, а Илья – весь сезон, ни единой результативной ошибки. Смотрим также на разницу между реально пропущенными мячами и суммой xG соперников. У Шунина и Дюпина ее нет (получается, по меркам РПЛ приличная защита, делят второе место по пропущенным голам). А у Лантратова невероятный разрыв – 8.25. Пропустил на 8-12 голов меньше, чем мог, впечатляет. Илья спас «Химки» 114 раз — рекорд, у него 11 «сухарей», а еще 2 отраженных пенальти.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

У многих была чехарда справа. У «Спартака» бегал Зобнин, появлялся Маслов, потом помог Мозес. У «Локомотива» три кандидата и в защите заиграл вингер Рыбчинский. Караваев стал частью команды зачистки аутсайдеров, но Вячеслав не всегда оказывал решающее влияние на «Зенит». Приходим к Марио, что был лидером. Напарники не помогли ему набить статистику в атаке, но у Фернандеса по 1.9 отбора, 2.2 перехвата, 1.4 блока и 1.7 передачи под удар за матч. Подтвердил класс.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Тот же «Локомотив» выезжал скорее за счет кристаллической решетки – вся команда пахала на оборону, нежели на влиянии одного защитника. Тогда как у «Спартака» есть лидер, без которого многое валится. Это не капитан Джикия, не Крал, а именно Жиго. Три гола – бонус, а вот по отборам, перехватам, выносам, действиям на втором этаже и первому пасу Самуэль выделяется в лиге, где много добротных защитников. Француз выше классом многих конкурентов, это бросается в глаза. Настоящий лидер.

Ярослав Ракицкий («Зенит») – лонгболлы сезона

Осипенко, Ордец, Старфельт и Уремович были в целом хороши. У Евгеньева приличная статистика, уберите странные ошибки – получите класс. К Дивееву описание тоже подходит. Не было двух ребят в защите, что на голову сильнее остальных. Зато есть человек, на чьих качествах построили целое чемпионство. ЦСКА выживет без Дивеева. У «Динамо» может появиться собственный Жиго-Шунич летом. Осипенко и радовал, и ошибался. А Ракицкий выдал результат. Голкиперы «Зенита» пропустили меньше всех, а сам Ярослав нарезал по 8-9 точных длинных передач за матч. И тактика сработала, у «Зенита» 76 голов в атаке.

Дуглас Сантос («Зенит») – универсализм года

Отмечаем Терехова из «Сочи» и Самошникова из «Рубина». Но в основу сборной отправляется лучший ассистент чемпионата – 7 голевых передач, и футболист, что выручал Семака на пяти разных позициях. Даже в центре защиты появлялся, и универсализм не портит Сантоса. Если в топ-5 есть тренер со вкусом, у которого дефицит слева – обратит внимание на латераля «Зенита». Грамотный и полезный игрок, Канте из РПЛ – пашет, не придраться.

Полузащитники

Оливер Абильдгор («Рубин») – главный разрушитель

Барриос провел привычно крутой сезон, но колумбийцу максимально упростили задачу, подчищал огрехи. Его команда имела громадное преимущество, личных подвигов у Барриоса, хотя видели их в прошлом сезоне, стало меньше. Значит, обращаем внимание на того, кто развивался стремительнее. Полузащита «Рубина» преобразилась с появлением именно Абильдгора. Оливер – главный цербер сезона. 81 перехват, 57 отборов, 66 выносов мяча от ворот, 21 заблокированный удар. Датчанин впечатлил.

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Кузяев был крут весной, когда все шло легко, конкуренты теряли очки, а Дзюба и Азмун зверствовали в атаке. Кварацхелия понравился осенью, но в силу возраста его не хватило на целый сезон. Захарян появился недавно. Зобнин распылялся между позициями, тут как с Мухиным. Да, был хорош, как и Юсупов. Но если искать человека, без которого невозможен целый третий призер РПЛ , то это Крыховяк. У Гжегожа 9 голов и 3 ассиста, и весной не растерял мотивацию, как Влашич.

Кристиан Нобоа («Сочи») – игрок сезона

Пожалуй, Нобоа – лучший игрок сезона. У «Сочи» была невероятно качественная командная игра, но многое держится на Кристиане. Если искать человека, что в одиночку преобразил команду, то Нобоа выходит на первое место. Не забываем Влашича с роскошной голевой статистикой. Отмечаем Шиманьски – первый по количеству последних передач перед ударом игрок лиги. Но если хорват и поляк – игроки будущего, то ветеран Нобоа стал настоящим лиги.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

Джордан — один из лучших игроков чемпионата России. У него были перепады, как и у Соболева, но Ларссон выполнил задачу сезона – «Спартак» вышел в ЛЧ . Команда поднялась с седьмого места на второе, швед забил 15 мячей, отдал 5 ассистов, создал 57 моментов для напарников. Не был эгоистом, прибавил по ходу дела и заслужил путевку на Евро-2020. Красавец, нельзя его игнорировать.

Артём Дзюба («Зенит») – лучший снайпер

К футболу Артема пару лет подряд нет никаких вопросов, не считая коротких отрезков, когда Дзюба отвлекается за пределами поля, или берет небольшие паузы, когда устает прыгать за всеми передачами Ракицкого. У форварда 20 голов, так что Деспотович и Соболев пока пусть посторонятся, хотя оба тоже провели великолепный сезон. Но сложно не взять в сборную чемпионата человека, который создал 26 голов и 129 моментов. А еще стал чемпионом, тоже важный фактор.

Сердар Азмун («Зенит»)

У футболиста Азмуна типаж проворного лентяя. Но его вальяжность отступала, когда Сердар оказывался в штрафной площади. Отличался против «Ростова», ЦСКА , «Динамо», «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива». Можно даже сказать, что Дзюба и Азмун как две части одной чемпионский детали. Нет смысла их разбивать, вместе точно заслужили попадание в символический состав. Азмун – главный классический центрфорвард сезона, что не видит партнеров, но знает путь к воротам.

Главный тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

В «финал» вышли Слуцкий, Черевченко и Федотов. Но «Химки» не вышли в Европу, а «Сочи» брал опытом – каждый второй ветеран. Федотову помогал ассистент Фоменко, без которого «Краснодар» не стал лучше. Нобоа тащил, южанам везло. А Слуцкий взял сыроватый «Рубин» и поднял в еврокубки, где не будет молодых ЦСКА и «Динамо», а также опытного «Краснодара». Это дорогого стоит. Да и кто дважды обыгрывал «Зенит» в этом сезоне? Не Федотов.

Вспомогательные кандидаты

Еще три десятка заметных личностей, чтобы упростить ваш выбор – пишите свои варианты состава в комментариях.

Вратари: Шунин («Динамо»), Дюпин («Рубин»), Акинфеев ( ЦСКА ).

Защитники: Караваев, Ловрен («Зенит»), Чорлука, Мурило, Пабло («Локомотив»), Тихий («Химки»), Дивеев ( ЦСКА ), Евгеньев, Ордец («Динамо»), Уремович, Старфельт, Самошников («Рубин»), Осипенко («Ростов»), Терехов («Сочи»).

Полузащитники: Барриос, Кузяев («Зенит»), Зобнин («Спартак»), Влашич ( ЦСКА ), Шиманьски, Захарян («Динамо»), Кварацхелия, Макаров («Рубин»), Жемалетдинов, Мухин («Локомотив»), Юсупов («Сочи»).

Нападающие: Соболев («Спартак»), Деспотович («Рубин»), Заболотный («Сочи»).

Тренеры: Федотов («Сочи»), Черевченко («Химки»), Семак («Зенит»).

Открытие сезона. Арсен Захарян («Динамо»)

Самый необычный из талантов, похож на плеймейкера 90-х. Например, в футболе стали реже перебрасывать вратарей парашютами – боятся. Но Арсен именно так сыграл в победном дерби против ЦСКА . Корявые скидки, неожиданные развороты и на удивление мощное число отборов выделяют парня, которому скоро лишь 18 лет. Штучный футбольный товар, нравится его стиль, такими рождаются.

Прорыв года. «Сочи» и «Рубин»

Оцените работу Слуцкого – Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Кварацхелия, Макаров и Деспотович стали лучше, чем были. У «Сочи» концепция иная, там собрали банду ветеранов. Но тоже сработало. Пока ЦСКА и «Краснодар» свыкаются с мыслью, что не сыграют в еврокубках, «Сочи» и «Рубин» в пятерке.

Сильнейшая команда. «Зенит» Семака