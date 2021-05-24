Левандовски — первый поляк, выигравший «Золотую бутсу». Он забивал 1.41 гола в среднем за матч

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сегодня, 19:00

Форвард «Баварии» показал лучший результат за последние шесть лет.

- Обладателем европейской «Золотой бутсы» по итогам сезона 2020/21 стал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 41 гол в Бундеслиге и набравший 82 очка в общем зачете (коэффициент чемпионата Германии — 2.0).

- В прошлом сезоне «Золотая бутса» досталась Чиро Иммобиле, который забил за «Лацио» 36 голов в Серии A (72 очка в таблице претендентов на «Золотую бутсу»), а Роберт Левандовски финишировал вторым с 68-ю очками (34 гола в Бундеслиге).

- 82 очка Роберта — лучший результат для европейских бомбардиров за последние шесть лет и четвертый за всю историю существования «Золотой бутсы». Результативнее действовали только Лионель Месси в сезонах 2011/12 (50 голов, 100 очков) и 2012/13 (46 голов, 92 очка), а также Криштиану Роналду в кампании 2014/15 (48 голов, 96 очков).

1.41 гола за игру — феноменальная средняя результативность Роберта

- Нельзя оставить без внимания тот факт, что Роберт выступает в турнире, состоящем из 18 команд (34 тура за сезон), в то время как Роналду и Месси устанавливали рекорды результативности в чемпионате на 20 клубов (38 туров). В связи с этим имеет смысл сравнить среднюю результативность гениев доставки мяча в чужие ворота в их лучших сезонах:

Лионель Месси в сезоне 2011/12 — 50 голов в 37 матчах/1.35 гола за матч/1.32 гола за тур

Лионель Месси в сезоне 2012/13 — 46 голов в 32 матчах/1.44 гола за матч/1.21 гола за тур

Криштиану Роналду в сезоне 2014/15 — 48 голов в 35 матчах/ 1.37 гола за матч/1.26 гола за тур

Роберт Левандовски в сезоне 2020/21 — 41 гол в 29 матчах/1.41 гола за матч/1.2 гола за тур

Первый поляк с «Золотой бутсой»

- Левандовски — первый польский футболист, который выиграл «Золотую бутсу». Чаще всего эту награду забирали представители следующих стран:

Португалия — 8 наград (Криштиану Роналду — 4; Эйсебио, Фернанду Гомеш — 2)

Аргентина — 7 (Лионель Месси — 6; Эктор Ясальде — 1)

Нидерланды — 4 (Кес Кист — 1; Вим Кифт — 1; Марко ван Бастен — 1; Рой Макай — 1)

Уругвай — 4 (Диего Форлан — 2; Луис Суарес — 2)

Второй после Герда Мюллера игрок «Баварии», ставший лучшим снайпером Европы

- Роберт Левандовски стал всего лишь вторым представителем «Баварии» и чемпионата Германии, которому удалось завоевать «Золотую бутсу». Первым был, конечно же, Герд Мюллер, становившийся лучшим бомбардиром Старого Света в сезонах 1969/70 и 1971/72. А футболистам этих клубов чаще всего доставалась заветная обувь:

«Барселона» — 8 наград (Лионель Месси — 6; Христо Стоичков — 1; Роналдо — 1)

«Реал Мадрид» — 4 (Криштиану Роналду — 3; Уго Санчес — 1)

«Динамо Бухарест» — 3 (Дуду Джорджеску — 2; Дорин Матеуц — 1)

«Порту» — 3 (Фернанду Гомеш — 2; Марио Жардел — 1)

Побил рекорд Мюллера и выиграл гонку бомбардиров Бундеслиги в 4-й раз подряд

- 41 гол в Бундеслиге. Даже не знаю, что важнее для самого Роберта — завоевание «Золотой бутсы» или присвоение себе рекорда, который принадлежал Герду Мюллеру и считался «вечным». Речь идет об общем количестве забитых мячей за сезон в чемпионате Германии. «Бомбардир нации» в сезоне 1971/72 отметился 40 голами, а Левандовски забил 41, причем 41-й пришел к нему на 90-й минуте матча последнего тура против «Аугсбурга».

- И какой же красавец Роберт, отметивший свой 40-й гол в сезоне в футболке и изображением легендарного Герда Мюллера, которого в тот момент догнал. А когда перегнал — показал всем футболку со своей фамилией, на что тоже имел полное право.

Lewandowski aifikia rekodi ya Gerd Muller https://t.co/vmJWsqXcWr pic.twitter.com/HzCpjWsAuT — MwanaHALISI Digital (@Mwanahalisitz) May 17, 2021

— Самый результативный игрок Бундеслиги в четвертом сезоне подряд (и в пятый раз в карьере). 29 — 22 — 34 — 41. Это не комбинация от сейфа в квартире, где деньги лежат, не курс биткоина и не номер телефона Скартлетт Йоханссон, а количество голов, забитых Робертом Левандовски в последних четырех розыгрышах Бундеслиги. И да, это тоже знатный рекорд: никому прежде в чемпионате Германии не удавалось оставаться самым результативным игроком турнира на протяжении четырех сезонов кряду. https://www.soccer.ru/news/1258469/levandovski-robert-bavariya

«Золотая бутса» 2020/21. Топ-10 самых успешных стрелков

9-10 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия) — 23 гола/46 очков (Коэффициент: 2.0)

9-10 место. Карим Бензема («Реал»; Франция) — 23 гола/46 очков (2.0)

8 место. Ромелу Лукаку («Интер»; Бельгия) — 24 гола/48 очков (2.0)

7 место. Эбере Онуачу («Генк»; Нигерия) — 33 гола/49.5 очков (1.5)

5-6 место. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; Франция) — 27 голов/54 очка (2.0)

5-6 место. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»; Норвегия) — 27 голов/54 очка (2.0)

4 место. Андре Силва («Айнтрахт Ф»; Португалия) — 28 голов/56 очков (2.0)

3 место. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) — 29 голов/58 очков (2.0)

2 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 30 голов/60 очков (2.0)

1 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — 41 гол/82 очка (2.0)

- Форвард «Генка» Эбере Онуачу — единственный представитель чемпионата не из «Большой пятерки» в десятке соискателей «Золотой бутсы».

- Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд забили одинаковое количество голов во внутренних чемпионатах в прошедшем сезоне. Дуэль, которая скоро должна выйти на первый план в европейском футболе.