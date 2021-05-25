«Кельн» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:39

«Кельн»

«Кельн» крайне неудачно выступил в этом сезоне в Бундеслиге. Команда финишировала на 16-ой позиции с отставанием от спасительного 15-го в два зачетных пункта. Правда на протяжении двух последних туров «козлы» не проигрывали, ничья с «Гертой» (0:0) и победа над «Шальке» (1:0). Крайне важно в матчах навылет продемонстрировать свой высокий уровень индивидуального мастерства.

«Хольштайн Киль»

В двух последних турах второй Бундеслиги «Хольштайн Киль» проиграл с одинаковым счетом 2:3 «Карлсруе» и «Дармштадту», соответственно. Это одна из причин, почему команда не сумела побороться за прямой выход в Бундеслигу. Теперь необходимо доказывать свое превосходство над «Килем», что сделать будет весьма непросто.

Котировки БК Pinnacle

• Победит «Кельна» – 1.69

• Ничья – 3.92

• Победит «Хольштайн Киль» – 5.55

Статистика

• «Кельн» не пропускает на протяжении двух последних матчей

• «Хольштайн Киль» забил в трех последних поединках семь голов

• «Хольштайн Киль» пропустил в трех последних встречах восемь мячей

Прогноз

«Кельн» будет стараться действовать надежно в обороне и не давать шансов своему сопернику, чтобы отличиться. Гости попытаются сыграть первым номером, но здесь нужно понимать, что это чревато проблемами. Не видим причин, благодаря чему в этой встрече мы бы стали свидетелями голевой феерии. Делаем ставку на тотал меньше 2.5 голов с коэффициентом 1,85.