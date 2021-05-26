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«Альбасете» – «Фуэнлабрада»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Альбасете» – «Фуэнлабрада», который состоится 30 мая 2021 года.

«Альбасете»

Коллектив идет на последнем месте и уже не имеет шансов спасти свое положение в Сегунде. По итогам чемпионата команда опустится в дивизион ниже. Клуб не имеет мотивации, чтобы демонстрировать красивый и качественный футбол, а поэтому за пять последних матчей смог набрать всего пять очков. В матче с «Фуэнлабрадой» команде стоит акцентировать свое внимание на аккуратной игре в обороне.

24 мая «Альбасете» проиграл на выезде «Лас-Пальмасу» (2:3), а 18 числа на своем поле разошлась миром с «Луго» (1:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Фуэнлабрада»

«Фуэнлабрада» является типичным середняком чемпионата, но в последних матчах коллектив не показывает должного уровня футбола. За последние пять поединков клуб смог добыть всего четыре очкам, что настораживает руководство и болельщиков, которые в новом сезоне ждут более уверенной игры.

24 мая «Фуэнлабрада» сыграла вничью со «Спортинг» Хихон (0:0), а 19 числа минимально уступила на выезде «Логронесу» (0:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Альбасете» – 3.08
  • Ничья – 3.19
  • Победит «Фуэнлабрада» – 2.5

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Альбасете» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Фуэнлабрада» смогла выиграть только три матча на выезде из десяти последних встреч
  • Три последние встречи между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • За последние пять поединков, обе команды одержали по две победы, и один раз была зафиксирована ничья

Прогноз

Поставить на «Фуэнлабраду», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Хозяева смирились с вылетом и не смогут продемонстрировать качественный результативный футбол. «Фуэнлабрада» имеет отличный шанс прервать свою неприятную серию без победу в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 15:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Альбасете»
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