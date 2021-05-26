«Альбасете» – «Фуэнлабрада»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Альбасете» – «Фуэнлабрада», который состоится 30 мая 2021 года.

«Альбасете»

Коллектив идет на последнем месте и уже не имеет шансов спасти свое положение в Сегунде. По итогам чемпионата команда опустится в дивизион ниже. Клуб не имеет мотивации, чтобы демонстрировать красивый и качественный футбол, а поэтому за пять последних матчей смог набрать всего пять очков. В матче с «Фуэнлабрадой» команде стоит акцентировать свое внимание на аккуратной игре в обороне.

24 мая «Альбасете» проиграл на выезде «Лас-Пальмасу» (2:3), а 18 числа на своем поле разошлась миром с «Луго» (1:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Фуэнлабрада»

«Фуэнлабрада» является типичным середняком чемпионата, но в последних матчах коллектив не показывает должного уровня футбола. За последние пять поединков клуб смог добыть всего четыре очкам, что настораживает руководство и болельщиков, которые в новом сезоне ждут более уверенной игры.

24 мая «Фуэнлабрада» сыграла вничью со «Спортинг» Хихон (0:0), а 19 числа минимально уступила на выезде «Логронесу» (0:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альбасете» – 3.08

Ничья – 3.19

Победит «Фуэнлабрада» – 2.5

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Альбасете» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фуэнлабрада» смогла выиграть только три матча на выезде из десяти последних встреч

Три последние встречи между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

За последние пять поединков, обе команды одержали по две победы, и один раз была зафиксирована ничья

Прогноз

Поставить на «Фуэнлабраду», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Хозяева смирились с вылетом и не смогут продемонстрировать качественный результативный футбол. «Фуэнлабрада» имеет отличный шанс прервать свою неприятную серию без победу в этой встрече.