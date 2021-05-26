«Альбасете» – «Фуэнлабрада»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Альбасете» – «Фуэнлабрада», который состоится 30 мая 2021 года.
«Альбасете»
Коллектив идет на последнем месте и уже не имеет шансов спасти свое положение в Сегунде. По итогам чемпионата команда опустится в дивизион ниже. Клуб не имеет мотивации, чтобы демонстрировать красивый и качественный футбол, а поэтому за пять последних матчей смог набрать всего пять очков. В матче с «Фуэнлабрадой» команде стоит акцентировать свое внимание на аккуратной игре в обороне.
24 мая «Альбасете» проиграл на выезде «Лас-Пальмасу» (2:3), а 18 числа на своем поле разошлась миром с «Луго» (1:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.
«Фуэнлабрада»
«Фуэнлабрада» является типичным середняком чемпионата, но в последних матчах коллектив не показывает должного уровня футбола. За последние пять поединков клуб смог добыть всего четыре очкам, что настораживает руководство и болельщиков, которые в новом сезоне ждут более уверенной игры.
24 мая «Фуэнлабрада» сыграла вничью со «Спортинг» Хихон (0:0), а 19 числа минимально уступила на выезде «Логронесу» (0:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Альбасете» – 3.08
- Ничья – 3.19
- Победит «Фуэнлабрада» – 2.5
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Альбасете» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Фуэнлабрада» смогла выиграть только три матча на выезде из десяти последних встреч
- Три последние встречи между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- За последние пять поединков, обе команды одержали по две победы, и один раз была зафиксирована ничья
Прогноз
Поставить на «Фуэнлабраду», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Хозяева смирились с вылетом и не смогут продемонстрировать качественный результативный футбол. «Фуэнлабрада» имеет отличный шанс прервать свою неприятную серию без победу в этой встрече.