«Ордабасы» — «Шахтер» Караганда. Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:27

«Ордабасы»

«Ордабасы» на протяжении четырех последних матчей играет исключительно вничью. Учитывая это рассчитывать на реальную борьбу за зону еврокубков будет сложно. Сейчас команда расположилась на девятой позиции с отрывом от зоны в Топ-4 в четыре очка.

«Шахтер» Караганда

«Шахтер» Караганда демонстрирует регресс в последних встречах. Уже на протяжении трех последних туров не удается зацепиться за очки из-за чего претендовать на успех в ближайших поединках будет откровенно непросто. На текущий момент команда вынуждена бороться за выживание, отрыв от зоны вылета формальный, так как у «Кайсара» такое же количество набранных очков.

Информация для ставок

Победит «Ордабасы» – 1,73

Ничья – 3,62

Победит «Шахтера» — 4,76

Статистика

«Ордабасы» выиграл 4 из 10 последних домашних матчей

«Шахтер» Караганда победил в 4 из 10 последних выездных поединках

«Шахтер» выиграл один из девяти последних противостояний у «Ордабасы»

Прогноз

Мы считаем, что обе команды примерно одного уровня. Что касается «Шахтера», то здесь мы видим серьезные проблемы. Наверняка, команда решит сделать ставку на оборонительную игру. Что касается хозяев, то вряд ли они сумеют воплотить свое преимущество в забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на ничью с котировкой 3,62.