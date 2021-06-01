Выгнали 33-летнего Суареса, чтобы год спустя подписать 33-летнего Агуэро. Стратегия «Барсы» в действии

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сегодня, 12:16

Хосеп Бартомеу ушел, но дело его живет.

Отголоски расставания с Луисом Суаресом

После недобровольного ухода из «Барселоны» в прошлом году Луис Суарес забил 21 гол за «Атлетико» и внес ощутимый вклад в чемпионство «Матрасников». После завоевания титула уругвайского форварда прорвало: рассказал о том, как страдал из-за действий бывшего президента Хосепа Бартомеу, который даже не смог уважительно обставить расставание с футболистом, наколотившим почти 200 голов за каталонский клуб. Попутно подчеркнул бесхарактерность Рональда Кумана, который смиренно передал Луису спущенное сверху решение в телефонном разговоре, начавшемся с фразы «Мне сказали, что...»

Вся церемония прощания «Барселоны» с Суаресом заняла меньше минуты — Куман зачитал с бумажки свою речь на 7 секунд, после чего повисло неловкое молчание, прерванное сухим «Adiós». Дальше были технические детали, которыми занимались агенты и юристы. Сейчас Луис — победитель, поэтому может немного покуражиться над поверженными врагами, в число которых он не вписывает Лео Месси и других бывших партнеров по «Барсе». Достается только Хосепу Бартомеу и Рональду Куману, который в этой истории выглядит несамостоятельным приспешником, который не имеет собственного мнения и всегда держит нос по ветру.

Год спустя «Барселона» отыгрывает ситуацию назад. Агуэро в роли Суареса

Угадаете, о ком это? Возрастной форвард традиционного южноамериканского типа, в последнее время подвержен травмам и потерял один из своих главных футбольных козырей — скорость. Добрый друг Лионеля Месси. И это хорошо, если у вас созрело сразу два ответа, потому что такую характеристику можно применить и к Луису Суаресу, и к Серхио Агуэро.

Уругвайцу на момент ухода из «Барселоны» было 33 года, аргентинцу исполнится 33 завтра, то есть каталонцы фактически возвращаются к осознанно брошенному год назад только в другой форме. Ощутимого профита по деньгам тоже не предвидится: Суарес получает в «Атлетико» 8 миллионов евро, Агуэро будет зарабатывать в «Барсе» 6 млн.

Да, мадридцы с учетом бонусов заплатили за Луиса 7 млн евро, а сам уругваец в столице Каталонии получал больше, но сокращение зарплаты можно было обсуждать, а прибыль с трансфера уравновешивают финансовые потери от финиша на третьей строчке в Ла Лиге. В любом случае речь не идет о цифрах такого порядка, чтобы ради них наступать горло спортивным интересам. В «Барселоне» об этом как-то не подумали.

Тень Суареса над «Камп Ноу»

При всем уважении к Луису Суаресу и неприятии унизительных по отношению к футболисту действий Бартомему и Кумана стоит признать, что у «Барселоны» были причины для расставания с Суаресом. Уругваец постарел, потяжелел, протоптал дорожку в лазарет, годами не забивал в гостевых матчах Лиги чемпионов и получал при этом около 14 миллионов евро «чистыми» (клубу годовое содержание форварда обходилось в 25 миллионов).

Суарес не пропил и не проиграл в карты свое мастерство, что и доказал голами в «Атлетико», но его футбольные характеристики изменились и не соответствовали вполне разумным стремлениям «Барселоны» и Кумана добавить динамики в атаку, где играет еще один возрастной футболист, у которого много сильных качеств, среди которых нет постоянного движения. Содержание Луиса в качестве «суперсаба» каталонцы себе позволить не могли. Вольная уругвайцу выглядела бы совсем логично, если бы в команде появилась внятная замена форварду, но «Барса» осталась без наконечника атак.

А Луис Суарес гораздо круче, чем ничего. Голов так-эдак на 20 за сезон круче. И эти голы достались «Атлетико», позволили «Матрасникам» выиграть чемпионат Испании. Решение по Суаресу было жестким, из категории «резать мясо», но все это имело бы смысл, окажись на месте уругвайца молодой и голодный, пусть даже «зеленоватый» преемник, а не веселая карусель с Дембеле, Брейтуэйтом и Тринкау, превратившая все в фарс.

Луис Суарес vs Серхио Агуэро — сравнение не в пользу Куна

Год спустя в «Барселоне» опомнились и решили, что форвард все-таки нужен. Да, сейчас у руля клуба совсем другие люди, а в президентском кресле развалился Лапорта, который намекал на мощные перемены, но сейчас делает все, чтобы удержать в команде Лео Месси. Эрлинга Холанда «Барселона» себе позволить не может, зато решает подписать свободным агентом Серхио Агуэро — мало того что футболист с громким именем, так еще и близкий друг Лионеля, что может и должно повлиять на решение обладателя шести «Золотых мячей» остаться на «Камп Ноу».

Но в том ли состоянии сейчас «Барселона», чтобы производить «политические трансферы»? Жоан Лапорта сейчас похож на игрока, который решает поставить последние фишки на «зеро», потому что в молодости именно таким отчаянным образом сорвал куш. Возрастной Агуэро должен стать магнитом для Месси и призван сторожить место в центре нападения «Барселоны», пока не наступят лучшие времена. Однако нынешний Серхио проигрывает даже прошлогоднему Суаресу, от которого избавились:

1. Луис в последнем сезоне перед уходом из «Барселоны» забил 21 гол во всех турнирах. Он исправно играл в стартовом составе, когда был здоров, и всегда находил путь к воротам. Серхио переходит в «Барсу» после сезона с 6 забитыми голами за «Ман Сити». В кампании-2020/21 аргентинец появлялся на поле в 20 матчах, лишь половину из них начал в стартовом составе.

2. Суарес после операции на колене не выпадал из строя надолго, в то время как Агуэро уже дважды попадал в лазарет из-за проблем с коленом, из-за которого пропустил 4 месяца в прошлом году. У «Манчестер Сити» был неблагоприятный прогноз относительно состояния здоровья Куна, это одна из причин расставания с ним.

3. Как временная мера в отсутствие финансовых возможностей на сделки иного порядка подписание Агуэро выглядит вполне нормально, но «Барселона» возвращается к уязвимости, от которой стремилась избавиться год назад. Впрочем, для побед на внутренней арене подписание опытного форварда может стать неплохим подспорьем (при условии, что Кун не будет испытывать проблем со здоровьем), но конкурентоспособность «Барсы» в Лиге чемпионов не повышается. А ведь именно к этой вершине стремится Лео Месси.