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Академии «Факела» и «Локомотива» подписали договор о сотрудничестве

27 апреля 2021, 14:25

«Локомотив» и «Факел» подписали соглашение о сотрудничестве между академиями клубов.

Российские клубы будут сотрудничать с целью совершенствования системы подготовки резерва и развития детско-юношеского и молодежного футбола. Также юношеские команды планируют принимать участие в совместных спортивных мероприятиях.

Напомним, что недавно у «Локомотива» сменился директор академии.

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ABir
ABir
27 апреля в 14:54
Теперь у паровоза вместо трубы можно факел рисовать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 апреля в 14:33
Хорошее дело сделали,молодцы!
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