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27 апреля 2021, 14:25

«Локомотив» и «Факел» подписали соглашение о сотрудничестве между академиями клубов.

Российские клубы будут сотрудничать с целью совершенствования системы подготовки резерва и развития детско-юношеского и молодежного футбола. Также юношеские команды планируют принимать участие в совместных спортивных мероприятиях.

Академии «Факела» и «Локомотива» подписали договор о сотрудничестве с целью совершенствования системы подготовки резерва и развития детско-юношеского и молодежного футбола. https://t.co/YLpg0bM9HE — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 27, 2021

Напомним, что недавно у «Локомотива» сменился директор академии.