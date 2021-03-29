МакКенни, Пулишич и Дест играют за топ-клубы Европы. Сборная США может выстрелить на ЧМ-26

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вчера, 12:22

В 2026 году чемпионат мира по футболу пройдет в Северной Америке. И США могут удивить весь мир. «Соккер.ру» — о нарастающем потенциале американской команды.

Регулярно на уровне сборных происходит подъем тех команд, которые традиционно не считаются топовыми и не входят в мировую элиту. Пассионарный всплеск может продолжаться несколько лет, но у него должны быть какие-то основы. Можно вспомнить феномен сборной Исландии, в какой-то мере – сборной Коста-Рики годами ранее, и так далее. И вот сейчас можно рассуждать о том, как зарождается потенциал у сборной США – аккурат к домашнему чемпионату мира 2026 года, который США примут вместе с Канадой и Мексикой.

Американский наплыв

Растущий потенциал мастерства отдельных американских футболистов отмечают многие СМИ , в частности, ВВС, говоря, что в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов игроков из США больше, чем когда-либо было прежде.

Среди них, например, Уэстон МакКенни, который произвел впечатление игрой за «Ювентус», а Сержиньо Дест забивал за «Барселону» в 1/8 финала. Тайлер Адамс забил в прошлом году за «Лейпциг» ключевой гол, а талант Кристиана Пулишича из «Челси» и Джованни Рейны из дортмундской «Боруссии» уже давно обращает на себя внимание. А есть еще Крис Ричардс в «Баварии», Этан Хорват в «Брюгге», Зак Стеффен в «Манчестер Сити», Конрад де ла Фуэнте в «Барселоне».

В общей сложности в этом сезоне в европейском элитарном турнире играли девять американцев в возрасте 25 лет и младше. Их появление выглядит особенно своевременным в контексте ЧМ -2026.

Когда США в последний раз принимали чемпионат мира в 1994 году, в среднем 68 626 человек смотрели каждую игру. А в общей сложности его посмотрели более 3,5 млн человек, что сделало его самым посещаемым турниром за все время, и это подогрело футбольный аппетит в стране, которая раньше участвовала только в четырех таких соревнованиях из 14. Реакцией на тот подъем стало создание MLS в 1996 году. А наследием этой лиги уже сейчас становится целое поколение талантливых доморощенных футболистов.

Причем поток подписаний европейскими клубами продолжился и в последнем трансферном окне. «Рома» подписала 19-летнего защитника Брайана Рейнольдса из «Далласа», а высоко оцененный талант Бренден Ааронсон присоединился к «Зальцбургу» из «Филадельфии». Европейские скауты отмечают, что рынок Северной Америки всегда был в поле зрения клубов из Европы, но сейчас в регионе появляются футболисты, которые отвечают высоким требованиям игры.

Французский опыт

Хотя ЧМ -94 вызвал рост интереса к футболу в США , настоящий всплеск произошел примерно 14 лет назад, по мнению Ларри Сандерленда, который является директором по развитию в «Цинциннати» и тренирует юношеские сборные США .

Развитие игроков зависит от терпения. Мы всерьез подошли к этому вопросу с созданием академии американских футболистов в 2007 году. Мы начали собирать лучших, наигрывали их вместе. Это определило наш путь и построило спортивную пирамиду. Это поощряло клубы инвестировать в игроков.

Была построена система, которая упорядочила поток талантов в клубы MLS . Лучшие игроки могли вместе тренироваться и играть по десять месяцев в году, что давало неоценимый опыт и создавало профессиональную среду вокруг них. Клубы могли сосредоточиться на отборе самых достойных, а после механизм запустился – его результат виден сейчас в тех фамилиях, о которых мы говорили выше.

Но нельзя просто взять и создать работающую академию. Этому предшествовало обучение тренеров в рамках программы обмена опытом с Федерацией футбола Франции, которая имеет в Клерфонтене известную элитную академию – она начала работать за десять лет до первого триумфа сборной Франции на чемпионате мира 1998 года. Американские тренеры и функционеры перенимали успешный опыт французских коллег и копировали их модель.

Как известно, США славятся своей способностью перенимать опыт и таланты, лучшие практики из-за границы. И футбол не стал исключением. Когда механизм был запущен, клубы сразу подключились к нему, поскольку уж в чем, а в бизнесе американцы умеют чувствовать перспективную жилку. Это же отметил и Сандерленд.

Клубы MLS инвестируют средства, что позволяет американской академии выделять больше времени и ресурсов в поиск талантов. Спорт в США традиционно доступен тем, кто имеет подходящие физические данные. Но это поверхностный подход: мы смотрим, как выглядит спортсмен, как он двигается. Но так не отделить американский футбол от баскетбола, например. Сейчас мы стали лучше определять направление развитие игроков.

Изменение менталитета

Следующим шагом в развитии американского футбола должен стать прогресс игроков за счет переезда в Европу. Там выше уровень игры, выше интенсивность и конкуренция – то, что нужно для взросления и подъема. Сейчас присутствие молодых американцев в Европе настолько велико, что когда защитник Ричардс дебютировал на международной арене в ноябре, 23 игрока команды представляли европейские клубы.

Отдельное направление, способствующее продвижению американцев в Европу, это бизнес-сотрудничество клубов. Мы помним про хватку американских бизнесменов. И все больше команд из США и Европы имеют оформленные в договоры отношения. «Бавария» имеет партнерство с «Далласом», и шесть игроков этого клуба тренировались с мюнхенцами в январе, а «Цинциннати», например, подписал соглашение с «Хоффенхаймом». Кто-то создает фарм-клубы в Северной Америке.

Например, от «Атлетико» отпочковался «Атлетико Оттава», а о связи «Нью-Йорк Сити» с «Манчестер Сити» знают все. Даже шотландский «Рейнджерс» нашел себе партнеров – он работает с клубом второго американского дивизиона «Орандж Каунти». И это не просто подписанные бумаги – в тот же «Рейджерс» в этом году перейдет талантливый полузащитник Фрэнсис Джейкобс.