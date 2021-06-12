Бразилия – Венесуэла: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч первого тура Кубка Америки Бразилия – Венесуэла, который состоится 14 июня 2021 года.

Бразилия

Сборная Бразилии очень хорошо выступает в квалификации на ЧМ 2022 и на данный момент никто из соперников не может оказать должную конкуренцию подопечным Тите. В первом матче Кубка Америки, команда является безоговорочным фаворитом и надеется успешно стартовать в этом турнире. Венесуэле придется закрываться в обороне и надеяться на редкие контратаки.

9 июня Бразилия обыграла на выезде Парагвай (2:0), а пятого числа с тем же счетом оказался сильнее Эквадора (2:0).

Венесуэла

Команда Венесуэлы не может похвастаться особыми достижениями и успехами, поэтому коллективу приходится бороться за каждое очко в турнире. Матч с Бразилией для любой команды является вызовом, но начинать Кубок Америки против такого статусного соперника достаточно сложно. Сборная Венесуэлы редко выигрывает в последнее время, но постарается оказать должное сопротивление сопернику.

9 июня Венесуэла смогла удержать ничью на своем поле в матче с Уругваем (0:0), а третьего числа уступила на выезде Боливии (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бразилия – 1.132

Ничья – 9.71

Победит Венесуэла – 24.03

Статистика

Сборная Бразилии выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах

Венесуэла смогла одержать победы только в четырех матчах из последних десяти встреч

Венесуэла не может победить сборную Бразилию уже восемь матчей подряд

Пять из семи последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на Бразилию с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Бразилия гораздо сильнее Венесуэлы и находится в хорошей форме, имея серию побед из нескольких матчей. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче и они добьются уверенной победы.