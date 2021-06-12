Бразилия – Венесуэла: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч первого тура Кубка Америки Бразилия – Венесуэла, который состоится 14 июня 2021 года.
Бразилия
Сборная Бразилии очень хорошо выступает в квалификации на ЧМ 2022 и на данный момент никто из соперников не может оказать должную конкуренцию подопечным Тите. В первом матче Кубка Америки, команда является безоговорочным фаворитом и надеется успешно стартовать в этом турнире. Венесуэле придется закрываться в обороне и надеяться на редкие контратаки.
9 июня Бразилия обыграла на выезде Парагвай (2:0), а пятого числа с тем же счетом оказался сильнее Эквадора (2:0).
Венесуэла
Команда Венесуэлы не может похвастаться особыми достижениями и успехами, поэтому коллективу приходится бороться за каждое очко в турнире. Матч с Бразилией для любой команды является вызовом, но начинать Кубок Америки против такого статусного соперника достаточно сложно. Сборная Венесуэлы редко выигрывает в последнее время, но постарается оказать должное сопротивление сопернику.
9 июня Венесуэла смогла удержать ничью на своем поле в матче с Уругваем (0:0), а третьего числа уступила на выезде Боливии (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Бразилия – 1.132
- Ничья – 9.71
- Победит Венесуэла – 24.03
Статистика
- Сборная Бразилии выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах
- Венесуэла смогла одержать победы только в четырех матчах из последних десяти встреч
- Венесуэла не может победить сборную Бразилию уже восемь матчей подряд
- Пять из семи последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на Бразилию с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Бразилия гораздо сильнее Венесуэлы и находится в хорошей форме, имея серию побед из нескольких матчей. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче и они добьются уверенной победы.