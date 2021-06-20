Колумбия – Перу: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Америки Колумбия – Перу, который состоится 21 июня 2021 года.

Колумбия

В последнее время сборная Колумбии выступает достаточно стабильно и является одним из лидеров группы. Чтобы закрепить свой успех, колумбийцам необходимо выигрывать этот матч и упрочнять свои позиции. Предполагаем, что сборная Колумбии возьмет мяч под свой контроль и сыграет первым номером. Матч обещает быть интересным для всех болельщиков, независимо от предпочтений.

18 июня Колумбия не смогла пробить ворота Венесуэлы (0:0), а 14 числа минимально обыграла Эквадор (1:0). Оба матча прошли в рамках Кубка Америки.

Перу

Сборная Перу не может похвастаться хорошими результатами, ведь команда находится не в самом лучшем состоянии. Коллектив имеет большие проблемы с построением игры, и проиграли единственный матч на Кубке Америки. Чтобы исправить ситуацию, перуанцам нужно обязательно набирать очки в ближайших матчах, чтобы снова поверить в свои силы.

18 июня Перу крупно уступила Бразилии (0:4) в кубке Америки, а девятого числа обыграла Эквадор в квалификации на чемпионат Мира (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Колумбия – 1.675

Ничья – 3.48

Победит Перу – 6.77

Статистика

Перу одержал победу в одном матче из последних десяти встреч, а Колумбия выиграла пять поединков

Пять из семи последних матчей сборной Перу закончились тоталом больше 2.5 мячей

Сборная Колумбии одержала победы в трех последних матчах против Перу

Четыре из последних пяти матчей Перу закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на Колумбию компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.675. Колумбия выглядит большим фаворитом и находится в неплохой форме, чего нельзя сказать об их соперника. Предполагаем, что перуанцы не смогут оказать должного сопротивления и проиграют этот матч.