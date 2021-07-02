Бразилия – Чили: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 19:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Америки Бразилия – Чили, который состоится 3 июля 2021 года.

Бразилия

Команда Тите очень уверено прошла по групповому этапу турнира и только в последнем матче смогла позволить себе ничью. Коллектив показывает свойственный себе красивый футбол и что самое главное добивается результата. Однако уже в четвертьфинале их ждет серьезный соперник, и малейшие недочеты могут очень быстро привести к пропущенным голам. Это противостояние можно смело назвать одним из самых интересных на этой стадии.

28 июня Бразилия разошлась миром с Эквадором (2:1), а 24 июня команда смогла минимально обыграть Колумбию (2:1). Оба матча прошли в рамках Кубка Америки.

Чили

Чили занял только четвертое место в своей группе, при этом показывая невнятные результаты и смог обойти только Боливию, которая не смогла набрать ни единого пункта. Тем не менее, плей-офф – это совсем другая игра и настрой на борьбу. Разумеется, чилийцы не являются фаворитами этой встречи, но навязать серьезную борьбу бразильцам им вполне по силам.

25 июня сборная Чили проиграла Парагваю (0:2), а 22 числа не смогла определить победителя в матче с Уругваем (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бразилия – 1.325

Ничья – 5.44

Победит Чили – 11.45

Статистика

Чили выиграл только один матч из последних десяти встреч против Бразилии

Три последних матча между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Бразилия выиграла девять матчей из последних десяти встреч во всех турнирах

Шесть последних матчей Чили закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Бразилии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.641. Бразилия – несомненный фаворит не только этого матча, но и всего турнира. Чили несмотря на хороший подбор игроков в своей сборной, не сможет оказать сопернику должного сопротивления.