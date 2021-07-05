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«Шкендия 79» – «Мура»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 22:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Шкендия 79» (Македония) – «Мура» (Словения), который состоится 6 июля 2021 года.

«Шкендия 79»

Последний официальный матч команда сыграла еще в середине мая, а все последние встречи, через которые готовится клуб, являются товарищескими. Для коллектива предстоящий матч станет первым официальным в сезоне и одним из самых важных, ведь на кону стоит дальнейшее участие в квалификации. Команда имеет крепкий состав и попытается зайти как можно дальше в этом турнире.

29 июня «Шкендия 79» в товарищеском матче обыграла «ЦСКА 1948» (3:2), а 25 июня оказалась сильнее «Лячи» (2:1).

«Мура»

«Мура», как и ее нынешний соперник, также довольно давно сыграла свой последний официальный матч. По итогам прошлого сезона коллектив стал чемпионом Словении, обойдя «Марибор» только по дополнительным показателям. Букмекеры оценивают шансы команд как равные в этом матче, поэтому всех болельщиков ждет увлекательный поединок с большим количеством единоборств.

1 июля «Мура» в товарищеском матче проиграла «Ростову» (0:4), а 30 июня разошлась миром с «Войводиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шкендия 79» – 2.6
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Мура» – 2.65

Статистика

  • «Мура» не может выиграть уже пять матчей подряд (все поединки – товарищеские)
  • Четыре из шести последних поединков «Шкендии 79» закончились исходом «обе забьют»
  • «Шкендия 79» забивала в семи из десяти последних матчей на своем поле
  • Пять из семи последних матчей «Муры» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Шкендии 79», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Команда играет на своем поле и попытается сделать себе задел перед ответным поединком. Предполагаем минимальную победу хозяев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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