«Шкендия 79» – «Мура»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 22:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Шкендия 79» (Македония) – «Мура» (Словения), который состоится 6 июля 2021 года.

«Шкендия 79»

Последний официальный матч команда сыграла еще в середине мая, а все последние встречи, через которые готовится клуб, являются товарищескими. Для коллектива предстоящий матч станет первым официальным в сезоне и одним из самых важных, ведь на кону стоит дальнейшее участие в квалификации. Команда имеет крепкий состав и попытается зайти как можно дальше в этом турнире.

29 июня «Шкендия 79» в товарищеском матче обыграла « ЦСКА 1948» (3:2), а 25 июня оказалась сильнее «Лячи» (2:1).

«Мура»

«Мура», как и ее нынешний соперник, также довольно давно сыграла свой последний официальный матч. По итогам прошлого сезона коллектив стал чемпионом Словении, обойдя «Марибор» только по дополнительным показателям. Букмекеры оценивают шансы команд как равные в этом матче, поэтому всех болельщиков ждет увлекательный поединок с большим количеством единоборств.

1 июля «Мура» в товарищеском матче проиграла «Ростову» (0:4), а 30 июня разошлась миром с «Войводиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шкендия 79» – 2.6

Ничья – 3.3

Победит «Мура» – 2.65

Статистика

«Мура» не может выиграть уже пять матчей подряд (все поединки – товарищеские)

Четыре из шести последних поединков «Шкендии 79» закончились исходом «обе забьют»

«Шкендия 79» забивала в семи из десяти последних матчей на своем поле

Пять из семи последних матчей «Муры» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Шкендии 79», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Команда играет на своем поле и попытается сделать себе задел перед ответным поединком. Предполагаем минимальную победу хозяев.