«Шкендия 79» – «Мура»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Шкендия 79» (Македония) – «Мура» (Словения), который состоится 6 июля 2021 года.
«Шкендия 79»
Последний официальный матч команда сыграла еще в середине мая, а все последние встречи, через которые готовится клуб, являются товарищескими. Для коллектива предстоящий матч станет первым официальным в сезоне и одним из самых важных, ведь на кону стоит дальнейшее участие в квалификации. Команда имеет крепкий состав и попытается зайти как можно дальше в этом турнире.
29 июня «Шкендия 79» в товарищеском матче обыграла «ЦСКА 1948» (3:2), а 25 июня оказалась сильнее «Лячи» (2:1).
«Мура»
«Мура», как и ее нынешний соперник, также довольно давно сыграла свой последний официальный матч. По итогам прошлого сезона коллектив стал чемпионом Словении, обойдя «Марибор» только по дополнительным показателям. Букмекеры оценивают шансы команд как равные в этом матче, поэтому всех болельщиков ждет увлекательный поединок с большим количеством единоборств.
1 июля «Мура» в товарищеском матче проиграла «Ростову» (0:4), а 30 июня разошлась миром с «Войводиной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шкендия 79» – 2.6
- Ничья – 3.3
- Победит «Мура» – 2.65
Статистика
- «Мура» не может выиграть уже пять матчей подряд (все поединки – товарищеские)
- Четыре из шести последних поединков «Шкендии 79» закончились исходом «обе забьют»
- «Шкендия 79» забивала в семи из десяти последних матчей на своем поле
- Пять из семи последних матчей «Муры» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Шкендии 79», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Команда играет на своем поле и попытается сделать себе задел перед ответным поединком. Предполагаем минимальную победу хозяев.