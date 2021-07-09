«Жувентуде» — «Атлетико» Гойаниенсе: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:12

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч очередного тура бразильской Серии A «Жувентуде» — «Атлетико» Гойаниенсе, который пройдет 11 июля 2021 года.

«Жувентуде»

Футболисты «Жувентуде» проиграли два последних матча в чемпионате Бразилии. Команда не смогла набрать очки в противостояниях с «Сеарой» (0:2) и «Баия» (0:1) на выезде. Прежде «Жувентуде оформил две победы кряду, обыграв без пропущенных голов дома „Фламенго“ (1:0) и „Гремио“ (2:0). В турнирной таблице Серии A команда занимает 13-е место, набрав в общей сложности 12 очков в 10 играх. Отметим, что три прошлых матча на своем поле хозяева выиграли и не пропускали.

„Атлетико“ Гойаниенсе

„Атлетико“ набрал четыре из шести возможных очков в двух последних турах бразильского чемпионата. После гостевой победы над „Гремио“ (1:0) команда разделила очки на своем поле со „Спорт Ресифи“ (1:1). Прежде „Атлетико“ проиграл два матча кряду в Серии A, уступив „Брагантино“ (0:1) и „Атлетико“ Минейро (1:4). В общем зачете чемпионата Бразилии „Атлетико“ Минейро занимает восьмую позицию, набрав 14 очков в девяти играх.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Жувентуде“ — 2.740

Ничья – 3.030

Победит „Атлетико“ Гойаниенсе – 2.950

Статистика

В 6 прошлых матчах „Жувентуде“ выиграла ставка ТМ(2,5)

„Жувентуде“ не пропускал голы в 3 предыдущих домашних поединках

В 3 из 4 очных встречах „Жувентуде“ и „Атлетико“ выиграл исход ТБ (2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на победу „Жувентуде“ с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.877. В домашних играх „Жувентуде“ надежно действует в защите и стабильно добивается побед. Кроме того, „Атлетико“ Гойаниенсе проиграл два из трех прошлых выездных поединка.