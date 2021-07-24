«Локомотив» – «Арсенал» Тула: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» Тула, который состоится 24 июля 2021 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» провели неплохой прошлый сезон, однако начало этого футбольного года уже немного испорчено. Коллектив проиграл Суперкубок России, однако сезон только начинается, и руководство с болельщиками смотрим вперед с оптимизмом. Команда сыграла несколько товарищеских матчей, которые закончились разными результатами, но тренерский штаб может быть доволен подготовкой.

17 июля «Локомотив» проиграл в Суперкубке России «Зениту» (0:3), а 12 числа команда в товарищеском матче проиграла «Ростову» (1:2).

«Арсенал» Тула

Тульские «канониры» являются типичным середняком РПЛ , и новый сезон для команды начинается с целью забраться повыше по итогам чемпионата. Выездной матч против «Локомотива» — очень серьезный вызов для коллектива и забрать очки в первом туре у одного из фаворитов будет очень хорошим достижением. Команда провела хорошие товарищеские матчи с известными клубами, но смогла победить лишь один раз.

15 июля «Арсенал» Тула уступил в товарищеском матче «Виктории Плзень» (0:1), а 12 числа обыграл «Карабах» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.69

Ничья – 3.8

Победит «Арсенал» Тула – 5.5

Статистика

«Локомотив» проиграл три поединка из десяти последних матчей, а «Арсенал» Тула уступил в семи из десяти встреч

«Арсенал» Тула проиграл «Локомотиву» последние четыре выездных матча

Московский клуб выиграл восемь из десяти последних домашних встреч

«Арсенал» Тула забил только в двух из десяти последних выездных матчах

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.69. «Железнодорожники» выглядят гораздо убедительнее своего оппонента, а фактор домашнего поля должен благоприятно повлиять на результат.