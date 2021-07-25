«Десна» – «Черноморец»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Десна» — «Черноморец», который состоится 25 июля 2021 года

«Десна»

Клуб из Чернигова показывает стабильную игру на протяжении последних сезонов, однако команде не хватает везения, чтобы занять более высокие места и квалифицироваться в группу Лиги Европы. Коллектив имеет опытного тренера и несколько ведущих игроков, которые должны помочь клубу добывать важные очки в этом сезоне.

18 июля «Десна» провела единственный товарищеский матч против «Вереса» и одержала победу со счетом (2:0).

«Черноморец»

Спустя несколько лет в Одессу вернется УПЛ и это не может не радовать болельщиков. Однако есть и беспокойные моменты, как например, делегация арендованных футболистов «Динамо» Киев в количестве более 10 футболистов. Фанаты не приветствуют такую политику клуба, но все равно ждут первые игры команды в главном чемпионате страны.

Последние матчи «Черноморец» сыграл еще в начале июня в Первой Лиге Украины, где 12 числа обыграл «Волынь» (2:1), а пятого числа проиграл «Альянсу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Десна» – 1.73

Ничья – 3.5

Победит «Черноморец» – 5.3

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Черноморца» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Десна» выиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Черниговский клуб забивал на своем поле в восьми из десяти матчей

Четыре из пяти матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Десны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Хозяева имеют сплоченный коллектив и хорошую атмосферу внутри раздевалки, что одесситам только предстоит построить. Предполагаем уверенную победу клуба из Чернигова.