«Янг Бойз» — «Слован» Братислава: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:32

Букмекерская контора Pinnacle предложила выгодные котировки на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Янг Бойз» — «Слован» Братислава, который пройдет 28 июля 2021 года в Швейцарии.

«Янг Бойз»

В гостевой встрече против соперника «Янг Бойз» не сумел добиться победы, владея игровым и территориальным преимуществом – ничья 0:0. В квалификации Лиги Чемпионов УЕФА команда выступает на правах действующего победителя швейцарской Суперлиги.

В стартовом туре нового сезона национального первенства «Янг Бойз» победил в гостях «Люцерн» со счетом 4:3. Отметим, что в шести прошлых матчах на своем поле хозяева оформляли победы, забивая в этих играх не менее двух голов.

«Слован» Братислава

Сыграв вничью (0:0) в домашней игре против соперника, «Слован» сохранил неплохие шансы на проход в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов, в которой команда выступает за счет чемпионского титула в прошлом розыгрыше чемпионата Словакии.

Новый розыгрыш национального первенства «Слован» начал успешно. В гостевом противостоянии с «Микуласом» команда оформила убедительную победу (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Янг Бойз» — 1.408

Ничья – 4.650

Победит «Слован» Братислава – 8.340

Статистика

«Слован» пропускал голы в 5 из 6 прошлых гостевых матчах во всех турнирах

«Янг Бойз» выиграл 5 последних поединков во всех соревнованиях

«Янг Бойз» забивал минимум 4 гола в 3 из 4 предыдущих поединках

Прогноз

Сыграть ставку на фору «Янг Бойз» (-1) гол букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Швейцарский чемпион очень результативно проводит домашние матчи, а «Слован» неуверенно играет при обороне в гостевых поединках.