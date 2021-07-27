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«Спарта» Прага – «Рапид»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:43

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием выгодных ставок на ответную игру квалификации Лиги Чемпионов «Спарта» Прага – «Рапид», которая пройдет 28 июля 2021 года в Чехии.

«Спарта» Прага

В гостевой игре против соперника «Спарта» потерпела поражение со счетом 1:2, которое обязует коллектив из Праги брать реванш на домашней арене. В квалификацию Лиги Чемпионов УЕФА команда попала за счет серебряных медалей чемпионата Чехии, которые она завоевала в прошлом сезоне.

Новый розыгрыш Первой чешской лиги «Спарта» начала успешно. В домашней игре против «Сигмы» команда оформила победу со счетом 3:2, которая стала для нее четвертой кряду на своем поле.

«Рапид»

«Рапид» пропустил быстрый гол от «Спарты» в домашнем поединке, но после перерыва смог не только отыграться, но и оформить итоговую победу (2:1), которая сделала клуб из Вены фаворитом данной пары.

В стартовавшем чемпионате Австрии «Рапид» проиграл на своем поле «Хартбергу» (0:2), а до этого добился победы над «Винер Викторией» (6:0) в кубковом поединке. При этом, два предыдущих поединка на выезде австрийский клуб проиграл, пропустив в общей сложности шесть голов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спарта» Прага – 1.847
  • Ничья – 4.170
  • Победит «Рапид» — 3.850

Статистика

  • В 10 из 12 прошлых матчах «Рапида» в Лиге Чемпионов сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Спарта» пропускала минимум два гола в 6 из 7 предыдущих поединках турнира
  • «Спарта» не побеждала в 6 последних играх Лиги Чемпионов

Прогноз

Разместить ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.606. «Спарта» и «Рапид» играют в открытом стиле, акцентируя свои действия на атаке. При этом, обе команды не слишком надежны при обороне собственных ворот, что должно повлечь за собой забитые мячи.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
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вчера в 19:24
«Спарта» Прага одержит победу.
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вчера в 18:25
«Спарта» Прага выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 12:49
Возможен ничейный результат
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:46
Хозяева не проиграют
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