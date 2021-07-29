«Динамо» Киев – «Верес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Динамо» Киев — «Верес», который состоится 1 августа 2021 года

«Динамо» Киев

В отличие от остальных команд из чемпионата Украины, киевское «Динамо» только недавно завершило дополнительный межсезонный сбор, и нынешний матч станет открытием сезона в Украине. Подопечные Луческу стартуют домашним поединком против новичка УПЛ «Вереса» и имеют все шансы начать успешно этот футбольный год.

25 июля «Динамо» Киев выиграло товарищеский матч у «Газиантепа» (3:2), а 23 числа разошлась миром с «Унион Берлин» (1:1).

«Верес»

Клуб стал открытием первого дивизиона Украины прошлого сезона и смог квалифицироваться в УПЛ . Команда имеет определенные проблемы, такие как отсутствие базы и стадиона, а поэтому вынуждена будет проводить домашние матчи в соседних городах. В матче против чемпиона Украины, коллективу будет очень непросто, так как клуб не смог качественно усилиться опытными игроками.

24 июля «Верес» смог удержать ничью с «Колосом» (0:0) в чемпионате Украины, а 18 числа проиграл товарищеский матч «Десне» из Чернигова (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 1.125

Ничья – 7.71

Победит «Верес» – 20.46

Статистика

Семь из десяти последних матчей киевского клуба закончились исходом «обе забьют»

«Верес» не может выиграть уже пять поединков подряд (включая товарищеские встречи)

«Динамо» Киев выиграл три последних матча у «Вереса»

Три из пяти личных встреч между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз