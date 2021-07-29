«Динамо» Киев – «Верес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Динамо» Киев — «Верес», который состоится 1 августа 2021 года
«Динамо» Киев
В отличие от остальных команд из чемпионата Украины, киевское «Динамо» только недавно завершило дополнительный межсезонный сбор, и нынешний матч станет открытием сезона в Украине. Подопечные Луческу стартуют домашним поединком против новичка УПЛ «Вереса» и имеют все шансы начать успешно этот футбольный год.
25 июля «Динамо» Киев выиграло товарищеский матч у «Газиантепа» (3:2), а 23 числа разошлась миром с «Унион Берлин» (1:1).
«Верес»
Клуб стал открытием первого дивизиона Украины прошлого сезона и смог квалифицироваться в УПЛ. Команда имеет определенные проблемы, такие как отсутствие базы и стадиона, а поэтому вынуждена будет проводить домашние матчи в соседних городах. В матче против чемпиона Украины, коллективу будет очень непросто, так как клуб не смог качественно усилиться опытными игроками.
24 июля «Верес» смог удержать ничью с «Колосом» (0:0) в чемпионате Украины, а 18 числа проиграл товарищеский матч «Десне» из Чернигова (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 1.125
- Ничья – 7.71
- Победит «Верес» – 20.46
Статистика
- Семь из десяти последних матчей киевского клуба закончились исходом «обе забьют»
- «Верес» не может выиграть уже пять поединков подряд (включая товарищеские встречи)
- «Динамо» Киев выиграл три последних матча у «Вереса»
- Три из пяти личных встреч между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» с форой -2, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.862. Чемпион Украины будет выглядеть достаточно свежо и шансов у новичка УПЛ с большими организационными проблемами, и без усиления практически нет.