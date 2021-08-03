«Спарта» Прага – «Монако»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Спарта» Прага — «Монако», который состоится 3 августа 2021 года

«Спарта» Прага

Чешская команда надеется в этом сезоне побороться за участие в Лиге Чемпионов, однако их ждет очень сложный соперник в лице «Монако». Коллектив уже прошел в прошлой стадии «Рапид» и находится в неплохой форме, выиграв последние несколько игр. Всех болельщиков ждет очень интересный матч, который обещает быть очень богатым на голевые моменты.

31 июля «Спарта» разгромила в чемпионате «Слован» Либерец (5:0), а 28 числа команда выиграла ответный матч Лиги Чемпионов против «Рапида» (2:0).

«Монако»

Клуб из богатого княжества очень достойно выглядел в прошлом сезоне и до последних туров имел шансы на чемпионство, однако коллективу не хватило совсем немного. Под руководством Нико Ковача, команда начинает свой путь в Лиге Чемпионов и является фаворитом в этой паре. Данный поединок станет первой официальной встречей для клуба, в то время как чехи уже набрали форму в матчах чемпионата и Лиги Чемпионов.

28 июля «Монако» проиграло товарищеский матч «Реалу» Сосьедад (1:2), а 24 числа обыграли «Вольфсбург» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спарта» Прага – 4.05

Ничья – 3.65

Победит «Монако» – 1.934

Статистика

«Спарта» Прага выиграла семь матчей из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Монако» одержал победы шесть раз

Восемь из десяти последних матчей «Спарты» заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

«Монако» проиграл всего один матч из десяти последних поединков на выезде

«Спарта» забивала в 14 последних домашних матчах из 15 во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. Коллектив из чемпионата Франции обладает большим опытом и более качественным подбором игроков. Предполагаем, что команда сможет добиться положительного результата на выезде.