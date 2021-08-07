У всех сильных клубов РПЛ общая задача – огорчить «Зенит». Важно давить на центрбеков и закрыть Азмуна

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вчера, 09:50

У «Краснодара» вызовы, с которыми не справился Карпин.

Соперники по РПЛ неправильно играют против «Зенита». Если возьмете тот же поединок в Ростове-на-Дону, то увидите серию аномалий. У хозяев было моментов на 2-3 мяча, 13 ударов – много для оппонента «Зенита» в РПЛ , а реализация подвела. По прессингу перевес «Ростова» в три раза. Петербуржцы вяло выходили в атаку.

Но усилий Ерохина хватило, чтобы команда Семака создавала моменты с легкостью – 8 ударов в створ, реализовала половину, хотя не было такого перевеса по xG. Тема тактики «Зенита» важна даже им самим – впереди Лига чемпионов, а талантливого новичка Семаку загодя не привезли, хотя о нем говорили два месяца назад.

Не все складывается в пользу «Зенита» за полем – Азмун может уйти, Малком готовится к финалу Олимпиады, но вот на поле соперники редко работают по плану, который поможет набрать очки. Как же огорчить чемпиона в августе 2021-го?

Прессинговать Ракицкого персонально

Обратите внимание, как сразу обеднела игра «Спартака», когда инсайды «Бенфики» начали присматривать за первыми пасами Жиго и Джикии. «Краснодар» в этом сезоне – лидер по высокому возвращению мяча, его высоко оценивают эксперты, так что не составит труда отрядить людей из группы атаки на пару шагов ближе к Ярославу, чтобы его полезные дальние забросы вперед случались реже. А без них «Зениту» бывает очень сложно. Кстати, если украинец не сыграет из-за повреждения, то давить надо на Ловрена – второй в очереди с лонгболлами.

Закрыть Азмуна при верховых подачах

Вряд ли Кайо и Сорокину хватит тактической хитрости, чтобы остановить Азмуна в штрафной площади. По количеству голов головой и после стандартов Сердар постоянно выделяется – именно поэтому его и ценят в Италии, где помнят о школе Пиппо Индзаги. Мартынович набирает форму, но молодым центральным защитникам Сафонова пора собраться.

Нагрузить Барриоса двойной работой

Азмун по ожидаемым голам крут, а Барриос хорош по коллекционированию отборов и перехватов. Но сейчас лучший момент, чтобы поймать Вильмара в ловушку. Во-первых, травма Оздоева, который лучше защищается, а также великолепная форма Ерохина ведет Семака к «ромбу» в центре, или его подобию. Во-вторых, сам колумбиец набегался на Кубке Америки. Но даже в разгар сезона каждая команда РПЛ , которая не сможет заставить Барриоса разрываться между зонами и задачами, обречена на потерю очков.

Поставить на контратаки и дриблинг

Как «Зенит» пропускает? На вопрос многие не могут дать ответ сразу, ведь у них в РПЛ лишь 26 результативных ошибок в прошлом сезоне, а голов в чужие ворота намного больше – 76, запомнились скорее они. Но если методично проанализировать, то увидите ожидаемо мало ошибок при позиционных атаках соперников. Не увидите частых ошибок при стандартах – всего 2 таких гола, Ловрен и Ракицкий с места работают круто. Но бывали мячи при контратаках, хватало пенальти – 5 пропущенных. Каждый, кто играл индивидуально или резко, получал шанс. Один в один защитники «Зенита» слабее, чем сообща.

Сделать акцент на фланговых подачах

На дистанции «Зенит» лишь десятый в РПЛ по длинным передачам – еще одно доказательство, что надо отрезать пасы именно Ракицкого, остальные не так часто используют сложный прием, разве что Ловрен, но у него нет телепатической связи с Дзюбой. А вот по кроссам круче чемпионов никого в РПЛ нет. По допущенным навесам у своих ворот команда Семака на высоком втором месте – реже трюк проходил в прошлом сезоне лишь у ворот «Спартака». Логичный вывод: Дугласа Сантоса и Караваева надо грызть за пятки, невзирая на проблемы на флангах обороны – Ганчаренко ставит универсала Стоцкого и хавбека Вильену, ведь Петров и Рамирес вне игры. Но если не отрезать кроссы «Зенита» и не добавить своих – «Краснодар» Мусаева был 12-м по этому параметру, то сломать уверенную в себе команду невозможно.

Подстроить свою тактику под «Зенит»

Неслучайно говорим об уважении к чемпиону, который может выражаться лишь в игре на пределе. А также после таких матчей, как у «Спартака» с «Бенфикой», важно упомянуть о психологии. Сразу 15 клубов РПЛ за редкими исключениями выходили на матчи против чемпионата с условными рефлексами. Боялись Азмуна и Дзюбу. Не мешали Дугласу Сантосу или Жиркову навешивать мяч. Панически перестраивались, когда Ерохин выходил в центр атаки. Не прессинговали Ракицкого.

И отдельно – ужасно работали в статике в обороне, ведь у «Зенита» 27 % голов – после стандартов, пенальти или автоголов соперников. Называем вещи своими именами, исходя из числовых данных и тактики – команду Семака боятся. Даже «Рубин» наглухо закрывался и отбивался, когда побеждал. Даже «Динамо» при Шварце не сумело повторить результат Новикова – в первом круге был единственный победный гол, много фолов и карточек, два удаления, игра вторым номером и сэйвы Шунина.

Подготовить перестановки на концовку

На данном этапе, чтобы отобрать очки у «Зенита», надо сохранить силы на весь матч – у «Химок» не получилось, хотя начали правильно. Также нужна реализация – у «Ростова» ее не было, ведь не было на поле Соу. Таким командам, как «Краснодар», пора показать волевые качества и тактическую гибкость. В Санкт-Петербурге «Зенит» — однозначный фаворит, но РПЛ станет скучнее, если оппоненты уровня «горожан» будут сдаваться до выхода на поле, опираясь на статистику – на поле чемпионов у хозяев 7 побед, 1 ничья и лишь 2 поражения.

Как видите, осечки бывали. Когда «Краснодар» не наступает на грабли предсказуемости и перестраивается по ходу игры, то «Зениту» сложнее. У Ганчаренко классная команда. Но где сейчас у «Зенита» 7-8 точных ударов – у «быков» 5-6. Где команда Семака дерется – 13 перехватов за игру, там у «горожан» вдвое меньше. Удивительно для команды с высоким прессингом. У «Краснодара» есть запас прочности — Черников набрал, Крыховяк ждет дебюта. Спецян добавит действий между линиями. Кордоба – высокого класса, как и Классон с Кабелла.

Но и у самого «Зенита» пускай не идеальный, зато работающий метод – два форварда, опытные защитники, крутой Сантос и его бразильские братья – Вендел, Малком и Клаудиньо могут зажечь вместе, тонкие Кузяев и Ерохин на подмену. Противоядие от «Зенита» существует, но им не пользуются. Получаются поединки неоправданных надежд на интригу. Может, сегодня будет иначе? Зависит не столько от состояния хозяев – в порядке, хотя немного сонные, как от «Краснодара», которого герой «Зенита» включил в список кандидатов в чемпионы. Матчи против лидера это всегда тест на характер, и большинство его не проходят.