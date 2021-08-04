Соболев, Заболотный и Смолов против Дзюбы. Увлекательная перестрелка внутри сборной России

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вчера, 19:15

Хватает интриг под руководством Карпина, но выбор форварда — ключевая.

7 матчей за пару осенних месяцев – нужны голы

В отборе на Евро-2020 тащил Дзюба – 9 голов и 5 ассистов в 10 матчах. Но форма капитана за два года поменялась. В финальной части турнира впечатлял европейских аналитиков объемом работы наверху, но одновременно тактические мастера из числа иностранных наставников описали игру России как примитивную из-за забросов вперед.

Ракицкого для адресного паса нет, а Джикия с Кудряшовым, чтобы их левые пригодились для лонгболлов, не всегда играли вместе. Билд-ап – выход в атаку, был выстроен у Черчесова с отставанием от тактических трендов Евро-2020. Карпину логично предложить нечто новое. И самая главная интрига – выбор центрального форварда.

Насыщенный календарь осени для сборной заставит Валерия Георгиевича делать основную рискованную ставку – изначальный кандидат может подвести. Значит, уже сейчас пора оценивать варианты усиления. Тем более, хорошо совпало – успешных примеров становится больше, а форма отдельных игроков откровенно радует.

В атаке многое зависит от качества передач – «Локомотив» и «Зенит» в лидерах по голам после двух туров, у них же соотношение голов и ударов. Также высоко «Динамо», поскольку успевали создавать сами удары – на втором месте, и попадали в створ – первые по этому показателю. Отрезок коротенький, а связи с цифрами уже есть.

5 форвардов могут помочь Карпину в отборе ЧМ

Три их них – Смолов, Дзюба и Соболев, основные конкуренты, четвертый в роли молодого джокера – Тюкавин, а пятый запасной — Заболотный. Четверо уже играли за национальную сборную, а Константин важен, ведь другой по формату. Валерий Георгиевич обязан смотреть шире, чем предшественник, не ждать успеха лишь от рослых парней.

Заболотный может оказаться полезным в составе ЦСКА . Команде, которая окапывается так низко, как подопечные Березуцкого в первых турах, важно иметь мастера игры головой. Антон по уровню формы тянет на включение в расширенную заявку сборной. А у Дзюбы, судя по трем первым матчам «Зенита», роль в клубе не изменилась.

Артем играет глубоко, отсюда количество передач. Но лидер «Зенита» явно уставший и поникший. По числам Смолов и Тюкавин начали мощнее всех, особенно по продуктивности в оттяжке – создали по 5 голевых моментов напарникам. Да и Соболев, если подтянет реализацию – пока 1 гол с пенальти после 7 попыток, получит высокую оценку.

На данный момент самый зрелый и целостный футбол показывает Смолов, который у Николича даже угловые подает, когда нужно. Соболева оторвали от прямой поддержки Ларссона или Понсе, так что Александру нужно время на адаптацию в роли единственного нападающего. Но его выручает, как и Тюкавина, умение сыграть самостоятельно.

Дзюба и Смолов, поскольку нередко оттягиваются глубже, как ни странно, сильнее зависимы от командной работы, чем молодые напарники. Также Тюкавин и Соболев выделяются по пиковому темпу. Где Артем и Федор, как и Антон из ЦСКА , играют на опыте, там их коллеги из «Динамо» и «Спартака» импровизируют. Например, зарабатывая пенальти.

3 основных кандидата получат нагрузки в Европе

У Соболева будет минимум 8 еврокубковых матчей, а то и десять. У Дзюбы и Смолова – минимум по 6. Заболотный и Тюкавин могут пригодиться при выходе на замену против Кипра и Мальты, будут свежее глубокой осенью, ведь ЦСКА и «Динамо» пропускают еврокубковый сезон. Впрочем, 18-летнего парня не всякий тренер решит перегружать.

Плохо, что нет работающей системы – у Дзюбы нет такой связи с Головиным и Алексеем Миранчуком, как с Азмуном. И помирившийся дуэт Соболева и Дзюбы в паре не увидели. И схему «4-2-3-1», где Головин в роли Ларссона, а Александр – в роли самого себя из клуба, не было. Хотя модель позволяет поставить Захаряна правее, а слева кого-то другого.

С другой стороны, раз все перспективные варианты не перебрали, то удивить соперников проще. Хоть Смолова с Соболевым соединить, ведь Зе Луиш может быть в паре с Федором в «Локомотиве». Тут прямая клубная тактическая аналогия, коей должны пользоваться грамотные тренеры сборных, которые хотят побед в отборе к ЧМ -2022.

Даже появление Захаряна и Тюкавина со скамейки во втором тайме одновременно, поскольку два игрока атаки очевидно сыгранные, может принести гол в чужие ворота. Понятно, почему народ приуныл после четвертого места и общая оценка пяти лет Черчесова в опросе читателей показательная. Но не все карты разыграли.

6 других важных амплуа не способны повлиять сразу

Про сборную России много сказано за этот год, но ведь история тянется еще со времен Лиги Наций, то есть уже после развязки турнира стало ясно, что наставнику сложно вносить коррективы последовательно, спокойно и без неудобных для новичков ситуаций. Новый тренер будет пожинать плоды чужой работы.

Как бы Карпин ни комбинировал защитников, нет Ван Дейка или Диаша. Фернандес и Самошников (его дебют в основе напрашивается) важны. Но, опять же – новый состав не будет сыгранным, тяжело рассчитывать на эффект Спинаццолы, хотя от взрывной игры латералей не откажемся.

Сафонов или Шунин, Гильерме или Дюпин повоюют за пост номер один. Но голкиперы – заложники игры защиты. В опорной зоне нет своего Канте. В центре повыше нет ребят для «Реала». А вот ближе к атаке Головин с пасом – опять отдал голевую передачу за «Монако», теперь в квалификации ЛЧ .

И еще полно форвардов. Грех жаловаться, но нужно работать стремительно и смело. Один нападающий вернулся – Смолов, второй способен расти по неделям, а не месяцам – Тюкавин, а у третьего осуществится детская мечта, мотивирован. Сам Карпин включился, покинул «Ростов», но это не боязнь давления, а врачебный подход.

Важно не навредить клубу и сборной. Если увидим голы хорватам, киприотам, мальтийцам, словакам и словенцам из-за обновлений на острие атаки – смена наставника еще и поможет.