«Локомотив» после Сухины: три тура с ошибками рефери. Команда Николича отвечает камбэками

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вчера, 16:00

Футболисты Марко держатся, но судьи чудили во всех играх москвичей.

6 августа 2021. Ошиблись сразу два арбитра

У VAR -ассистентов нет права подсказывать рефери, когда вздумается. Есть перечень эпизодов, и если говорим о фолах в штрафной площади, то помощник с повторами может вмешаться, только если увидел явную ошибку судьи. Фол по неосторожности к ним не относится.

В случае с действиями Баринова в штрафной площади – а нарушение правил было, по букве закона нельзя было изменить решение главного. Рефери был в нескольких метрах от эпизода, а характер фола на грани с жестким отбором, хотя Дмитрий сыграл неуклюже и наступил на ногу сопернику.

Хавбек провел ужасный матч и является кандидатом в антисборную. Но наличие преступления не значит, что судьям можно нарушать процедуру. И главный ляп не связан именно с пенальти, а последовал дальше. Арбитр матча Иван Сиденков показал Баринова вторую желтую карточку, хотя современные рекомендации велят такого не делать.

В правилах футбола не прописаны предупреждения за любой фол в штрафной площади. «Локомотиву» и так было сложно, а тут целый тайм провели в меньшинстве. И хотя им не привыкать начинать матчи с пропущенных мячей в этом сезоне РПЛ , на этот раз мастерства, сил и духа хватило только на ничью.

Умница Лисакович выручил хлестким дальним ударом левой ногой. 7 очков после трех туров – нормальный результат, особенно когда речь о камбэках. Но не только в день ничьей были ошибки рефери, даже когда Николич побеждает, то не без спорного участия арбитров.

31 июля 2021. Маленький ляп привел к шедевру

Штрафные издали реализовывают нечасто. Каждый раз, когда рефери ошибочно останавливает игру на грани штрафной площади, не нужно обвинять его во всех смертных грехах. Это не пенальти. С другой стороны, когда речь о дерби и явном моменте, что превратили в гол – Матюнина нужно ругать.

Опытному арбитру снизили оценку за игру ЦСКА и «Локомотива», ведь штрафного, после которого Бистрович создал свой шедевр, не было. Сначала Тикнизян нарушал правила против Жемалетдинова – был опасный подкат, а через мгновение Бийол влетел в хавбека «Локомотива» коленом на скорости.

Скорее фол со стороны «армейца», но Матюнин без повода наказал «железнодорожников». И ЦСКА получил голевой, как оказалось, момент. «Локомотив» нашел в себе силы, чтобы отыграться и вырвать победу в дерби, но каждый такой матч утомляет физически и морально.

24 июля 2021. Чемпионат начали с отмены гола

Сухина официально покинул «Локомотив» после истечения контракта в начале июня. Станислав наработал на такое решение клуба – переборщил с прогулками в судейские комнаты, его одиозный статус стал сказываться негативно. Помним, как легендарный Вилков тащил «Локомотив» в ЛЧ , но весной такого не было.

Конечно, не в Станиславе Сухине дело – нужно быть фанатов теорий заговора, чтобы поверить, будто сейчас арбитры мстят большому клубу за влиятельного коллегу. Но рефери Панин уже на 4-й минуте первого матча Николича в новом чемпионате отменил гол Крыховяка. И это странное решение вопреки здравому смыслу.

Когда есть повторы, то помощник Дмитрий Жвакин должен был дождаться конца эпизода. А здесь флаг поднял по ходу атаки, Панин поспешил свиснуть. То есть VAR в лице Мешкова и Богача не имел права вмешиваться в эпизод. Но вмешались почему-то, поэтому довольно долго ждали вердикт.

В итоге гол не засчитали, но по неизвестной причине. По картинке без линий сложно определить, был ли у Жемалетдинова офсайд. А Мешков мог подтвердить отмену мяча лишь потому, что свисток прозвучал раньше, чем случился забитый мяч. Панин явно не Карасев, которого поощрили в УЕФА .

РПЛ проверяет нервы Николича на прочность

Серб говорит по-русски. И хотя вряд ли так же легко читает, ему переводят все важное, что пишут о планах Рангника, Плутника и Цорна – якобы сменить главного тренера. И даже если слухи врут, о продаже Крыховяка тренер узнал не первым, что огорчило и удивило.

Николич не заслужил плохого отношения, но проследите его историю в Москве. Постоянно теряет важных игроков основы. Алексея Миранчука продали, чтобы заработать. Крыховяка – чтобы не платить ему год высокую зарплату. Глупая потеря Мухина – на совести менеджеров клуба.

Также в раздевалке и на поле нет лидера последних лет – Чорлуки. Покинул тренерский штаб по семейным обстоятельствам. Из трансферов приезд Едвая, который не является ведущим центральным защитником. А вот Пабло, как и Антон Миранчук, еще могут покинуть клуб до конца лета.

Клуб ничего не объясняет, а «Рубин» их даже троллил, что забыли похвастаться победой над ЦСКА сразу после матча. Таких мелочей много, и не стоит забывать о календаре «Локомотива». Следующий тур – домашний матч против «Зенита», и чемпион не встретит сразу трех основных центрхавов соперника.

Крыховяк и Мухин ушли, а Баринов дисквалифицирован. Дальше по курсу идет «Краснодар», а в конце августа до матчей сборных – «Динамо». Адская кухня для Николича и его команды, поэтому и мелкие ошибки арбитров могут повлиять. И волевые победы скажутся на физическом состоянии в конце месяца.

Как бы адекватный тренер не психанул. В случае ухода Николича вероятность отправки «Локомотива» в депо середины таблицы вырастет многократно. Команда и так держится на том, что Николич в основном игнорирует жалобы любого толка – о судействе рассказал адекватно, перечень фактов, не более.

Легко похвалить Марко за работу – выпустил Лисаковича, разобрал Березуцкого, переломил игру против Парфенова. А вот рефери допускают странные ошибки. Фол Бийола превратили в фол Жемалетдинова. Пенальти был, а удаления Баринова накануне матча с «Зенитом» не было. И гол-призрак отменил поспешный свисток.

Странные совпадения, которые всегда вызывают негодование, независимо от названия клуба. Арбитры явно не фанаты «Локомотива» на старте сезона.