Судьям АПЛ порекомендовали не назначать сомнительные пенальти

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вчера, 06:37

Арбитрам АПЛ дали новые указания по поводу работы на матчах турнира в следующем сезоне.

Любопытно, что судьям посоветовали не назначать спорные пенальти в ситуациях, когда атакующий футболист ищет минимальный контакт для того, чтобы упасть в чужой штрафной.

В качестве примера судьям показали момент с прошедшего Евро-2020, когда в ворота Дании был назначен 11-метровый после падения игрока англичан Рахима Стерлинга.

Ранее с назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.