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Судьям АПЛ порекомендовали не назначать сомнительные пенальти

вчера, 06:37

Арбитрам АПЛ дали новые указания по поводу работы на матчах турнира в следующем сезоне.

Любопытно, что судьям посоветовали не назначать спорные пенальти в ситуациях, когда атакующий футболист ищет минимальный контакт для того, чтобы упасть в чужой штрафной.

В качестве примера судьям показали момент с прошедшего Евро-2020, когда в ворота Дании был назначен 11-метровый после падения игрока англичан Рахима Стерлинга.

Ранее с назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.

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Перевод с telegraph.co.uk
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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 11:15, ред.
Вы привели в качестве примера судейство в матче Чехии и Дании. Сравнение вами сомнительного пенальти и неправильно назначенного углового удара в этом матче совершенно несопоставимо. Пенальти - по большей части гол, который зачастую решает судьбу матча. Угловой удар, как и штрафной из любой точки поля - всего лишь один из элементов футбола, который приводит к забитому мячу в разы меньшую, чем с пенальти. По вашей логике и спорные штрафные удары не надо назначать, так как они также могут привести к взятию ворот. А по поводу вашего неуместного негодования, что арбитра после такой "грубой" ошибки назначают обслуживать финальный матч - просто смешно такое читать.
Брулин
Брулин
вчера в 11:00
молодцы, нашим надо также порекомендовать. И за любые симуляции тут же желтые давать. Этот цирк уже надоел. Комличенки эти, Соболевы, Сутормины и прочие падающие от маленького касания игроки.
второй
второй
вчера в 10:42
количество назначенных пенальти в чемпионате России просто зашкаливает и больше половины липовые ( по букве закона,а не по справедливости)!!!
berda2003
berda2003
вчера в 10:08
наши сейчас подхватят и начнут делить пенальти на сомнительные и не сомнительные по мнению арбитра...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 09:46
хорошая новость,надеюсь эти рекомендации перенимут все
112910415
112910415
вчера в 08:52
ура, справедливость торжествует ! )
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:48
Короче, все пенальти, кроме откровенно явных, должны просматриваться на повторе не только ВАРом, но и самим судьёй, а не как в случае со Стерлингом. Кстати, Соболев с Данией сделал ещё более очевидный нырок, но этот пенальти на итоговый результат не повлиял и поэтому про него все забыли. А так Дания 2 раза пострадала на Евро от ныряльщиков. Но и просмотр главным арбитром повтора тоже не гарантирует справедливое решение. Не уверен, что если бы судья сам посмотрел эпизод со Стерлингом, то отменил бы пенальти. Вердикт коллег из ВАРа и давление трибун наверняка бы повлияли на решение судьи в пользу пенальти.
usk
usk
вчера в 08:35
Одим слово судьям дали указания самым решать когда ставить пенальти а когда не надо ставить короче судья сам должен решать исход матча
particular
particular
вчера в 08:33
Порекомендовали... Ну, если очень хочется..:)))
Тем более, что договорённости с одними, имеют бОльшее значение, чем рекомендации других..:)
ОПС
ОПС
вчера в 08:26
Может быть станет получше.
Cat01
Cat01
вчера в 08:17
Теперь будет больше споров
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:02
Наверное правильно. Всё должно быть очевидно.
beefs
beefs
вчера в 07:59
а нашим все нипочем...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 07:56
Обидно что даже с ВАР не могут определить эту сомнительность.
протон1
протон1
вчера в 07:51
Английские судьи известные фокусники, они пенали могут такие вытворять, что дельфин Стерлинга на Евро это просто произведение искусства.
Gahi
Gahi
вчера в 07:51
Интересно получается почему рекомендуют из чемпионата Европы только сомнительные пенальти можно много чего порекомендовать судьям особенно грубую ошибку судьи Бьорна Кёйперса из Нидерландов который обслуживал матч 1/4 финала между командами Чехией и Данией который назначил угловой которого не было в пользу Дании, мяч ушёл не от защитника а от нападающего Дольберга и Томос Дилейни открывает счёт уже на 5 минуте матча. Что в конечном итоге помогло Дании победить со счётом 2-1 и выйти в полуфинал Чемпионата Европы. Но самое интересное после такой грубой ошибки судью Бьорна Кёйперса назначают обслуживать финальный матч между Италией и Англией. И почему спрашивается весь мир видит это безобразие судьи и ВАР не может вмешаться в несправедливое решение таких судей когда забивают тем более голы? А УЕФА в благодарность за такую грубую ошибку назначает Бьорна обслуживать финальный матч. Проста нужно дать рекомендации всем судьям судить по правилам утверждённые для всех, и ВАР обязан вмешаться в такие ситуации как неправильное назначения пенальти, угловых и аутов после которых забиваются мячи в ворота. А не делать выборочные рекомендации судьям из отдельных эпизодов в матчах, игра должна быть обслужена по всем правилам и трактоваться одинаково для всех команд. Удачи
протон1
протон1
вчера в 07:50
МЮ вне топ 10 получается?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:49
Это надо сделать не только в Англии
Strashniy
Strashniy
вчера в 07:48
Безбородов чихал на это в матчах со спартаком.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:42
Для этого ВАР придуман.
lotsman
lotsman
вчера в 07:29
А кто будет определять сомнительность?))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 07:16
Запретить все пенальти , нырки и симуляцию ! Пусть в штрафной играют руками , будет весело !
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 07:00
А рпл лучше бы порекомендовали)
mat73
mat73
вчера в 06:54
Вот это уже хорошо! Всем надо взять на применение!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:47
    shlomo
    shlomo
    вчера в 06:41
    Нужна не рекомендация а конкретная указика.....и нашим тоже не мешала бы
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