ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

В АПЛ изменили подход к определению офсайда с помощью VAR

вчера, 18:57

Глава судейского комитета АПЛ Майк Райли сообщил, что в новом сезоне английской Премьер-лиги подход к определению офсайда с помощью VAR будет изменен.

VAR не будет вмешиваться во время незначительных нарушений, порог для вмешательства судьи и VAR будет выше, чем в прошлом сезоне.

В ситуации пограничного офсайда процесс будет таким же, как в прошлом году, но теперь начерченные линии будут толще. Офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет.

Не так давно «Соккер.ру» подробно разобрал проблемы системы VAR.

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Перевод с skysports.com
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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:29
Разум всегда преобладает.
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:34
ну так один х*й, толще то будут обе линии.
Пусть рисует ИИ, или идите н***й уроды. Рисуют оффсайд рандомно выбирая точку на предплечьи игрока как надо для результата. В матчах МЮ урод у монитора двигает на 2см по рукаву в одну сторону, а в матчах других команд, уже на 2см в другую. Вот те оффсайд по предплечью, а вот те нет оффсайда по этому же предплечью.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:21
    протон1
    протон1
    вчера в 20:50
    Ну и слава богу. Давно пора было вводить толстую линию, чтоб не считать эти миллиметры
    Kostya P.
    Kostya P.
    вчера в 20:29
    Это может быть и правильно , но должны быть общие критерии , одинаковые правила футбола во всех турнирах. Такой вопрос должны решать международные организации , а не отдельная лига , даже самая крутая в мире.
    И как понять фразу " Вар будет вмешиваться реже"? Вар должен вмешиваться при ошибке судьи ,а не реже или чаще. А то так можно для одной команды вмешиваться , а для другой иногда и не вмешаться?
    Правила должны быть одни и очень четкие.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:17
    Т.е. ВАР опустили по полной.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 20:06
    Это хорошие новости для любителей Апл
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:27
    А вот это верное решение.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:18
    Ещё надо добавить, что на чОрном или радужном офсайды ваще не засчитывать. Толерантненько получится...
    allemz
    allemz
    вчера в 19:01
    Бруну и Рэшфорд одобряют))
    beefs
    beefs
    вчера в 18:59
    и это правильно...
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