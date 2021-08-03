В АПЛ изменили подход к определению офсайда с помощью VAR

Глава судейского комитета АПЛ Майк Райли сообщил, что в новом сезоне английской Премьер-лиги подход к определению офсайда с помощью VAR будет изменен.

VAR не будет вмешиваться во время незначительных нарушений, порог для вмешательства судьи и VAR будет выше, чем в прошлом сезоне.

В ситуации пограничного офсайда процесс будет таким же, как в прошлом году, но теперь начерченные линии будут толще. Офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет.