В АПЛ изменили подход к определению офсайда с помощью VAR

Глава судейского комитета АПЛ Майк Райли сообщил, что в новом сезоне английской Премьер-лиги подход к определению офсайда с помощью VAR будет изменен.
VAR не будет вмешиваться во время незначительных нарушений, порог для вмешательства судьи и VAR будет выше, чем в прошлом сезоне.
В ситуации пограничного офсайда процесс будет таким же, как в прошлом году, но теперь начерченные линии будут толще. Офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет.
Не так давно «Соккер.ру» подробно разобрал проблемы системы VAR.
Пусть рисует ИИ, или идите н***й уроды. Рисуют оффсайд рандомно выбирая точку на предплечьи игрока как надо для результата. В матчах МЮ урод у монитора двигает на 2см по рукаву в одну сторону, а в матчах других команд, уже на 2см в другую. Вот те оффсайд по предплечью, а вот те нет оффсайда по этому же предплечью.
Пусть рисует ИИ, или идите н***й уроды. Рисуют оффсайд рандомно выбирая точку на предплечьи игрока как надо для результата. В матчах МЮ урод у монитора двигает на 2см по рукаву в одну сторону, а в матчах других команд, уже на 2см в другую. Вот те оффсайд по предплечью, а вот те нет оффсайда по этому же предплечью.
И как понять фразу " Вар будет вмешиваться реже"? Вар должен вмешиваться при ошибке судьи ,а не реже или чаще. А то так можно для одной команды вмешиваться , а для другой иногда и не вмешаться?
Правила должны быть одни и очень четкие.
И как понять фразу " Вар будет вмешиваться реже"? Вар должен вмешиваться при ошибке судьи ,а не реже или чаще. А то так можно для одной команды вмешиваться , а для другой иногда и не вмешаться?
Правила должны быть одни и очень четкие.