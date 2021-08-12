Любит немцев, дразнит Эмери, «Челси» завоевал его с 4-й попытки в XXI веке. Суперкубок УЕФА знает себе цену

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вчера, 11:49

Разборчивый трофей.

- Обладателем Суперкубка УЕФА 2021 стал лондонский «Челси», взявший верх над «Вильярреалом» в серии пенальти.

- 7 из 9 последних матчей за Суперкубок УЕФА не укладывались в основное время: трижды победитель определялся в сериях пенальти, а в четырех случаях в дополнительное время забивались судьбоносные голы.

- 10 из 13 последних сражений за Суперкубок УЕФА остались за победителями Лиги чемпионов, а за честь Лиги Европы на этом отрезке стоял только «Атлетико», выигравший трофей в 2010-м, 2012-м и 2018-м.

Победители и неудачники. «Вильярреал» — 38-й участник матча за Суперкубок УЕФА

- «Челси» завоевал Суперкубок УЕФА с первой попытки, когда в 1998 году на правах победителя Кубка обладателей Кубков встретился с мадридским «Реалом» и обыграл «сливочных» со счетом 1:0. «Синими» в той игре руководил Джанлука Виалли, а игроком матча был признан Густаво Пойет, забивший единственный мяч.

- В XXI веке «Челси» четырежды принимал участие в матчах за Суперкубок УЕФА , причем три первые попытки оказались неудачными: разгромное поражение 1:4 от «Атлетико» (2012), проигрыши в сериях пенальти «Баварии» (2013) и «Ливерпулю» (2019).

- Впервые за 16 лет английский клуб сумел обыграть соперника из другой страны в матче за Суперкубок УЕФА . Такого не случалось с победы «Ливерпуля» над ЦСКА (3:1) в 2005-м. После этого «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Реалу» и «Зениту», а «Челси» капитулировал перед «Атлетико» и «Баварией».

- 24 клуба выигрывали Суперкубок УЕФА , в последний раз у трофея был «свежий» обладатель в 2013-м, когда «Бавария» впервые в своей истории стала обладателем этого кубка. В прошлом году мюнхенцы победили во второй раз.

- «Челси» стал 11-м клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА больше одного раза. Самыми успешными соискателями этого трофея остаются «Барселона» и «Милан» (по 5 побед), вслед за ними идут «Реал» и «Ливерпуль» (по 4).

- «Вильярреал» — 38-я команда, сыгравшая в матче за Суперкубок УЕФА , и первый новичок с 2010 года, когда дебютировали «Атлетико» и «Интер».

- «Вильярреал» стал 14-м клубом с участием, но без победы. До «желтой субмарины» столь же безуспешно оспаривали Суперкубок УЕФА «Гамбург» (дважды), ПСВ , «Сампдория», «Црвена Звезда», «Вердер», «Арсенал», «Сарагоса», ПСЖ , «Боруссия Д», «Фейеноорд», ЦСКА , «Шахтёр» и «Интер».

- Испания с солидным отрывом лидирует по количеству побед (15) и участий (29) в суперкубковых матчах. После успеха «Челси» Англия сравнялась с Италией по количеству трофеев (по 9).

- Победители Лиги чемпионов ведут со счетом 26:20 по завоеванным Суперкубкам УЕФА у лучших команд второстепенных турниров после вчерашнего успеха «Челси».

Роль личностей в истории. Тухель продолжит немецкую серию

- В третий раз подряд Суперкубок УЕФА забирает тренер из Германии. Серию начал Юрген Клопп в 2019-м («Ливерпуль»), продолжил Ханс-Дитер Флик в 2020-м («Бавария»), а теперь вписался и Томас Тухель, вошедший в историю «Челси».

- А вот Унаи Эмери может считать себя самым большим неудачником матчей за Суперкубок УЕФА , ведь у него было 3 попытки, которые не принесли ни одного трофея. В 2014-м и 2015-м он уступал «Реалу» (0:2) и «Барселоне» (4:5), а теперь проиграл «Челси» с «Вильярреалом».

- Самыми успешными тренерами в матчах на Суперкубок УЕФА остаются Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола, завоевавшие по 3 кубка.

- Полузащитник «Вильярреала» Висенте Иборра, который был в заявке, но не появился на поле в игре с «Челси», пошел дальше своего тренера: испанец проиграл 4 из 4 сражений за Суперкубок УЕФА . В 2014-м, 2015-м и 2016-м Иборра капитулировал вместе с «Севильей», а теперь проиграл с «Вильярреалом».

- Если бы Иборра выиграл все свои финалы, то шел бы вровень с самыми титулованными футболистами этого выставочного соревнования: у Дани Алвеса и Паоло Мальдини по 4 Суперкубка УЕФА . Бразилец взял первый трофей с «Севильей», а потом трижды побеждал с «Барселоной», а итальянец четырежды выигрывал в составе «Милана».

- Матео Ковачич вместе с «Челси» выиграл свой третий европейский Суперкубок в карьере, до этого хорватский полузащитник дважды (2016 и 2017) брал трофей с мадридским «Реалом».

- Сезар Аспиликуэта выиграл Суперкубок УЕФА с третьей попытки. Все три финала «Челси» с его участием доходили до серий пенальти, а для испанца они сложились по-разному. В 2013-м Аспи провел игру с «Баварией» на скамейке запасных. В 2019-м отыграл от звонка до звонка с капитанской повязкой на плече против «Ливерпуля». В 2021-м вышел на замену в концовке основного времени и нанес первый точный удар «Челси» в послематчевой серии (хотя бил вторым).