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Любит немцев, дразнит Эмери, «Челси» завоевал его с 4-й попытки в XXI веке. Суперкубок УЕФА знает себе цену

вчера, 11:49
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Разборчивый трофей.

- Обладателем Суперкубка УЕФА 2021 стал лондонский «Челси», взявший верх над «Вильярреалом» в серии пенальти.

- 7 из 9 последних матчей за Суперкубок УЕФА не укладывались в основное время: трижды победитель определялся в сериях пенальти, а в четырех случаях в дополнительное время забивались судьбоносные голы.

- 10 из 13 последних сражений за Суперкубок УЕФА остались за победителями Лиги чемпионов, а за честь Лиги Европы на этом отрезке стоял только «Атлетико», выигравший трофей в 2010-м, 2012-м и 2018-м.

Победители и неудачники. «Вильярреал» — 38-й участник матча за Суперкубок УЕФА

- «Челси» завоевал Суперкубок УЕФА с первой попытки, когда в 1998 году на правах победителя Кубка обладателей Кубков встретился с мадридским «Реалом» и обыграл «сливочных» со счетом 1:0. «Синими» в той игре руководил Джанлука Виалли, а игроком матча был признан Густаво Пойет, забивший единственный мяч.

- В XXI веке «Челси» четырежды принимал участие в матчах за Суперкубок УЕФА, причем три первые попытки оказались неудачными: разгромное поражение 1:4 от «Атлетико» (2012), проигрыши в сериях пенальти «Баварии» (2013) и «Ливерпулю» (2019).

- Впервые за 16 лет английский клуб сумел обыграть соперника из другой страны в матче за Суперкубок УЕФА. Такого не случалось с победы «Ливерпуля» над ЦСКА (3:1) в 2005-м. После этого «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Реалу» и «Зениту», а «Челси» капитулировал перед «Атлетико» и «Баварией».

- 24 клуба выигрывали Суперкубок УЕФА, в последний раз у трофея был «свежий» обладатель в 2013-м, когда «Бавария» впервые в своей истории стала обладателем этого кубка. В прошлом году мюнхенцы победили во второй раз.

- «Челси» стал 11-м клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА больше одного раза. Самыми успешными соискателями этого трофея остаются «Барселона» и «Милан» (по 5 побед), вслед за ними идут «Реал» и «Ливерпуль» (по 4).

- «Вильярреал» — 38-я команда, сыгравшая в матче за Суперкубок УЕФА, и первый новичок с 2010 года, когда дебютировали «Атлетико» и «Интер».

- «Вильярреал» стал 14-м клубом с участием, но без победы. До «желтой субмарины» столь же безуспешно оспаривали Суперкубок УЕФА «Гамбург» (дважды), ПСВ, «Сампдория», «Црвена Звезда», «Вердер», «Арсенал», «Сарагоса», ПСЖ, «Боруссия Д», «Фейеноорд», ЦСКА, «Шахтёр» и «Интер».

- Испания с солидным отрывом лидирует по количеству побед (15) и участий (29) в суперкубковых матчах. После успеха «Челси» Англия сравнялась с Италией по количеству трофеев (по 9).

- Победители Лиги чемпионов ведут со счетом 26:20 по завоеванным Суперкубкам УЕФА у лучших команд второстепенных турниров после вчерашнего успеха «Челси».

Роль личностей в истории. Тухель продолжит немецкую серию

- В третий раз подряд Суперкубок УЕФА забирает тренер из Германии. Серию начал Юрген Клопп в 2019-м («Ливерпуль»), продолжил Ханс-Дитер Флик в 2020-м («Бавария»), а теперь вписался и Томас Тухель, вошедший в историю «Челси».

- А вот Унаи Эмери может считать себя самым большим неудачником матчей за Суперкубок УЕФА, ведь у него было 3 попытки, которые не принесли ни одного трофея. В 2014-м и 2015-м он уступал «Реалу» (0:2) и «Барселоне» (4:5), а теперь проиграл «Челси» с «Вильярреалом».

- Самыми успешными тренерами в матчах на Суперкубок УЕФА остаются Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола, завоевавшие по 3 кубка.

- Полузащитник «Вильярреала» Висенте Иборра, который был в заявке, но не появился на поле в игре с «Челси», пошел дальше своего тренера: испанец проиграл 4 из 4 сражений за Суперкубок УЕФА. В 2014-м, 2015-м и 2016-м Иборра капитулировал вместе с «Севильей», а теперь проиграл с «Вильярреалом».

- Если бы Иборра выиграл все свои финалы, то шел бы вровень с самыми титулованными футболистами этого выставочного соревнования: у Дани Алвеса и Паоло Мальдини по 4 Суперкубка УЕФА. Бразилец взял первый трофей с «Севильей», а потом трижды побеждал с «Барселоной», а итальянец четырежды выигрывал в составе «Милана».

- Матео Ковачич вместе с «Челси» выиграл свой третий европейский Суперкубок в карьере, до этого хорватский полузащитник дважды (2016 и 2017) брал трофей с мадридским «Реалом».

- Сезар Аспиликуэта выиграл Суперкубок УЕФА с третьей попытки. Все три финала «Челси» с его участием доходили до серий пенальти, а для испанца они сложились по-разному. В 2013-м Аспи провел игру с «Баварией» на скамейке запасных. В 2019-м отыграл от звонка до звонка с капитанской повязкой на плече против «Ливерпуля». В 2021-м вышел на замену в концовке основного времени и нанес первый точный удар «Челси» в послематчевой серии (хотя бил вторым).

- Вратарь «Вильярреала» Серхио Асенхо дважды принимал участие в матчах за Суперкубок УЕФА, и оба раза в соперниках у его команды был «Челси». В Белфасте Асенхо провел всю игру за «Вильярреал» и оказался в лагере проигравших, а 2012-м он был дублером Тибо Куртуа в «Атлетико» и выиграл трофей со скамейки.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:38
Хорошая статистическая выдержка.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 16:11
Политика приносящая трофеи
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:09
Эмери- тренер с большой буквы! И он возьмёт ещё трофеи!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:06
А говорили Тухель не справится
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:15
Фото счастливого главного тренера с заслуженным трофеем!

Тот случай, когда хочется порадоваться успеху Т.Тухеля, насколько всё неожиданно, эффектно и эффективно, всё то, что удалось Т.Тухель, менее, чем за семь месяцев в "Челси", в 47 лет...
Команду не узнать, "Челси" - Лэмпарда, и "Челси" - Тухеля, это абсолютно разные команды, и два выигранные трофеи за такой краткий период времени, повод для оптимизма, и надежды на то, что это только начало успешной тренерской карьеры Томаса в "Челси"...

То ли ещё будет, а что будет, посмотрим... Посмотрим, чем ещё удивит Т.Тухель в качестве главного тренера команды "Челси".
shlomo
shlomo
вчера в 12:03
Спасибо за статью.... ну что, Вильярреал почти надломил Челси, но Тухель своими заменами спас Суперкубок.... замена Менди на Аррисабалагу не единственная удачная реформа Томаса в этом матче.... немецкий тренер провел еще несколько качественных перестановок ( после 60-й минуты.....).... и думается мне, что благодаря ним Челси вкатился в удачный финальный отрезок, сравнимый с первым таймом..... а Вильярреал ответил лишь одним успешным промежутком игры.... конечно, сводить успехи Эмери к случайностям не стоит, но в рамках матч-менеджмента Тухель оказался сильнее.... обладатели Лиги чемпионов заслуженно упаковали второй еврокубок за 2,5 месяца....хочу еще отметить Карасева с отличным судейством!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 11:58
Можно переименовать кубок в Кубок Дзюбы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:52
Эмери очень сложно его взять...
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