Трёхглавая таблица РПЛ. «Зенит», «Рубин» и «Динамо» открыли сезон сериями побед

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вчера, 14:30

В чем сила, лидеры?

«Зенит» много забивает и немало пропускает. «Рубин» ставит на надежность обороны и скорость в атаке. «Динамо» опирается на игровой баланс и несокрушимую дерзость молодости. «Соккер.ру» собрал досье на лидеров РПЛ -2021/22 после трех сыгранных туров. Они такие разные, но пока одинаково хороши в искусстве побеждать.

«Зенит»

Поверженные противники: «Химки» (3:1, выезд), «Ростов» (4:2, выезд), «Краснодар» (3:2, дома).

- «Зенит» забил 10 голов в трех матчах, что делает действующих чемпионов России самой результативной командой старта сезона 2021/22.

- А вот качество игры в обороне настораживает болельщиков «сине-бело-голубых»: команда Сергея Семака пропустила 5 голов в трех матчах. У 10 команд РПЛ оборона действовала надежнее. В предыдущем чемпионате «Зенит» пропустил 5-й мяч только в восьмом туре.

- «Зенит» сам играет и соперникам дает. Основой побед является большое количество созданных моментов (6.97 xG, второй показатель после «Динамо») и сверхреализация: у команды Семака «+3» гола относительно графика ожиданий. При этом пропустили столько, сколько и были должны — 5 голов при показателе 5.63 xGA (моменты, созданные противниками).

Ресурсы для усиления: Дзюба, Малком + Клаудиньо, стабилизация обороны

Говорят, «Зенит» тяжеловат на старте РПЛ , но даже при наличии объективных игровых проблем чемпионы исправно собирают победы. Сокрушаться в такой ситуации должны названные конкуренты «Зенита», ведь если «сине-бело-голубые» обыгрывают крепких соперников сейчас, что будет, когда Семак сможет выставить сильнейший состав, а возрастные лидеры обретут форму?

Малком возвращается с Олимпиады, вместе с ним прилетит звездный новичок Клаудиньо — крутое усиление атакующего блока. При этом все меньше шансов, что Азмун покинет Санкт-Петербург, а Дзюбе надо еще какое-то время, чтобы раскачаться, как и немолодым центральным защитникам. В теории «Зенит» был максимально уязвим на старте сезона, на практике выдал стопроцентный результат и будет становиться сильнее с каждой неделей.

«Рубин»

Поверженные противники: «Спартак» (1:0, дома), «Арсенал» (3:0, выезд), «Ахмат» (2:1, дома).

- Только в третьем туре «Рубин» впервые пропустил в РПЛ -2021/22. Но даже после гола Даниила Уткина у казанцев самая надежная оборона в лиге с одной единственной пробоиной.

- Команда Леонида Слуцкого действует в агрессивной манере и стремится к высоким скоростям, в результате чего футболисты «Рубина» получили уже 12 желтых карточек. Единолично лидируют по этому показателю.

- У «Рубина» самый высокий суммарный оверперфоминг по действиям в обороне и атаке: команда Леонида Слуцкого забила 6 голов, создав всего лишь 2.91 xG, а пропустила 1 мяч при наличии 3.31 xGA у соперников. Таким образом, надежность обороны характеризует не столько надежность защитников, как великолепные действия Юрия Дюпина, совершившего уже 17 сэйвов (у коллег из других клубов максимум 12 спасений).

«Рубин» прыгает выше головы, но может «зависнуть в воздухе»

Если «Зенит» выбил 9 из 9 очков в основном благодаря действиям атакующих футболистов, то «Рубин» опирается и на высокую реализацию у чужих ворот, и на блестящую игру Юрия Дюпина. Все три матча получились разными. Во встрече со «Спартаком» казанцы сосредоточились на разрушении игры соперника и поймали свой момент для гола, хотя и противник создал немало. В Туле стремились доминировать и сделали результат в первом тайме, хотя счет 3:0 и не отражает соотношение сил на поле. Волевая победа над «Ахматом» стала скорее счастливым стечением обстоятельств, в этом матче многое, в том числе судейские решения, сложились в пользу «Рубина».

Может сложиться впечатление, что команда Леонида Слуцкого получила 9 очков на старте авансом, но кредит из побед взят под надежный залог в виде мощного потенциала команды, которая способна прибавить во многих компонентах: и оборона с приходом Монтассара Тальби станет более гибкой и подвижной, и в атаке «Рубин» способен прибавить в количестве созданных моментов, что позволит удержать планку результативности на высоком уровне, даже если реализация упадет с заоблачных значений в первых трех матчах до нормальных.

«Динамо»

Поверженные противники: «Ростов» (2:0, выезд), «Уфа» (3:2, выезд), ЦСКА (2:1, дома).

- 7 забитых голов — второй показатель в РПЛ после «Зенита», а по ожидаемым голам «бело-голубые» лидируют после трех туров — 7.06 xG.

- Пропустила команда Сандро Шварца трижды, и это сверх меры, ведь «Ростов», «Уфа» и ЦСКА наиграли суммарно на 1.85 xGA.

- «Динамо» — самая бьющая команда старта РПЛ (56 ударов), кроме того, динамовцы с большим отрывом лидируют по объему и эффективности действий на втором этаже: 82 выигранных верховых единоборства, успешных — 52%.

По игре «Динамо» — самая сбалансированная команда РПЛ

«Динамо» оставляет самое приятное впечатление своей игрой, а стандартная и продвинутая статистика подтверждают визуальные впечатления: по созданным моментам команда Сандро Шварца лидирует, по допущенным входит в тройку лучших в РПЛ , как и по еще двум важнейшим параметрам — эффективность прессинга и суммарная острота передач (интенсивность продвижения мяча к чужим воротам).

4 из 7 голов «Динамо» забил центральный полузащитник Даниил Фомин, причем трижды он реализовывал пенальти, но у Захаряна, Тюкавина, Шиманьски и новичка Макарова достаточно боевых патронов в обойме, чтобы обеспечивать «бело-голубым» стабильное пополнение в турнирной таблице.

«Динамо» бежит, «Динамо» борется, «Динамо» действует разнообразно и имеет все шансы прогрессировать по ходу сезона. Не скажу, что это уже команда без потолка, но у Сандро Шварца достаточно рычагов, чтобы постоянно приподнимать этот потолок.