Впервые за 74 года: «Брентфорд» вернулся в элиту и стартовал с победы над «Арсеналом»

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сегодня, 10:29

Подарили чистую радость верным фанатам.

«Пчелы» — один из старейших клубов Лондона

В Лондоне сорок два футбольных клуба, хватит на целую маленькую страну. Из них четырнадцать выступают в новом сезоне в пределах четырех высших лиг, то есть могут называться полнокровно профессиональными. Самый старый из всех – «Аксбридж», основанный еще в 1871 году, но об этой крошечной команде мало кто знает.

А если подняться на уровень АПЛ , то никого старше, чем «Тоттенхэм», в столице не найти – родились в 1882-м. Через четыре года появился сосед, прародитель «Арсенала», а еще через три объявился третий по старшинству в лондонском семействе АПЛ , а именно герой пятницы. «Брентфорд» основали студенты колледжа Бороу Роуд 131 год назад.

На одном из матчей заряд фанатов неправильно расслышал журналист и в газетах написали, что кричали: «Взбодритесь, пчелы»! Так прозвище прилипло к команде, а теперь на гербе клуба видим насекомое. Удачу «пчела» не принесла – не играли в высшей лиге с 1947 года, в первом послевоенном сезоне вылетели. Спустя 74 года вернулись и начали с сенсации.

Девять раз уступали в плей-офф на повышение

«Брентфорд» можно смело назвать профессиональными неудачниками плей-офф в различных дивизионах. Хотя в своей долгой истории много раз поднимались выше по лестнице лиг, девять попыток не реализовали. Лишь с десятой удалось взять высоту, пройдя именно плей-офф. Иногда выигрывали дивизионы, и тогда проблем с продвижением не было, но кубковые баталии оборачивались фиаско.

Зато в них верили. Футбол в Англии – дело семейное, у «Брентфорда» хватает фанатов со стажем, хватает молодых людей, что вчера пришли на новый стадион клуба, открытый в прошлом году. Маленькая арена на 17 тысяч зрителей вчера была забита под завязку. Увидели дебют в высшей лиге, которого самые взрослые фанаты ждали буквально полвека. Трогательный момент, и у этого счастья есть создатель.

Мэтью Бенхэм сорок два года назад впервые попал на старый стадион «Брентфорда». Потом вырос, получил степень бакалавра по физике в Оксфорде, стал банкиром. Параллельно интересовался ставками. Мэтью оказался на вершине пирамиды – сначала заработал денег, используя аналитику при прогнозировании спортивных событий, а потом открыл контору, которая помогает другим. Имел опыт работы с деньгами – стартовый капитал нагулял в главном банке США , дослужившись до вице-президента.

За двадцать лет миллионер стал мультимиллионером. Дядька хитрый, поэтому о нем больше мифов, чем правды. Одни говорят, что на счету в собственной фирме держит 800 миллионов фунтов. Другие же подсказывают – нет у Бенхэма таких денег. Зато реноме гуру есть, успешно вышел на рынки США и Великобритании, миллионов триста собрал. В любом случае хватает на родную команду.

«Брентфорд» 14 лет готовился к большому прорыву

Залить клуб сотнями миллионов фунтов владелец не мог за неимением оных. Зато помогает «пчелам» уже 14 лет. «Брентфорд» начал свой путь к успеху с 700 тыс. долларов, подаренных будущим владельцем, который семь лет назад выкупил все акции. Аналогично поступил с «Мидтьюлландом» в Дании, который в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов, где выгрыз ничьи с «Аталантой» и «Ливерпулем».

Тактические гики во всей красе, которые еще и торгуются прекрасно. «Брентфорд» зарабатывает на продажах игроков, так что «Арсенал» обыграли парни, которых спокойно отдадут в другую команду при хорошей финансовой выгоде. Чтобы жить, крошечным клубам надо правильно играть в футбол – датский тренер Томас Франк может обеспечивать эту составляющую с командой аналитиков. А клубу важно зарабатывать. Олли Уоткинса, который бегает за «Астон Виллу», продали за 34 миллиона евро, купив за семь.

И команда современная – у «пчел» те же принципы работы, что у «Баварии», ведь думают о мелочах. Есть специалист по сну, как у звезд «Реала». Есть математические модели, которые оценивают даже фактор везения, ведь он неразрывно связан с футболом. Классика работы со спортивной статистикой от профессионального в этой сфере человека. На тренировках размечают зоны в штрафной площади, из которых чаще всего забивают, и туда учатся врываться футболисты. Подход работает, стали частью сезона больших ожиданий.

По делу обыграли «Арсенал», фаворит взялся за старое

У «Брентфорда» высокие шансы на вылет. Их владелец может назвать точный процент. Но когда есть селекция и профессионалы на всех постах, то скромный клуб без огромных бюджетов и владельцев из нефтяных стран может позволить и усиление, и развитие. Выход в АПЛ гарантирует огромные деньги. И если скауты не начнут ошибаться, то «Брентфорд» может задержаться в высшей лиге, будучи более продуманным клубом, чем ряд соседних.

На поле там пока чистокровная рациональность. Прибили «Арсенал», используя силу соперника против него самого. Линекер шутит, что все еще не верит в вылет «канониров» по итогам сезона, а вот поражение 0:2 – реальность. Игра фаворита в защите – заявка на комедию недели. Подопечных датского Франка можно поздравить с прекрасным выходом в атаку. Это был первый матч сезона, его смотрел весь мир.

И увидел, как Серхи Канос, воспитанник «Барселоны» и «Ливерпуля», разорвал левый фланг «канониров». «Пчелы» отдали мяч, играли просто, но не очень примитивно – разогнали 8 атак с ударами, заставили «Арсенал» редко попадать в створ. Команда Артеты была безвольной, а их игру в защите злой Каррагер описал словом «жалкая». Возможно, счет мог быть 1:2, но реализация у аутсайдера была куда лучше. Но это начало, дальше «Брентфорду» будет сложнее.

Не все пропустят после ввода мяча в игру из аута прямо в штрафную площадь, как это сделал «Арсенал». Исследования показывают, что самое глупое – слушать успешных людей, и на основе их историй строить свою. Фактор случайности влияет всюду, но работать важно современно. Актуальный пример: Тухель поверил именно аналитикам, решаясь на замену Менди на Кепу в серии пенальти, и забрал еще один еврокубок.