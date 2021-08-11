«Спартаковский» пиджак для Витории: 4 поражения, отказ от «3-5-2» и невнятные лидеры

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вчера, 12:34

Выводы после жесткого футбольного старта.

Если Витория не справится на поле, то даже переезд «Спартака» в Приморско-Ахтарск с переименованием, чтобы стало четыре буквы «р» в названии, не поможет. И без шуток — фанатам можно посочувствовать, а руководству клуба не всегда. Если португальца резко отправят в отставку, то Зарема Салихова скажет Федуну: «Я же говорила, что надо было звать другого тренера».

Все наставники «Спартака» — дочь главного героя из фильма «Заложницы», только Леонид Арнольдович освобождает увольнениями, а не пулями. Мужчинам не идет чужая жалость, поэтому Виторию не жалеем. Но ему важно сделать грамотные выводы после жесткой посадки в Москве. Вопросы накопились, и поскольку продержались в ЛЧ меньше бывшей команды Хендрикса — ПСВ , ответы нужны еще вчера.

Руй виновен в безрезультативных метаниях между схемами

Кто, кроме Зобнина и форварда Кутепова, в «Спартаке» универсален? Мало таких игроков, даже Ларссон – человек четырех позиций, лишь в одной роли блистательный, а именно второго форварда. Ни из Бакаева не слепили племейкера, ни из Крала – чистого опорника. И Джикия, если обстоятельства вынудят подменить Айртона, такой себе левый защитник. Тедеско зимой обкатывал оборонительную схему «4-4-2», аргументируя тем, что так Бакаеву и всем остальным удобнее.

А потом вышел на поле и влетел «Динамо» в Кубке России. Затем было домашнее поражение от «Рубина». Тедеско вернул «3-5-2», поскольку так лучше. Попов же решил, что все немецко-итальянское надо выжечь каленым железом португальской тактики. Но «4-3-3» не ведет к викториям. Исполнители не того класса, чтобы грамотно атаковать, не подставляясь в защите. Видели гибрид с тремя в центре против «Нижнего Новгорода», но нет побед. 5 игр, 4 поражения и успех 1:0 с помощью пенальти.

Айртон спекся, Рассказову не хватает класса

Сравните Тюкавина, что прыгает на уровне Азмуна, и Захаряна с яркими решениями с любым из воспитанников школы «Спартака» последних десяти лет. Им катастрофически не хватает класса. Рассказов – хороший пример. Крепкий крайний защитник для середняка, которому надо прыгать выше головы для толковой игры в сложных матчах. И так постоянно работать невозможно. Николай старается, как и Айртон. Но прилежность не стоит путать с вдохновением. Бразилец, как кажется со стороны, спекся.Возможно, связано с тем, как «Спартак» с ним поступил. В РПЛ могло быть четыре 5 «золотых» медалистов Олимпиад с Дугласом, Клаудиньо, Малкомом, Фуксом и Айртоном. Но решение москвичей не пускать латераля в сборную в январе 2020-го повлияло на его карьеру в «селесао». В тот момент проблем не было, но спустя полтора года защитник сдал. А проблемы на флангах заставили вчера в оборонительном блоке сыграть в 6 защитников. Смотрелся ржавый автобус бледно. И Мозес не является решением, сам нестабилен. Плюс о состоянии Промеса помним, фланги по всей длине побаливают.

Лидеры вице-чемпионов должны разделить ответственность

Функционально «Спартак» неплох. Смотрим на прессинг (второе место в РПЛ ), на первый тайм против «Бенфики», который по темпу выдержали. Но не надо путать физические возможности и темпоритм. Это понятие неразрывно связано не только с интенсивностью как таковой – ее не хватает, даже «Нижний Новгород» в резкости не перебили, но и с внутренним напряжением. Его слишком много. Витория прав, в атаке не хватает хладнокровности.

И одновременно расслабленности. Вчера Яремчук – «Бенфике» понравился на Евро-2020, сначала парашютом забросил мяч вперед, а потом первым сориентировался и пробил. Удар был настолько хлестким, что двойной рикошет от защитников заставил мяч попасть в сетку. Яремчук по темпоритму оказался круче, чем оборона «Спартака» в той атаке. Кстати, зарплата Романа в Бельгии была после уплаты налогов заметно меньше, чем у Ломовицкого и Мирзова, запасных у москвичей. Но Яремчук играет не только ради денег, отказался от лавки в «Динамо» Киев и пошел своим путем – 61 гол за «Гент».

Не видим аналогичных стремлений развиваться западнее от лидеров «Спартака». Жиго не вернулся в Лигу 1, где пришлось бы ловить Мбаппе, Неймара и Месси. На карьеру Зобнина повлияли травмы, но жирный контракт прилепил к «Спартаку». И Ларссон, и Крал, и многие другие сейчас не блещут. Обвиняя Виторию в том, за что отвечает – тактика и подготовка к соперникам, надо признать, что и в прошлом сезоне при Тедеско команда совсем не помогала Доменико в матчах с тем же «Зенитом». Или в Кубке России против «Динамо». Синдром Тиля – непопадания в игру, преследует время от времени всех в «Спартаке», даже лидеров.

Витория не менеджер, а «Спартак» спасет живой рынок

Нужны покупки, нужны продажи. Если бы «Бенфика» не скидывала вовремя игроков, то накопила бы балласт. Жоау Фелиша раскрутили до 117 млн евро, но это секундная сделка. Через минуту стоимость начала таять. Богатые клубы второго эшелона – а даже «орлы» не дотягивают до денежных мешков и живут по законам рынка, должны крутиться как белка в колесе. Теперь смотрим на селекцию «Спартака». Цорн раздал возрастных и полезных, а набрал Тиля и Шюррле, промахнувшись.

Руй Витория в «Бенфике» не определял трансферную политику. И для «Спартака» без спортивного директора это плохо. Даже Каррера с одиозными советниками и Тедеско со своим мнением на все на свете и о конкретных игроках, были менеджерами в более широком смысле, чем нынешний главный тренер. Попов пригласил удобного для себя человека, и альтернативу предлагал такую же – Кике Сетьена, который не вытянул в «Барселоне» как раз по причине отсутствия поддержки со стороны менеджмента.

Но «Спартак» погибнет изнутри, если у Ларссона, Айртона, Крала, Понсе, Жиго, Умярова или Максименко не будет стимулов для карьерного роста. А они уже были вторыми в РПЛ , располагались под потолком. Бросается в глаза, что это команда одной схемы – «3-5-2», а все остальные модели в их исполнении бледные, как свежие результаты клубов РПЛ в Европе. Витория должен стать лидером, наступить на горло личной тактической моде ради команды и выиграть три поединка до паузы на матчи сборных.

Иначе получится Кононов 2.0 к концу августа, маршрут «отставка – компенсация — аэропорт – Лиссабон» после принципиальной игры с «Сочи».