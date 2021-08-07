«Спартак» Витории проиграл 3 матча из 4, пока Попов и Салихова отвлекали от футбола

Пора делать выводы, забили лишь один гол с игры.
Витория неправильно понял «Спартак»
Португалец путает «Спартак» и «Бенфику». В Лиссабоне мог спокойно объяснить взрослым футболистам, что нужно делать – выполняли приказ. Счастлив тот начальник, у которого самостоятельные подчиненные. И другое дело – работа на «Спартак». Летний кубок выиграли, ведь там другой уровень погружения в единоборства и ментальный настрой.
«Спартак» сегодня нанес всего 6 точных ударов по воротам команды Кержакова. Зобнина и Джикию поберегли на Лиссабон. Еще одно доказательство, что Витория переоценивает собственных подопечных. В «Бенфике» ставишь резервистов – рвут новичка Примейры. А в РПЛ, если играешь против того, кого можно недооценить – готовься к приключениям не только в «Телеграме».
Слишком напоминают команду Тедеско
По обреченности, когда игра не клеится. Ощущение, что «Спартак» мало изменился с первого матча наставника, которого в клубе называли Тедди. Немец активничал на бровке с первого матча против «Рубина», но уже та нулевая ничья словно написала гид по проблемам команды на ближайшие годы. Создавая моменты, не могут взломать низкий блок.
Понятно, что «3-5-2» существенно отличаются от «4-2-3-1», которые ставит Руй. Но если подумать, то разве Ларссон классическая «десятка»? Скорее глубокий форвард, которому удобнее на пространстве. Да и роли центральных хавбеков слабо поменялись. Второго Фернандо не видим. Используя отличную модель, получают аналогичный результат – возня с мячом, много намеков на инфаркт чужой защиты, но принципиальная нехватка конкретики.
Рассказов и Айртон в защите не тянут
Серьезную опасность составляют Николай и Лукас в обороне, если соперник может простенько перевести мяч с фланга на фланг. А если давят вертикально, как «Бенфика», то сказывается отсутствие защитного класса. Дело строго в понимании позиционного футбола. Не сказать, что Рассказов и Айртон не умеют играть один в один, но не получается выбирать правильные позиции.
А поскольку Мирзов и Мозес не любят прессинговать низко, то подстраховки не было. Возможно, Айртона мотивировало бы появление конкурента. А Рассказова можно поменять на иностранца – его искали долгое время. Но одних кандидатов Федун забраковал, другие сами отказались, а третьих не отпустили их приличные клубы, вроде Манафе из «Порту». На опережение в клубе не играют во всех смыслах.
«Спартак» пропускает буднично и часто
При Тедеско лучше защищались? Возможно, плотность в схеме «3-5-2» помогала. Не исключено, что форма Крала в прошлом сезоне выручала – Алекс бежал лучше. Хендрикса не было в основе – тоже фактор. Жиго и Джикия, как подсказывает анализ пропущенных в прошлом сезоне мячей, раньше часто были жертвами обстоятельств, ошибок в опорной зоне и на флангах.
Сегодня видим, как сами не успевают перестраиваться. Выход Кутепова вместо Джикии мало что изменил, Илья тоже терял позицию, хотя увидели «Нижний Новгород» Кержакова, а не «Бенфику» Жезуса. Сегодня, поскольку новичок РПЛ заставил, Витория даже перешел на три центральных. Еще весной поняли, что модель с четверкой не подходит коллективу, как пыльца человеку с аллергией.
Промес потерялся, Ларссона испортил Евро
Чемпионат Европы подкосил и Квинси, и Джордана. Но если Промес вернулся весной не лучшим образом, то сидение на скамейке сборной Швеции отрезало у сына легендарного Хенрика крылья. Ларссона неважно подготовили к летним матчам за «Спартак». Сравните с готовностью того же Азмуна – пример, как человек момента может не всегда работать на пределе, но радовать голами.
Соболев хотел бы забивать пачками с передач новой «десятки» Ларссона, но где пасы? Еще Джордан не научился связываться с дуэтом хавбеков. На него мало играют, и хотя есть возможность компенсировать индивидуальные минусы командными усилиями – «Спартак» по-новому разыгрывает стандарты, удары идут мимо ворот. Да, «Нижний Новгород» идеально реализовал свои моменты. Но говорим не об одной игре, а о состоянии главных звезд атаки «Спартака». Промес и Ларссон – мимо денег, Соболев – мимо голов.
«Спартак» совсем забыл о задаче на сезон
Несолидно играют в сезоне, который хотят ознаменовать празднованием столетия клуба с историческим повторением матча на Красной площади. Безволье фанаты не простят ни Витории, ни футболистам. Нечестно называть состав «Спартака» плохим, ведь эти ребята взяли второе место. Но команда в ужасной форме, действует шаблонно. Сначала катают мяч поперек поля, боятся передач вперед.
Затем кто-то берет игру на себя, Айртон и Мозес включаются на флангах, Соболев навязывает борьбу, толкается. Крал и Бакаев могут пойти в обводку на толпу соперников, но конкретных опасных ударов нет. И удивительной реализации, как у «Зенита» на старте сезона, не видим. Всего у «Спартака» после нынешнего матча 16 точных ударов и лишь 2 гола, реализация – 12.5%.
Соперники сыграли, как им было удобно
Никто не подстраивался под «Спартак». Слуцкий применил обычный метод против фаворита – Дюпин тащит, гол в контратаке. «Крылья Советов» сработали от печки. «Бенфика» действовала, как ей удобно. Но и «Нижний Новгород» Кержакова не сильно отличался от того, как работал в прошлых турах. Александр Анатольевич играет на результат.
Тактически его команда – типичный середняк, но с налетом быстрых действий в стиле «Химок» или «Сочи» из прошлого сезона. Конечно, футболистов класса Нобоа у них нет, зато есть желание работать грамотно. Оборона слабее, чем работа с мячом, но для новичка 7 очков в трех матчах – классный результат. Кержаков начал сезон лучше, чем опытный наставник Витория.
Команде не помогают скандалы в клубе
А не сказались ли игры престолов в «Спартаке»? Не в том смысле, что Жиго или Крал читают канал Заремы – конечно, не читают. Но слышали о нем. Пока Попов и жена Федуна искали виноватых, забыли об усилении. И не спросили у Витории, во что собирается играть, когда назначали. Взяли в команду, которая долго шла к «3-5-2», фаната «4-3-3» и вариаций.
Без сэйва Максименко ногой в стиле Нойера «Спартак» горел бы дома 0:3. Количество просчетов от руководства впечатляет, но не оправдывает Виторию и футболистов. Без новичков сложно обыграть «Бенфику», но новичка из ФНЛ надо побеждать всегда. Понятно, что «Нижний Новгород» играл за себя и за того парня, но это не проблема гостей, как и разборки в офисе «Спартака».
Витория пока явно идет путем Кононова
Только быстрее. Тактика Витории скучная, как голая женщина в борделе. Это и намек на излишнюю открытость менеджеров клуба – вываливают массу личной клубной информации, вроде о том, что Жиго точно хочет свинтить. Еще парочка таких матчей – пойдет во Францию пешком. Ни по цифрам, ни по тактике хозяевам нет оправданий.
Худший матч «Спартака» в защите за много месяцев, хотя соперник лишь контратаковал, причем изредка. В атаке у команды Витории один гол с игры за четыре матча, и тот за счет индивидуального мастерства и хлесткого удара Понсе. Проиграли дома команде, у которой полной заявки на матч не было. Браво, Кержаков, браво, «Нижний Новгород». А вот «Спартаку» надо срочно меняться и прибавлять.
Потому что с Бенфикой в ответке ловить уже нечего. А дальше неудобный Урал в РПЛ.
Руя спасёт только чудо и успехи на футбольном поле - иначе последует за Кононовым и Аленичевым.
Потому что с Бенфикой в ответке ловить уже нечего. А дальше неудобный Урал в РПЛ.
Руя спасёт только чудо и успехи на футбольном поле - иначе последует за Кононовым и Аленичевым.
Теперь, в год столетия, я хочу поблагодарить владельца и всех причастных мужчин и женщин, за бережное отношение к легендарному красно-белому ромбику, огорчавшему когда-то Реал, Интер, Наполи, Арсенал. Вы достойно несете традиции Нетто, братьев Старостиных, Черенкова, Романцева. Последние 20 лет клуб расцвел как никогда раньше.
Это ваша заслуга. Для вас Спартак действительно "больше, чем жизнь, это наша судьба". Имена Цорн, Кононов, Кокорин, Газизов, Рианчо, Зарема Салихова - будут вписаны в история Спартака золотом на красно-белом фоне. Патриоты Спартака и профессионалы высшей пробы. Бессребреники. Успех - неизбежен. От болельщиков, просто - СПАСИБО. Что бы ни было дальше - мы всё примем, всё стерпим и поддержим вас - потому что вы отдаете Спартаку душу.
Теперь, в год столетия, я хочу поблагодарить владельца и всех причастных мужчин и женщин, за бережное отношение к легендарному красно-белому ромбику, огорчавшему когда-то Реал, Интер, Наполи, Арсенал. Вы достойно несете традиции Нетто, братьев Старостиных, Черенкова, Романцева. Последние 20 лет клуб расцвел как никогда раньше.
Это ваша заслуга. Для вас Спартак действительно "больше, чем жизнь, это наша судьба". Имена Цорн, Кононов, Кокорин, Газизов, Рианчо, Зарема Салихова - будут вписаны в история Спартака золотом на красно-белом фоне. Патриоты Спартака и профессионалы высшей пробы. Бессребреники. Успех - неизбежен. От болельщиков, просто - СПАСИБО. Что бы ни было дальше - мы всё примем, всё стерпим и поддержим вас - потому что вы отдаете Спартаку душу.
Кстати,респект Горину за знание обстановки в борделях;я лично не знаком с ситуацией там,но моё книжное восприятие этого явления предполагало,что мужчины ходят туда за эмоциями определённого характера,которые им дают мастера своей "профессии". Так что оценка СКУЧНО вызывает некоторое сомнение.
Кстати,респект Горину за знание обстановки в борделях;я лично не знаком с ситуацией там,но моё книжное восприятие этого явления предполагало,что мужчины ходят туда за эмоциями определённого характера,которые им дают мастера своей "профессии". Так что оценка СКУЧНО вызывает некоторое сомнение.