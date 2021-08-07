«Спартак» Витории проиграл 3 матча из 4, пока Попов и Салихова отвлекали от футбола

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вчера, 22:24

Пора делать выводы, забили лишь один гол с игры.

Витория неправильно понял «Спартак»

Португалец путает «Спартак» и «Бенфику». В Лиссабоне мог спокойно объяснить взрослым футболистам, что нужно делать – выполняли приказ. Счастлив тот начальник, у которого самостоятельные подчиненные. И другое дело – работа на «Спартак». Летний кубок выиграли, ведь там другой уровень погружения в единоборства и ментальный настрой.

«Спартак» сегодня нанес всего 6 точных ударов по воротам команды Кержакова. Зобнина и Джикию поберегли на Лиссабон. Еще одно доказательство, что Витория переоценивает собственных подопечных. В «Бенфике» ставишь резервистов – рвут новичка Примейры. А в РПЛ , если играешь против того, кого можно недооценить – готовься к приключениям не только в «Телеграме».

Слишком напоминают команду Тедеско

По обреченности, когда игра не клеится. Ощущение, что «Спартак» мало изменился с первого матча наставника, которого в клубе называли Тедди. Немец активничал на бровке с первого матча против «Рубина», но уже та нулевая ничья словно написала гид по проблемам команды на ближайшие годы. Создавая моменты, не могут взломать низкий блок.

Понятно, что «3-5-2» существенно отличаются от «4-2-3-1», которые ставит Руй. Но если подумать, то разве Ларссон классическая «десятка»? Скорее глубокий форвард, которому удобнее на пространстве. Да и роли центральных хавбеков слабо поменялись. Второго Фернандо не видим. Используя отличную модель, получают аналогичный результат – возня с мячом, много намеков на инфаркт чужой защиты, но принципиальная нехватка конкретики.

Рассказов и Айртон в защите не тянут

Серьезную опасность составляют Николай и Лукас в обороне, если соперник может простенько перевести мяч с фланга на фланг. А если давят вертикально, как «Бенфика», то сказывается отсутствие защитного класса. Дело строго в понимании позиционного футбола. Не сказать, что Рассказов и Айртон не умеют играть один в один, но не получается выбирать правильные позиции.

А поскольку Мирзов и Мозес не любят прессинговать низко, то подстраховки не было. Возможно, Айртона мотивировало бы появление конкурента. А Рассказова можно поменять на иностранца – его искали долгое время. Но одних кандидатов Федун забраковал, другие сами отказались, а третьих не отпустили их приличные клубы, вроде Манафе из «Порту». На опережение в клубе не играют во всех смыслах.

«Спартак» пропускает буднично и часто

При Тедеско лучше защищались? Возможно, плотность в схеме «3-5-2» помогала. Не исключено, что форма Крала в прошлом сезоне выручала – Алекс бежал лучше. Хендрикса не было в основе – тоже фактор. Жиго и Джикия, как подсказывает анализ пропущенных в прошлом сезоне мячей, раньше часто были жертвами обстоятельств, ошибок в опорной зоне и на флангах.

Сегодня видим, как сами не успевают перестраиваться. Выход Кутепова вместо Джикии мало что изменил, Илья тоже терял позицию, хотя увидели «Нижний Новгород» Кержакова, а не «Бенфику» Жезуса. Сегодня, поскольку новичок РПЛ заставил, Витория даже перешел на три центральных. Еще весной поняли, что модель с четверкой не подходит коллективу, как пыльца человеку с аллергией.

Промес потерялся, Ларссона испортил Евро

Чемпионат Европы подкосил и Квинси, и Джордана. Но если Промес вернулся весной не лучшим образом, то сидение на скамейке сборной Швеции отрезало у сына легендарного Хенрика крылья. Ларссона неважно подготовили к летним матчам за «Спартак». Сравните с готовностью того же Азмуна – пример, как человек момента может не всегда работать на пределе, но радовать голами.

Соболев хотел бы забивать пачками с передач новой «десятки» Ларссона, но где пасы? Еще Джордан не научился связываться с дуэтом хавбеков. На него мало играют, и хотя есть возможность компенсировать индивидуальные минусы командными усилиями – «Спартак» по-новому разыгрывает стандарты, удары идут мимо ворот. Да, «Нижний Новгород» идеально реализовал свои моменты. Но говорим не об одной игре, а о состоянии главных звезд атаки «Спартака». Промес и Ларссон – мимо денег, Соболев – мимо голов.

«Спартак» совсем забыл о задаче на сезон

Несолидно играют в сезоне, который хотят ознаменовать празднованием столетия клуба с историческим повторением матча на Красной площади. Безволье фанаты не простят ни Витории, ни футболистам. Нечестно называть состав «Спартака» плохим, ведь эти ребята взяли второе место. Но команда в ужасной форме, действует шаблонно. Сначала катают мяч поперек поля, боятся передач вперед.

Затем кто-то берет игру на себя, Айртон и Мозес включаются на флангах, Соболев навязывает борьбу, толкается. Крал и Бакаев могут пойти в обводку на толпу соперников, но конкретных опасных ударов нет. И удивительной реализации, как у «Зенита» на старте сезона, не видим. Всего у «Спартака» после нынешнего матча 16 точных ударов и лишь 2 гола, реализация – 12.5%.

Соперники сыграли, как им было удобно

Никто не подстраивался под «Спартак». Слуцкий применил обычный метод против фаворита – Дюпин тащит, гол в контратаке. «Крылья Советов» сработали от печки. «Бенфика» действовала, как ей удобно. Но и «Нижний Новгород» Кержакова не сильно отличался от того, как работал в прошлых турах. Александр Анатольевич играет на результат.

Тактически его команда – типичный середняк, но с налетом быстрых действий в стиле «Химок» или «Сочи» из прошлого сезона. Конечно, футболистов класса Нобоа у них нет, зато есть желание работать грамотно. Оборона слабее, чем работа с мячом, но для новичка 7 очков в трех матчах – классный результат. Кержаков начал сезон лучше, чем опытный наставник Витория.

Команде не помогают скандалы в клубе

А не сказались ли игры престолов в «Спартаке»? Не в том смысле, что Жиго или Крал читают канал Заремы – конечно, не читают. Но слышали о нем. Пока Попов и жена Федуна искали виноватых, забыли об усилении. И не спросили у Витории, во что собирается играть, когда назначали. Взяли в команду, которая долго шла к «3-5-2», фаната «4-3-3» и вариаций.

Без сэйва Максименко ногой в стиле Нойера «Спартак» горел бы дома 0:3. Количество просчетов от руководства впечатляет, но не оправдывает Виторию и футболистов. Без новичков сложно обыграть «Бенфику», но новичка из ФНЛ надо побеждать всегда. Понятно, что «Нижний Новгород» играл за себя и за того парня, но это не проблема гостей, как и разборки в офисе «Спартака».

Витория пока явно идет путем Кононова

Только быстрее. Тактика Витории скучная, как голая женщина в борделе. Это и намек на излишнюю открытость менеджеров клуба – вываливают массу личной клубной информации, вроде о том, что Жиго точно хочет свинтить. Еще парочка таких матчей – пойдет во Францию пешком. Ни по цифрам, ни по тактике хозяевам нет оправданий.

Худший матч «Спартака» в защите за много месяцев, хотя соперник лишь контратаковал, причем изредка. В атаке у команды Витории один гол с игры за четыре матча, и тот за счет индивидуального мастерства и хлесткого удара Понсе. Проиграли дома команде, у которой полной заявки на матч не было. Браво, Кержаков, браво, «Нижний Новгород». А вот «Спартаку» надо срочно меняться и прибавлять.