«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария», который состоится 17 августа 2021 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Д за последнее время несколько раз уступил «Баварии» в различных турнирах, и это не может не огорчать болельщиков и руководство. Сейчас все поклонники клуба возлагают большие надежды на этот сезон. Коллектив успешно стартовал с двух официальных матчей и уже в этом поединке команда может завоевать первый трофей в сезоне.

14 августа «Боруссия» Д крупно обыграла в чемпионате «Айнтрахт» Ф (5:2), а седьмого числа без особых усилий прошла «Вехен» (3:0) в кубке страны.

«Бавария»

На данный момент мюнхенский гранд не похож сам на себя. Клуб не может выиграть несколько матчей подряд, а в Бундеслиге стартовал с ничейного результата. Подопечные Нагельсмана не в лучших кондициях, а потому коллективу будет очень сложно в матче со «шмелями», которые показывают более интересный футбол. Команда имеет проблемы с травмированными футболистами из защитной линии, что еще больше усугубляет ситуацию.

13 августа «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1) в Бундеслиге, а 31 июля команда уступила в товарищеском матче «Наполи» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 3

Ничья – 4

Победит «Бавария» – 2.2

Статистика

«Бавария» выиграла пять последних матчей у «Боруссии» Д во всех турнирах

Три последних поединка между командами завершились исходом «обе забьют»

Восемь из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» не может выиграть уже пять матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Команда имеет очень большое преимущество в личных встречах и умеет играть в финальных стадиях турниров. Предполагаем, что Суперкубок Германии уедет в Мюнхен.