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«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария», который состоится 17 августа 2021 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Д за последнее время несколько раз уступил «Баварии» в различных турнирах, и это не может не огорчать болельщиков и руководство. Сейчас все поклонники клуба возлагают большие надежды на этот сезон. Коллектив успешно стартовал с двух официальных матчей и уже в этом поединке команда может завоевать первый трофей в сезоне.

14 августа «Боруссия» Д крупно обыграла в чемпионате «Айнтрахт» Ф (5:2), а седьмого числа без особых усилий прошла «Вехен» (3:0) в кубке страны.

«Бавария»

На данный момент мюнхенский гранд не похож сам на себя. Клуб не может выиграть несколько матчей подряд, а в Бундеслиге стартовал с ничейного результата. Подопечные Нагельсмана не в лучших кондициях, а потому коллективу будет очень сложно в матче со «шмелями», которые показывают более интересный футбол. Команда имеет проблемы с травмированными футболистами из защитной линии, что еще больше усугубляет ситуацию.

13 августа «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1) в Бундеслиге, а 31 июля команда уступила в товарищеском матче «Наполи» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Д – 3
  • Ничья – 4
  • Победит «Бавария» – 2.2

Статистика

  • «Бавария» выиграла пять последних матчей у «Боруссии» Д во всех турнирах
  • Три последних поединка между командами завершились исходом «обе забьют»
  • Восемь из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Бавария» не может выиграть уже пять матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Команда имеет очень большое преимущество в личных встречах и умеет играть в финальных стадиях турниров. Предполагаем, что Суперкубок Германии уедет в Мюнхен.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
t726snjfbrd2
t726snjfbrd2
вчера в 19:12
Футбольный клуб Бавария (Мюнхен) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Думаю, что Дортмунд сейчас лучше смотрится...
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