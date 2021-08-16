«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария», который состоится 17 августа 2021 года
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Д за последнее время несколько раз уступил «Баварии» в различных турнирах, и это не может не огорчать болельщиков и руководство. Сейчас все поклонники клуба возлагают большие надежды на этот сезон. Коллектив успешно стартовал с двух официальных матчей и уже в этом поединке команда может завоевать первый трофей в сезоне.
14 августа «Боруссия» Д крупно обыграла в чемпионате «Айнтрахт» Ф (5:2), а седьмого числа без особых усилий прошла «Вехен» (3:0) в кубке страны.
«Бавария»
На данный момент мюнхенский гранд не похож сам на себя. Клуб не может выиграть несколько матчей подряд, а в Бундеслиге стартовал с ничейного результата. Подопечные Нагельсмана не в лучших кондициях, а потому коллективу будет очень сложно в матче со «шмелями», которые показывают более интересный футбол. Команда имеет проблемы с травмированными футболистами из защитной линии, что еще больше усугубляет ситуацию.
13 августа «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1) в Бундеслиге, а 31 июля команда уступила в товарищеском матче «Наполи» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Д – 3
- Ничья – 4
- Победит «Бавария» – 2.2
Статистика
- «Бавария» выиграла пять последних матчей у «Боруссии» Д во всех турнирах
- Три последних поединка между командами завершились исходом «обе забьют»
- Восемь из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бавария» не может выиграть уже пять матчей во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Команда имеет очень большое преимущество в личных встречах и умеет играть в финальных стадиях турниров. Предполагаем, что Суперкубок Германии уедет в Мюнхен.