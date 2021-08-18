«Мальме» – «Лудогорец»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Мальме» — «Лудогорец», который состоится 18 августа 2021 года
«Мальме»
Чемпион Швеции прошел уже три этапа квалификации Лиги Чемпионов и в последнем раунде плей-офф их ждет «Лудогорец». «Мальме» только в прошлом матче прервал свою длительную серию без поражений. Команда в хорошей физической форме и уже в первом матче попробует поставить неразрешимые задачи перед болгарским клубом. В чемпионате Швеции «Мальме» идет на втором месте, отставая на три очка от лидера турнирной таблицы.
14 августа «Мальме» уступил на своем поле «Хальмстаду» в чемпионате Швеции (2:3), а 10 числа команда обыграла в ответном матче Лиги Чемпионов «Рейнджерс» (2:1).
«Лудогорец»
«Лудогорец» очень давно не проигрывает во всех турнирах и как любая команда их уровня мечтает оказаться в групповом этапе Лиги Чемпионов, который даст существенную финансовую поддержку от УЕФА. Команда прошла серьезных соперников на предыдущих стадиях квалификации, поэтому недооценивать болгарский коллектив не стоит ни одной команде. В чемпионате Болгарии «Лудогорец» отыграл всего два поединка, которые закончились победами.
10 августа «Лудогорец» победил «Олимпиакос» в серии пенальти ответного матча Лиги Чемпионов (3:2), а третьего числа команда сыграла вничью с этим же греческим клубом (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мальме» – 1.99
- Ничья – 3.45
- Победит «Лудогорец» – 4.24
Статистика
- «Лудогорец» не проиграл ни одного из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Мальме» уступил всего в одном поединке
- Четыре из пяти последних матчей «Мальме» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей «Лудогорца» завершились исходом «обе забьют»
- Болгарский клуб пропустил всего два мяча в последних пяти выездных матчах
Прогноз
Поставить на победу «Мальме», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. «Мальме» очень уверенно играет на своем поле и начнет игру первым номером. Предполагаем, что шведский клуб сможет одержать уверенную победу в первом матче противостояния.