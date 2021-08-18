Австрия и Украина поджимают РПЛ в таблице УЕФА. Максимальный риск потерять прямую путевку в Лигу чемпионов

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вчера, 13:23

Важно оттолкнуться ото дна ближайшей осенью.

Соперники продолжают набирать очки

Победа Де Зерби в гостях над «Монако» не гарантирует проблемному на старте сезона «Шахтёру» выход в групповой раунд ЛЧ . Зато копеечка в копилку УПЛ в таблице коэффициентов УЕФА . С такой игрой, какую «горняки» могут показать в еврокубках, им и вылет в группу ЛЕ не сделает больно. Будут побеждать, взяли перспективного итальянского тренера, которого забраковали менеджеры «Спартака».

В прошлом сезоне «Шахтёр» оставил за бортом весеннего плей-офф будущего чемпиона Италии — «Интер». За сезон до этого были в полуфинале Лиги Европы, где играли с теми же миланцами. Пусть разгромно уступили во втором поединке, но в четверку вышли, очков нахватали предостаточно. В результате украинские клубы два года подряд собирают больше пунктов, чем российские. А поскольку за два сезона РПЛ потеряет два жирных коэффициента – суммарно 21.8, а УПЛ лишь 13.5, то вывод печальный.

Украинские команды, даже если успешно будут играть лишь «Динамо» и «Шахтёр», обойдут РПЛ в таблице. Но есть ведь еще два соперника, которые развивают национальные лиги и проводят реформы. Бельгия сейчас держится на высоком коэффициенте 12.5, который потеряет, но у них три сезона подряд баллов больше. У австрийцев два таких года, так что минимум три ассоциации явно претендуют на восьмое место России в таблице. Но есть еще одна страна.

Один прорыв может улучшить положение

Ранние и обидные вылеты «Динамо», «Ростова», «Рубина» и «Сочи» объясняют специфику положения. Россия оказалась в шотландской ситуации. Если Австрия и Бельгия ставят на коммерцию – зарабатывают на футболе так много, насколько это возможно в странах с их размерами, а украинцы умнее проводят селекцию и не перекормили местных талантливых ребят деньгами, то у шотландцев все иначе.

«Рейнджерс» вернулся, «Селтик» заглох, но сообща набрали достаточно пунктов, чтобы клубы РПЛ переживали. Когда Россия потеряет 21.8 балла, то Шотландия недосчитается 8.375. Им достаточно продолжить набирать очки, тогда они будут выше, чем «Зенит» и компания. Вырос риск падения РПЛ на двенадцатое место в таблице коэффициентов УЕФА , если не по итогам этого сезона (подстрахует коэффициент 12.6), то чуть позже. Очки будут делить на пять, а в основной сетке турниров три команды – считайте, что уже двенадцатые.

Раньше были шестыми, получали три путевки в ЛЧ , как в прошлом сезоне, когда «Краснодар» прошел в заветный список, а «Локомотив» и «Зенит» уже там были. Также учтите реформу главного турнира – скоро будет новая система, которая усложнит жизнь всем участникам турнира. Будет не только больше матчей сильных против сильных, но и еще больше самих поединков. Если сейчас ведущие клубы РПЛ стонут, что не выдерживают нагрузки, то через пару лет станет сложнее.

Шотландский пример важен, чтобы понять – даже когда «Селтик» набирает жалкие 3 пункта, то «Рейнджерс» собирает 11 и 15, и за счет команды Джеррарда весь коэффициент поднимается. Для сравнения, клуб из Глазго обошел в клубной таблице «Локомотив» на пару пунктов, оказался сейчас чуть выше самого «Милана». Заработали 26 очков, когда москвичи взяли за два сезона лишь 13, ведь приучили фанатов к четвертым местам в ЛЧ , хотя всегда были шансы на третьи места.

В этом сезоне может спасти Лига Европы

Очевидно, какое отношение у зрителей к матчам клубов РПЛ в Европе. Понимаем на сто процентов скепсис, ведь он буквально описывает ситуацию. Много лишних поражений, а шутки Деспотовича о чужих мамах не веселят, если без него перспективный казанский «Рубин» не смог выставить за дверь третьего по счету еврокубка команду со стадионом на 5 тысяч человек.

Как только огласили систему отбора Лиги конференций без прямых путевок, сразу стало понятно, что будут проблемы. Тут не глобальный разговор о лимите, уровне мастерства или стараниях. Для начала дело в менталитете. Сборная России лишь в родных стенах раз за десять лет показала концентрацию. Ни на трех последних Евро, ни на ЧМ -14 не вылетали от грандов, уступали середнякам – Чехии, Греции, Алжиру, Словакии и так далее.

Финны финишировали выше в таблице Евро-2020, а это не соперник уровня Дании, не говоря о Бельгии или Италии. Дело в настрое, который проистекает из беспечности, которая рождается в РПЛ , где каждый варится в собственном соку. «Зенит» тешится всесильностью по местным меркам. «Спартак» безуспешно ищет мудрость. А «Локомотив» с ЦСКА учатся жить без денег и власти, к чему не очень привыкли. Есть перспективные проекты, вроде «Динамо», но там не хватает опыта ряду футболистов.

Совпало, что груз отсутствия реформ наслоился на смену поколений. Всего пять лет назад в сборной были Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие, Комбаров, Щенников, Широков, Глушаков и Кокорин. Пора осознать новое место. Были шестыми, могут ухудшить позицию вдвое. Падение на 11-12 место заберет прямую путевку в ЛЧ , но оставит в квалификации второго призера. Разница будет небольшой. Надо выдохнуть и начать набирать очки не в ЛЧ , где Тухель подсунул «Зениту» жребий из третьей корзины.

Но в ЛЕ соперники уровня чемпионской квалификации ЛЧ , где вчера «Шериф» толкового тренера Вернидуба с игроками из «Тамбова» разгромил «Динамо» Загреб. А там люди из основы сборной Хорватии, с которой играть Карпину. Характер в международных матчах не всегда, но часто еще важнее. И тренерская работа на первом плане. «Ракув» и даже «Партизан» не из тех, кого нельзя обыграть, располагая ресурсами клубов РПЛ .

Пора перестать проигрывать самим себе

Стагнация РПЛ не может быть универсальным оправданием. У «Шахтёра» в УПЛ есть соперник из деревни. ФК «Колос» представляет село на 1 600 жителей. Отсутствие денег в украинском футболе или оппонентов уровня «Монако», «горнякам» не мешает. Как не мешали в прошлом прогрессу «Рейнджерс» легкие победы в Шотландии. И «Шериф» в шаге от прорыва. «Ференцварош» играл в ЛЧ , а там руководство даст фору Федуну.

«Зенит» вот часто уступал самому себе. «Брюгге» — красавцы, но бельгийцев недооценили. Как и «Спартак» не посчитал равным «Рапид», а ЦСКА – «Лудогорец». Не совсем случайно начали разговор с «Шахтёра», который обыгрывал «Реал», «Бенфику», пару раз не проиграл «Интеру», не уступил разок «Манчестер Сити» и собрал ряд побед над крепкими немцами из Бундеслиги. У кого из РПЛ похожий послужной список?

«Спартаку» и «Локомотиву» пора повзрослеть в Европе. И «Зенит», если зацепится за третье место в группе ЛЧ с бразильским десантом, выручит РПЛ . Надо идти в плей-офф ЛЕ . И уж точно не стоит забывать, что выше «Спартака» в таблице коэффициентов «Мальме», АЕК , ПАОК , «Маккаби» из Тель-Авива, «Карабах» и ЛАСК . Где здесь клубы из лиг, которые сильнее РПЛ ? Но все успешнее в Европе, показывают волю.