Малком и Смолов войдут в список 33 лучших игроков сезона в РПЛ

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15 июля 2021, 03:01

РФС в четверг объявит имена 33 лучших футболистов сезона-2020/21.

В СМИ уже появился список лауреатов премии РФС .

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Акинфеев ( ЦСКА );

Правые защитники: Марио Фернандес ( ЦСКА ), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);

Правые центральный защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»);

Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло Кастро («Локомотив»);

Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Айртон («Спартак»);

Правые полузащитники: Денис Макаров («Рубин»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»);

Правые центральные полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»);

Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич ( ЦСКА ), Магомед Оздоев («Зенит»);

Левые полузащитники: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке ( ЦСКА );

Правые нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»);

Левые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

Один из игроков недавно вошёл в тренерский штаб своего клуба.