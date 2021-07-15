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Малком и Смолов войдут в список 33 лучших игроков сезона в РПЛ

15 июля 2021, 03:01

РФС в четверг объявит имена 33 лучших футболистов сезона-2020/21.

В СМИ уже появился список лауреатов премии РФС.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);

Правые центральный защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»);

Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло Кастро («Локомотив»);

Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Айртон («Спартак»);

Правые полузащитники: Денис Макаров («Рубин»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»);

Правые центральные полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»);

Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);

Левые полузащитники: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке (ЦСКА);

Правые нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»);

Левые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

Один из игроков недавно вошёл в тренерский штаб своего клуба.

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Все комментарии
протон1
протон1
15 июля в 12:21
Как можно не включить в список Мозеса? Игрок уровня АПЛ каким-то чудом затесался в нашем чемпионате и его нет среди 33-х лучших.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 июля в 09:55
Не удивляюсь ,почему наш футбол в глубоком борще , если среди лучших игроков находится такое недоразумение ,как Смолов !!!! Это надо же додуматься ?!
mihaluch
mihaluch
15 июля в 05:28
Все лучшие вошли.
ДСА
ДСА
15 июля в 04:45
Это лучшие для внутреннего использования.
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