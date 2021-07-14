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102 лучших клуба России. «Зенит» — на вершине, парни из ФНЛ выше команд РПЛ

вчера, 16:50
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«Спартак» не второй, а ЦСКА в роли лондонского «Арсенала».

У грандов РПЛ падает индекс ECI

Этот показатель всплыл в представлении реформы высших лиг от РФС, которую показали голландцы. Расшифровывается в лоб — «The Euro Club Index», «Индекс европейских клубов». Показатель используют, чтобы сравнивать отдельные команды и видеть динамику. Как видно из графика, где сравнивают средний индекс топ-5 клубов в России за последние годы и показатели представителей соседних лиг в таблице УЕФА – падение у представителей РПЛ идет быстрее:

Этот показатель учитывает матчи команды. Вес свежих результатов выше, чем исторических, но также учитывают дополнительные параметры, вводят специальные коэффициенты. Можно было бы посмеяться над этим индексом, вот только его используют при финансовых расчетах – и оказывается, что он полезен, а также при прогнозировании будущих футбольных матчей – опять же, с ним вероятность угадать растет.

Сейчас на вершине «Манчестер Сити». Потом идет «Бавария». А из российских клубов в топ-100 только «Зенит» на 46-м месте, «Локомотив» — на 64-й строчке, и «Спартак» — на 97-й позиции. ЦСКА, «Краснодар», «Рубин», «Динамо» и «Сочи» в списке 150 лучших. Потенциал есть, но индекс показывает, что произошло падение результатов, особенно в еврокубках. Повезло, что многие конкуренты тоже просели, но это при постоянной деградации не спасет.

Если бельгийцы и украинцы без аналогичных вложений выращивают неплохих игроков и создают боеспособные команды – «Шахтер» вряд ли бы сыграл против «Зенита» намного хуже, чем «Брюгге», то понятно, почему аргумент с этим индексом включен в разбор для РФС и всех нас. Важно сравнивать себя с конкурентами, если у вас хватает финансовых возможностей тягаться даже с Португалией, не говоря о чемпионате Нидерландов. Но они зарабатывают, а в РПЛ и ФНЛ только тратят.

«Зенит» серьезно наращивает отрыв

Авторы проекта реформ решили, что можно посчитать индекс не только для клубов высшей лиги, но и для всех остальных клубов. Получили список из 102 команд, этот топ интересно будет изучить и людям, что живут в провинции, где маленькие футбольные клубы, и в столице. Увидим общую картину, что тоже упрямо намекает на необходимость масштабных перемен в футболе. Но сначала изучим лидеров, первую двадцатку:

102 лучших клуба России. «Зенит» — на вершине, парни из ФНЛ выше команд РПЛ

Показатель «Зенита» существенно выше, чем у «Ростова», что находится на девятом месте. Отрыв в 671 пункт в этой метрике это как расстояние между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в общем европейском рейтинге. С одной стороны, комплимент ростовчанам – чемпионы не ушли в непреодолимый отрыв, а с другой – повод задуматься для всех. Семак прав – «Локомотив» стал главным соперником «Зенита» последних лет, москвичи на второй строчке.

«Спартак» и ЦСКА – нестабильные, но держатся в первой четверке. «Рубин» обошел «Краснодар» и «Динамо», а вот у «Сочи» большие шансы упасть ниже бывшего представителя ФНЛ – «Крыльев Советов». Сам факт, что новички РПЛ из Самары выше в таблице, чем представители высшей лиги – очень показательный. «Оренбург» — еще один пример. Хватает небольшого, но стабильного финансирования, чтобы целый ряд команд РПЛ оказались ниже по клубному индексу.

Конечно, не бывает универсальных историй успеха. Но надо хоть что-то делать. «Зенит» был пятым в РПЛ и его индекс, конечно же, находился на дне, но собрались, выигрывают хотя бы дома. Так и итальянский футбол – Италия не приехала на ЧМ-2018, но наверстала упущенное на Евро-2020. Суеверные люди скажут, что это из-за «магического» слова от Кьеллини, а рациональные знают — часто за положительными переменами стоят масштабные реформы.

Список из 102 клубов очень полезен

А теперь переходим к полному рейтингу, раз фирма, которую наняли в РФС, не поленилась посчитать все и для «Зенита», и «Коломны» — последнего клуба в списке. Бросается в глаза, что вторые составы «Краснодара» и «Спартака» мощнее многих команд из ПФЛ, а финансовые проблемы не всегда роняют тебя на дно футбольной России – тут лучшим примером служит «Тамбов», который до краха побеждал, поэтому и выше целого ряда клубов в общей таблице:

102 лучших клуба России. «Зенит» — на вершине, парни из ФНЛ выше команд РПЛ

Этот рейтинг отражает футбольные результаты. Не совсем удивительно, что «Рубин» и «Сочи» высоко, или что «Алания» выше «Ротора», а «Енисей» — «Тамбова». Также важно отметить одну принципиальную для ПФЛ деталь. Из третьей по счету лиги высоко «Тюмень» и «Сатурн», но при этом эти клубы не вышли в ФНЛ. Зато низкие места у «Чайки», «Томи», «Акрона», «Текстильщика» и особенно «Чертаново» — о многом говорят.

Между ПФЛ и ФНЛ, к сожалению, нет большой разницы в качестве футбола и перспективах. Хотя в обеих лигах можете найти веселых арбитров, что под своим именем регистрируют аккаунт и делают ставки на 65 миллионов рублей. На что они рассчитывают? На то же самое, что все провинциальные чиновники, что сначала выбивают 1 миллиард рублей на футбол, а потом разводят руками, когда нет команды и результатов.

Понятно, что «Динамо» или «Краснодар» богатырскими рывками могут отыграть отставание от «Локомотива». Сами «железнодорожники» растеряли индекс, когда ныряли в середину таблицы, как и «Спартак». Но вот чтобы из московского «Торпедо» построить клуб уровня «Рубина» на деньгах, что дают ФНЛ и РПЛ – такая история успеха исключена в нынешних реалиях. И это огорчает, ведь даже «Тамбов» играл лучше, чем его финансировали.

Аутсайдеры списка отстают от «Зенита» более чем на 2 000 очков. И даже от «Крыльев Советов» безнадежно отстали. Также полезно сравнить чистый футбол с финансовым положением. Например, «Нижний Новгород» на 17-м месте – почти влезают в квоту высшей лиги из шестнадцати клубов, есть шансы зацепиться за зону переходных матчей. Но сообщают о больших долгах новичка РПЛ.

Неужели получим новый «Тамбов», которому выделенных 300 миллионов хватит на полгода, а затем будет тот же цирк, что видели неоднократно? Фанаты устали от клубов-банкротов. А от лидеров, вроде «Спартака», справедливо требуют большей эффективности. Денег хватало, умения их потратить – не всегда.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:03
- Цифры, конечно, вещь упрямая - но мы, болельщики, оцениваем клубы по их игре на поле и по достигнутым результатам...

- Так что вся эта математика ..............................
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:20
Ну, нет у Ростова или Уфы таких спонсоров, но у Спартака есть, а у Динамо спонсор ещё богаче. Но на вершине РПЛ не Спартак или Динамо, а Зенит. Я Вам об этом говорю. О том, что Ваш тезис неверен. На вершине РПЛ находится клуб с не самым богатым спонсором. Вот и всё. Простите, что потревожил.
Q-J-G
Q-J-G ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:15
Речь идёт не о тех командах, у которых богатые, богаче спонсоры, речь идёт о командах, у которых нет таких спонсоров как у ФК "Зенит"... Неужели это сложно понять....??? Что суть комментария в том, что у многих команд РПЛ нет таких - финансовых возможностей-, как у "Зенита", неравные возможности у многих - команд РПЛ, по сравнению с -"Зенитом"...!!!!!!!!!!!!

А Вы мне о "Шальке" и т.д...............
YVG
YVG
вчера в 18:57, ред.
Не деньги играют в футбол и не кони.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
Я не вмешиваюсь в Ваш спор, я всего лишь ответил вот на эти Ваши слова

Несложно быть на вершине РПЛ, когда спонсоры команды:
«Газпром»,
«Газпром нефть»

И привёл цифры, которые не ставят Газпром на «...Несложно быть на вершине РПЛ...». У некоторых других команд спонсоры богаче Газпрома (или по крайней мере равноценны по финансам), но тем не менее эти клубы почему-то не находятся на вершине РПЛ. Получается, что Газпром более эффективен при прочих равных условиях, а иногда и уступая им, раз «его Зенит» находится «...на вершине РПЛ...»
Q-J-G
Q-J-G ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:50
И зачем Вы мне всё это выложили...

Суть дискуссии в том, что я написал, что Газпром является спонсором ФК "Зенит", мой оппонент написал, что Газпром - НЕ СПОНСОР...

Хотя этот факт - общеизвестный!

Неужели Вы думаете, что мне интересно всё это читать, и я не найду нужную информацию, если это мне будет необходимо - сам?!
Q-J-G
Q-J-G ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
В чём Вы пытаетесь меня убедить, в том, что Газпром не является спонсором футбольного клуба "Зенит"... Он не только спонсор... Газпром - Генеральный спонсор футбольного клуба "Зенит"...!!! И этот факт - общеизвестный.

Генеральный спонсор клуба — публичное акционерное общество «Газпром».


Вот ещё:
«Газпром», являющийся неизменным главным спонсором клуба. Кроме того, питерский клуб заключил ряд других спонсорских и партнёрских соглашений.



Если и этого недостаточно, зайдите в википедию ФК "Зенит"...
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:37
На самом деле не всё так просто. На момент покупки Зенита капитализация Газпрома оценивалась в 350 млрд. долларов. На данный момент капитализация Газпрома составляет примерно 80 млрд. долларов. Не буду рассуждать о воровстве и неэффективных менеджерах, просто констатирую факт: за период, что Газпром владеет Зенитом, он подешевел почти в 4,5 раза. Естественно, что при этом сокращаются все расходы компании, в том числе и на спонсорство.
Но самое интересное в другом. Газпром помимо того, что является владельцем и спонсором Зенита, так же является спонсором других клубов и турниров, вроде Шальке и ЛЧ. Т. е. тратит он на спонсирование команд и мероприятий довольно много, соответственно, на Зенит идёт всего лишь какая-то часть от этой суммы. И вот сюрприз - капитализация Лукойла, спонсора, а по сути и владельца Спартака, па-пам, 75 млрд. долларов на сегодняшний день. Т. е. Владелец Зенита и владелец Спартака равны по стоимости своих активов. При этом Лукойл не спонсирует столько клубов и мероприятий как Газпром. А ещё веселее то, что собственный капитал (подчеркну - не активы, а именно собственный капитал) банка ВТБ, спонсора и владельца московского Динамо составляют на сегодняшний день 200 млрд. долларов. Он в 2,5 раза «богаче» Газпрома, которого по ошибке принято считать самым главным финансовым злодеем в российском футболе. На самом же деле, Газпром, при всём том, что он и на мой взгляд не особо развивает футбол, является тем не менее наиболее эффективным спонсором (и владельцем) среди футбольных клубов РПЛ.
Неправильно говорить, что все беды от Газпрома - владельцы других топовых российских клубов не беднее, а некоторые (о, ужас!) даже богаче Газпрома. Просто там ещё менее эффективные менеджеры и люди, отвечающие за развитие «своего» футбольного клуба.
khingan
khingan
вчера в 18:26
Вот и ковыряйтесь в своей песочнице. Не надо лезть к нормальным футболистам. Внутри страны играйте.
Igo0rek
Igo0rek ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:08
Миллер не платит ни копейки из своего собственного кармана. Зенит полностью на балансе Газпрома.


51,01% доли в уставном капитале клуба из Санкт-Петербурга принадлежит АО «Газпромбанк». Также 25,01% доли в УК есть у ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Обе компании напрямую или косвенно принадлежат ПАО «Газпром», который является генеральным спонсором клуба.
Q-J-G
Q-J-G ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
Владелец "Зенита" - президент Газпрома Алексей Миллер, но спонсоры "Зенита":
«Газпром», «Газпром нефть.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 17:48
Все что нужно знать,что Зениту ещё далеко до самых титулованных команд в РПЛ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:38
Мифический коэффициент, по которому Манчестер-Сити, не выигравший ни одной ЛЧ в истории, круче всех. Грош цена такому коэффициенту
Igo0rek
Igo0rek ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:36
Газпром - это не спонсор, а владелец Зенита. С точки зрения маркетинга и интереса для рекламодателей, Зенит провален и убыточен. В России нет клубов, которые можно было бы назвать брендами на уровне Европы.
158Жнец57
158Жнец57 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:32
Ты серьёзно?!?
лукойл,ржд,втб и прочие - типа последнюю корку доедают?!?
если жалеют денег или покупают кого попало...то ето не проблемы Зенита!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:11
Несложно быть на вершине РПЛ, когда спонсоры команды:
«Газпром»,
«Газпром нефть»

Всем бы командам РПЛ таких спонсоров, тогда бы реально увидели, кто на вершине, кто на низине...

С такими спонсорами надо выигрывать Лигу чемпионов, а не стабильно занимать первое место снизу группового турнира Лиги чемпионов!
shlomo
shlomo
вчера в 17:05
Спасибо за статью....ну что можно добавить (или убавить...)....думаю, что наглядно положение нашего клубного футбола отражает первый график ( и то наверное падение должно быть более критичным.... хочется отметить, что посмотреть бы еще показатель качество игр..... не могу вспомнить ни одного матча прошедшего чемпионата, который запомнился бы содержанием игры..... не счетом, не разгромом, а именно содержанием..... как не странно, сегодня то, что происходит вокруг нашего футбол куда содержательнее того, что мы видим на поле.... а если еще составить график игр наших команд на Еврокубках, то вообще туши свет.... просто ужасающее выступление в еврокубках, гораздо хуже, чем в предыдущие годы (сказалось отсутствие у команд глубины составов, были и определенные сложности с восстановлением....)..... а самое неприятное, что последствия всего этого мы будем ощущать еще многие годы.....
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