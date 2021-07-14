102 лучших клуба России. «Зенит» — на вершине, парни из ФНЛ выше команд РПЛ

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вчера, 16:50

«Спартак» не второй, а ЦСКА в роли лондонского «Арсенала».

У грандов РПЛ падает индекс ECI

Этот показатель всплыл в представлении реформы высших лиг от РФС , которую показали голландцы. Расшифровывается в лоб — «The Euro Club Index», «Индекс европейских клубов». Показатель используют, чтобы сравнивать отдельные команды и видеть динамику. Как видно из графика, где сравнивают средний индекс топ-5 клубов в России за последние годы и показатели представителей соседних лиг в таблице УЕФА – падение у представителей РПЛ идет быстрее:

Этот показатель учитывает матчи команды. Вес свежих результатов выше, чем исторических, но также учитывают дополнительные параметры, вводят специальные коэффициенты. Можно было бы посмеяться над этим индексом, вот только его используют при финансовых расчетах – и оказывается, что он полезен, а также при прогнозировании будущих футбольных матчей – опять же, с ним вероятность угадать растет.

Сейчас на вершине «Манчестер Сити». Потом идет «Бавария». А из российских клубов в топ-100 только «Зенит» на 46-м месте, «Локомотив» — на 64-й строчке, и «Спартак» — на 97-й позиции. ЦСКА , «Краснодар», «Рубин», «Динамо» и «Сочи» в списке 150 лучших. Потенциал есть, но индекс показывает, что произошло падение результатов, особенно в еврокубках. Повезло, что многие конкуренты тоже просели, но это при постоянной деградации не спасет.

Если бельгийцы и украинцы без аналогичных вложений выращивают неплохих игроков и создают боеспособные команды – «Шахтер» вряд ли бы сыграл против «Зенита» намного хуже, чем «Брюгге», то понятно, почему аргумент с этим индексом включен в разбор для РФС и всех нас. Важно сравнивать себя с конкурентами, если у вас хватает финансовых возможностей тягаться даже с Португалией, не говоря о чемпионате Нидерландов. Но они зарабатывают, а в РПЛ и ФНЛ только тратят.

«Зенит» серьезно наращивает отрыв

Авторы проекта реформ решили, что можно посчитать индекс не только для клубов высшей лиги, но и для всех остальных клубов. Получили список из 102 команд, этот топ интересно будет изучить и людям, что живут в провинции, где маленькие футбольные клубы, и в столице. Увидим общую картину, что тоже упрямо намекает на необходимость масштабных перемен в футболе. Но сначала изучим лидеров, первую двадцатку:

Показатель «Зенита» существенно выше, чем у «Ростова», что находится на девятом месте. Отрыв в 671 пункт в этой метрике это как расстояние между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в общем европейском рейтинге. С одной стороны, комплимент ростовчанам – чемпионы не ушли в непреодолимый отрыв, а с другой – повод задуматься для всех. Семак прав – «Локомотив» стал главным соперником «Зенита» последних лет, москвичи на второй строчке.

«Спартак» и ЦСКА – нестабильные, но держатся в первой четверке. «Рубин» обошел «Краснодар» и «Динамо», а вот у «Сочи» большие шансы упасть ниже бывшего представителя ФНЛ – «Крыльев Советов». Сам факт, что новички РПЛ из Самары выше в таблице, чем представители высшей лиги – очень показательный. «Оренбург» — еще один пример. Хватает небольшого, но стабильного финансирования, чтобы целый ряд команд РПЛ оказались ниже по клубному индексу.

Конечно, не бывает универсальных историй успеха. Но надо хоть что-то делать. «Зенит» был пятым в РПЛ и его индекс, конечно же, находился на дне, но собрались, выигрывают хотя бы дома. Так и итальянский футбол – Италия не приехала на ЧМ -2018, но наверстала упущенное на Евро-2020. Суеверные люди скажут, что это из-за «магического» слова от Кьеллини, а рациональные знают — часто за положительными переменами стоят масштабные реформы.

Список из 102 клубов очень полезен

А теперь переходим к полному рейтингу, раз фирма, которую наняли в РФС , не поленилась посчитать все и для «Зенита», и «Коломны» — последнего клуба в списке. Бросается в глаза, что вторые составы «Краснодара» и «Спартака» мощнее многих команд из ПФЛ , а финансовые проблемы не всегда роняют тебя на дно футбольной России – тут лучшим примером служит «Тамбов», который до краха побеждал, поэтому и выше целого ряда клубов в общей таблице:

Этот рейтинг отражает футбольные результаты. Не совсем удивительно, что «Рубин» и «Сочи» высоко, или что «Алания» выше «Ротора», а «Енисей» — «Тамбова». Также важно отметить одну принципиальную для ПФЛ деталь. Из третьей по счету лиги высоко «Тюмень» и «Сатурн», но при этом эти клубы не вышли в ФНЛ . Зато низкие места у «Чайки», «Томи», «Акрона», «Текстильщика» и особенно «Чертаново» — о многом говорят.

Между ПФЛ и ФНЛ , к сожалению, нет большой разницы в качестве футбола и перспективах. Хотя в обеих лигах можете найти веселых арбитров, что под своим именем регистрируют аккаунт и делают ставки на 65 миллионов рублей. На что они рассчитывают? На то же самое, что все провинциальные чиновники, что сначала выбивают 1 миллиард рублей на футбол, а потом разводят руками, когда нет команды и результатов.

Понятно, что «Динамо» или «Краснодар» богатырскими рывками могут отыграть отставание от «Локомотива». Сами «железнодорожники» растеряли индекс, когда ныряли в середину таблицы, как и «Спартак». Но вот чтобы из московского «Торпедо» построить клуб уровня «Рубина» на деньгах, что дают ФНЛ и РПЛ – такая история успеха исключена в нынешних реалиях. И это огорчает, ведь даже «Тамбов» играл лучше, чем его финансировали.

Аутсайдеры списка отстают от «Зенита» более чем на 2 000 очков. И даже от «Крыльев Советов» безнадежно отстали. Также полезно сравнить чистый футбол с финансовым положением. Например, «Нижний Новгород» на 17-м месте – почти влезают в квоту высшей лиги из шестнадцати клубов, есть шансы зацепиться за зону переходных матчей. Но сообщают о больших долгах новичка РПЛ .

Неужели получим новый «Тамбов», которому выделенных 300 миллионов хватит на полгода, а затем будет тот же цирк, что видели неоднократно? Фанаты устали от клубов-банкротов. А от лидеров, вроде «Спартака», справедливо требуют большей эффективности. Денег хватало, умения их потратить – не всегда.