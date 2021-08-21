Отмена лимита и потеря 580 миллионов евро. Изучили проект реформ от РФС и возник важный вопрос

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вчера, 15:31

Первый вывод из графиков и расчетов: без перемен РПЛ точно крышка.

С реформами запоздали на пять лет как минимум

Речь именно о радикальных переменах, как предлагают сейчас. Обычные поправки стоило вносить лет двадцать назад. Аналитики выставляют игрокам оценки, этот индекс позволяет увидеть картину за десятилетие. Оказывается, что ужесточение лимита наоборот убило молодых российских игроков. Пару лет назад их игровое время упало до 5 % от общего количества, а их индекс, отражающий качество игры, жестко обвалился.

Так бывает, когда решения принимают без анализа. Пик формы РПЛ пришелся на самые сытые годы. После краха рубля упали уровень возможностей и игры. А изменения лимита – важнейший парадокс, не влияло на процент игрового время россиян и легионеров. Разница всегда была примерно 50 на 50 %. При нынешнем лимите «20+8» — в заявках не 25 человек, такая формула точнее «17+8», соотношение сохранили.

Восьми легионеров оказалось мало, чтобы запустить рынок и прогресс. А рывок нужен, чтобы не играть с «Динамо» Загреб хуже, чем молдавский чемпион. Отталкиваемся от еврокубков и сборной, ведь существует особенность участников Евро, о которой уместно упомянули в проекте РФС , чей полный текст опубликовал телеграм-канал «Футбольный Биги».

Сильная сборная базируется на игроках из топ-5

Вот это открытие. А если без иронии, то в проекте аксиому иллюстрируют графиками. Минимум легионеров в топ-5 в основах самых успешных на Евро-2020 сборных было у чехов (23 %) и украинцев (30 %). А у России речь о 8 %, худший показатель турнира. Бельгия (81 %), Швейцария (73 %) и Дания (77 %) не уничтожили сборные, хотя применяют тактику ухода на повышение.

В финале играли ребята, у которых 100 % людей с опытом в топ-5. В полуфинале были испанцы с аналогичным показателем. Без поддержки мастеров из мира жесточайшей конкуренции невозможно создать сильную команду для Евро или ЧМ . Бывали раньше единичные исключения, но в РПЛ забывают, насколько выгодно, чтобы россияне уезжали и за них платили все большие деньги.

Бельгии отпускает местных со средним возрастом 22.1 года, а легионеров – 23.3. В РПЛ свои уезжают в почти 26 лет, легионеры – в 25 с копейками. Австрия, Дания, Чехия, Хорватия, Швейцария и Швеция развиваются по одному пути – не затягивают с прощаниями. Раскрывают потенциала – получают деньги, а параллельно сильную сборную из опытных людей из топ-5.

Снизить зарплаты можно лишь после отмены лимита

Оклады снизятся не сразу, но новые контракты без лимита будут скромнее. И это не прихоть. В УЕФА требуют, чтобы клубы тратили максимум 70 % доходов на зарплаты. Самой «Барселоне» законы экономики не простили нарушение правил, а теперь взяли дикие деньги в кредит. Клубам РПЛ никто миллионы не одолжит. В РФС пока ставят планку фонда оплаты труда на отметке в 85 % от доходов, но позже снизят до европейской.

Потолок зарплат невозможно установить резко и низко – не получится подписать сильных легионеров, будет много судебных решений в пользу футболистов. Но особенность рынка в том, что никто не заберет сразу 40-50 россиян. Ваши любимцы останутся на поле, не переживайте. Даже Бельгия отдала в топ-5 сорок местных за пять лет. Но было еще 72 трансфера легионеров. В идеале реформы РПЛ приведут скорее к активной торговле контрактами молодых иностранцев.

А сейчас «Спартак» не сумел вовремя заработать на Жиго, когда за него предлагали большие деньги, вряд ли вовремя попрощаются с Кралом и Ларссоном, не говоря о Соболеве или Зобнине в топ-5. История ЦСКА и Влашича – о том, как ценный игрок вызывает сомнения у покупателей, поскольку он играет в лиге без живой конкуренции. И о размере их зарплат не забывайте. Российские футболисты из-за лимита переоценены.

Сборной нужно всего два десятка человек, а кормят две сотни с завышенными окладами. Это и есть главный тормоз, который мешает развитию и успехам в Европе, которые были, когда Аршавин и Акинфеев побеждали в конкурентной борьбе. Когда вспоминают о «Зените» и ЦСКА в Кубке УЕФА , то забывают, что лимит «5+6» внедрили в 2009-м году.

Проект РФС красивый на бумаге, но есть один вопрос

А откуда возьмутся дополнительные живые деньги? Нарисовали два сценария, причем негативный ближе к реальности. Если клубы РПЛ в ближайшие годы будут неудачно выступать в еврокубках и падать в рейтинге УЕФА , то потеряют аж 580 млн евро за семь сезонов. Огромные средства. Получается, пока ставка будет строго на новую систему чемпионата с разделением и системой, которую обозвали «швейцарской», но от высоких премиальных УЕФА предлагают отвыкать.

В РФС планируют поднять доходы ведущих клубов на 33 %, очень солидно, середняков на целых 25 %, а аутсайдеров на 8 %. Неужели все это за счет роста количества туров с 30 до 34? Пока идея лишь в том, чтобы чаще играли между собой «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Эффект точно будет, ведь это примерно +26 топовых матчей за сезон. Но этих денег мало, если не продавят полную отмену лимита.

Причем с оговоркой – не забудут о правах молодых россиян. Во многих странах Европы есть справило «4+4» о молодых игроках. В заявке на сезон надо держать четырех воспитанников клубной академии и еще четыре человека, что выросли в школах вашей страны. Логично, но и тренеру никто не мешает делать выбор. Практику молодые ребята получат, такие, как Захарян, всегда пробьются в основу, даже к команде, где будет 10-15 легионеров.

Пора ставить на качество, а не на количество. В целом перемены предлагают продуманные, ведь также догадались готовить детских тренеров и строить академии не только при больших клубах. Но вопрос с телевиденьем, к сожалению, по-прежнему не решен, и даже не заикаются на тему священной коровы в руках женщины-скороговорки. Мировая практика доказывает – богатеют лиги, чьи матчи смотрят онлайн миллионы людей.

В документе ни слова, как заменить де-факто государственное телевиденье на прибыльное, независимое ото всех клубов и частное. Получается, клубы продолжат тратить строго налоги россиян. В этой части сделки с дьяволом мало что изменится.