Плюсы невезучего «Спартака» Витории: осваивают неудобные схемы, регулярно бьют по воротам и высоко прессингуют

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вчера, 18:47

Ругать их просто, а попробуйте похвалить.

Привыкают к классике «4-4-2» и «4-3-3»

Уже не использовали призрачный шанс пройти нечемпионскую квалификацию ЛЧ . Вероятность выросла бы, поменяй жребий местами ПСВ и «Бенфику»? Против «Шахтёра» сыграть не могли по правилам УЕФА . А вот «Монако» того же порядка соперник, как и «орлы».

Лига чемпионов увильнула, но осталась Лига Европы. Нужно подготовить приличную команду. Руй Витория получил полную поддержку менеджеров клуба, а Зарема Салихова выступала в роли болельщицы, хотя о футболе было сказано мало. Вызывает сомнение переход с трех на двух центральных?

Но Жиго собирается уйти, так что новая схема от безысходности. С Мозесом и Промесом могли играть «4-2-3-1», но сегодня в Туле явили «4-4-2», чем убивали несколько зайцев. Крал и Зобнин формируют нормальный дуэт, если соперник не давит постоянно на опорную зону. И Ларссону удобнее в роли форварда в оттяжке.

Допускают единичные удары в створ

После четырех туров по воротам «Спартака» попали всего 9 раз, а сегодня сразу четырежды. Но было первое место по надежности, а «Зенит» допустил 14 ударов до сегодня. Дальше все сводится к везению голкипера. «Спартак» до сегодняшней игры пропустил три мяча после девяти ударов, а «Рубин» лишь два после 22-х.

А вот сам факт, что «красно-белые» чаще не пускают к своим воротам – плюс для Витории. Понятны шероховатости при переходе от одной принципиальной схемы к другой, а Рассказов не того класса, чтобы скушать Хлусевича. Но когда у соперников в основном контратаки, то одна критика не к месту.

«Спартак» стало тяжелее прижать надолго, как раньше. «Нижний Новгород» забил дважды после трех точных ударов и владел мячом лишь 24% времени. И «Бенфика» хитрила, чтобы на классе отобрать очки у «красно-белых» без мяча. «Красно-белые» в защите не такие везучие, как «Зенит» или «Рубин».

Зато трудятся зачастую спокойно, нет руин в обороне времен Кононова. По xGА – суммарному качеству шансов соперников, «Спартак» лидирует в РПЛ . Такого не видели много лет, и хотя всегда можно добавить приключений, как в Туле, никакой паники не увидели, скорее индивидуальные ошибки.

Легко могут увеличить меткость в атаке

У «Локомотива» и «Зенита» каждый третий точный удар – гол. У «Спартака» один из десяти, последнее место в РПЛ по реализации. Лишь 3 из 29 ударов в створ с игры завершились голами. Четвертый мяч забили с пенальти. Но если команда набивает 86 ударов после всего пяти туров, то голы – дело времени.

В футболе на дистанции количество часто переходит в результат. Виторию разочаровывает, что нет качества – «Спартак» мог быть куда выше в таблице, сыграй группа атаки индивидуально. Достаточно было Бакаеву, Соболеву и Ларссону реализовать подходы. Но раз ни Промес, ни Понсе не собрали много мячей, то все впереди.

Когда такой перевес по контролю мяча и количеству ударов, то негативные серии затухают со временем. Последнего паса не хватает, но это не вопрос к тренеру или тактике. Даже один трансфер — появление впечатляющего в атаке правого латераля, может существенно усилить последнюю фазу в игре.

Не обязательно возвращать Фернандо – не исключаем, что бразилец в ужасной форме, но селекционерам пора зачесаться, как и Федуну. Пауза на матчи сборных должна подарить нового спортивного директора. И тот сразу может действовать, ведь трансферное окно закроют только 7 сентября.

У команды геометрически верная игра

Бывают случаи, когда новый тренер начинает со скрипом, стартуя с азов. «Спартак» пользовался сегодня поначалу докторским подходом – не навредить. А когда перестал, то «Арсенал» их подловил. Фанат точно увидел только удачные атаки с участием Хлусевича, но объемно получили матч, в котором «Спартак» играл первым номером.

Огорчал разве темп, а еще странная манера Крала и Рассказова возвращаться в защиту. Плюс Понсе и Ларссон могут активнее работать на разрушение. «Спартак» — команда молодая, и в прошлом сезоне были прекрасные показатели по прессингу. Сейчас похожая картина.

Но пока оба лидера РПЛ по умению вернуть себе мяч – «красно-белые» и «Краснодар», редко получают по три очка. Такая уж лига – выгоднее играть без мяча. Поэтому «Арсенал», который тоже осторожничал, за счет контракт заработал больше скромных комплиментов, чем монотонный «Спартак».

Зато разница в нюансах очевидна. Хватало одного мяча, чтобы оценки действий команды Витории поменялись. Есть результат – фанаты довольны, нет – находят минусы. Руй является опытным тренером, и хотя у него не сильная команда, тут его давний враг Жорже Жезуш прав, слабыми «красно-белых» не назвать.

И это без двух опытнейших легионеров Промеса и Мозеса. Также учтите, что Соболев в прошлом сезоне был важнейшим фактором успеха, а сегодня снова начал матч на скамейке. «Спартак» в схеме «4-4-2» дарит соперникам слишком много остановок, а для «4-3-3» не хватило Квинси и Виктора.

Рано ставить команде Витории диагноз

Переходить на «3-5-2» нельзя, ведь Жиго в любой момент может сорваться за рубеж. Наиграть тройку с Джикией, Кутеповым и новичком невероятно сложно, дуэт для исполнителей тактически проще, хотя по подстраховке для латералей схема Тедеско была удобнее.

До сих пор непонятно, что мешало построить немецкую деревню под Москвой, где жена Доменико могла играть на любимом аккордеоне, сохранив наставника и линию поведения, но раз Попов выбрал Виторию, а Федун молча одобрил решение, то спрос не только с игроков.

Работают не ярко, но с везением «Зенита» с важными судейскими решениями, или с реализацией, как у «Нижнего Новгорода», команда Витории легко могла быть в лидерах. Сегодня на пенальти нарывались оба соперника, но говорим о впечатлениях и данных после пяти матчей, а не о частных эпизодах.

«Спартак» похож на команду, которая начнет побеждать, как только после изнурительного отрезка нагрузок придет легкость. И сегодня, попади Жиго в конце, могли на везении вытащить три очка. Пока удача явно на чужой стороне, но «Спартак» лучше, чем его результаты.

Требования привычно завышены, но сезон длинный и генеральный вывод сделаем ближе к зиме. Витория решил, что «красно-белых» надо выстраивать как юношескую команду – загонять на тренировках, чтобы получить базу на сезон. Посмотрим, сработает ли португальская стратегия.