Хитрец Азмун, жёсткий Кузяев и «Зенит» без Дзюбы. У «Локомотива» снова волевой камбэк

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сегодня, 20:05

Удаление и два пенальти – во втором тайме били даже Карасёва.

Об игре «Зенита»

- Еще в первом тайме Кузяев нарывался на вторую желтую. Но Живоглядов не успел поставить ногу на землю, удар хавбека «Зенита» был синхронизирован с движением соперника. Карасев легко мог удалить полузащитника, но в первый раз простил. А Кузяев не оценил подарок, на старте второй половины заработал чистую красную карточку после грубого фола. Зачем так играть с желтой карточкой?

- Стартовый состав «Зенита» без Дзюбы и Ракицкого подразумевал, что Семак попробует сыграть в высоком прессинге. Вроде бы логично. Низкий Сантос в центре защиты для первого паса на замену передачам Ярослава. И еще один хавбек, чтобы обеспечивать Азмуна большим количеством передач. Впрочем, каким бы ни был план «Зенита», он сразу не сработал. Лишь после удаления проснулись и разогнали парочку быстрых атак.

- Ловрен в очередной раз выпадает, что озадачивает перед Лигой чемпионов. Хорват не успевал за рослым Зе Луишем. И защите повезло, что Смолов заступил в офсайд перед своим голом с нулевого угла. Если Дуглас Сантос привычно старался, хотя сильно уступал в габаритах Зе Луишу, если Барриос страховал оборону, то капитан Ловрен огорчил Семака. Не удивило, что Чистяков появился после перерыва страховать в центре.

- Азмуну не хватало Дзюбы. Конечно, когда в меньшинстве «Зенит» разгонял атаки, то пользовались пустым пространством, но раньше чаще втыкались в чужую защиту. У Сердара был хороший момент, но иранец в основном работал без мяча. Атака «Зенита» на старте не в лучшей форме, невзирая на результативность – отсюда Артём на лавке. Опасный Клаудиньо ждет шанса. Пока ставка на класс Азмуна и проходы Малкома.

- На ключевой момент у «Зенита» нужно смотреть с двух ракурсов. Первый: Азмун – красавец, снова оторвался от Пабло. Второй: Сердар оставлял ногу позади себя, коснулся Гильерме, который рисковал, ведь Маринато закономерно выходил из ворот, его корпус коснулся ноги иранского форварда. Карасёв выбрал пенальти, хотя лучше бы смотрел повтор – Азмун падал вместо продолжения игры, такие моменты надо проверять. И, скорее всего, ставить пенальти. Явного фола вратаря не было, но он тоже хитрил – и цеплял, и не цеплял.

Об игре «Локомотива»

- Николич еще раз доказал, что является классным тренером. Понимая, что играет против максимально неудобного для себя соперника – «Зенит» накидал девять голов в двух последних играх с «Локомотивом», выбрал плотный и низкий блок. Пабло и Едвай парочку раз привезли во втором тайме, но в целом «железнодорожники» не дрогнули, как раньше.

Схему «4-4-2» оставили, используя основную пару нападающих – Смолов плюс Зе Луиш. Хотя универсальность Камано оставляла возможность перейти на «4-3-3» по ситуации, ведь Жемалетдинов умеет сыграть глубже по центру. У Рифата проходили неплохие передачи вперед – главный зритель поединка точно это заметил. И в концовке плеймейкер сыграл грамотно, ведь искал фол на линии штрафной, как и Азмун до этого. Еще «Зенит» обратит внимание на эпизоде с Венделом до пенальти имени Ерохина, но тут цитируем классика: «Проверим, проверим». ЭСК РФС разберется.

- «Локомотиву» не хватало резкости. Многое делали по науке, а нужен был драйв, нерв и импровизация. Как в случае с голом Смолова, который бригада Карасёва закономерно отменила. Но разыграть такие геометрически выверенные атаки позиционно куда сложнее. Не удивляет, что подопечным Николича не хватало акцентов, а поскольку побаивались контратак «Зенита», то большими силами вперед шли редко.

- Рыбуса сняли с игры, а свежего и молодого Тикнизяна выпустили, чтобы ловил Малкома. Получалось у новичка не всегда, хотя как только бразилец, окрыленный победным голом в финале Олимпийских игр, брал паузы, «Локомотив» подстраивался и перестраивался. Сегодня не был активным Вендел, а поскольку ни одна из команд не располагает сказочной скамейкой – нулевая ничья прилипала к поединку с каждой минутой.

- А дальше сыграли не замены Николича, как можно было прочитать после удаления Кузяева, а выход Сутормина. Помог в атаке с пенальти на Азмуне. И хотя Ерохин позже ответил своим опасным действием – Карасёв посмотрел повтор, сравняв счет по одиннадцатиметровым, вряд ли «Локомотив» полностью доволен. В большинстве им стоило действовать агрессивнее впереди и грамотнее у своих ворот, могли проиграть.

Выводы после матча

- «Зенит» продолжил свою серию без поражений до 13 матчей, последний раз Семака обыгрывал Слуцкий. «Локомотив» же просто вернулся к мировой в противостоянии, которую завоевали и в прошлом году. К слову, пока так и не случилась первая нулевая ничья в новом сезоне РПЛ . Неплохо, ведь продолжается уже четвертый тур.

- У Семака опять неполная заявка, хотя в лазарете лишь Оздоев и Ракицкий. Печально, что самый богатый клуб РПЛ в условиях лимита не смог собрать полный состав. Зато понятно, что ограничения не помогают. Ни в еврокубках результаты не стали лучше, ни в чемпионате нет запаса прочности, чтобы хотя бы лидер и фаворит мог чувствовать себя свободно.

- Во втором тайме было еще два эпизода, после которых фанаты команд будут грешить на Карасёва. Первый – падение Смолова после контакта с Караваевым в штрафной, второй – Магкеев прыгнул в подкат под Азмуна по ходу контратаки. Арбитр оба раза приказал продолжать игру. В целом логика есть, Федор подставлял ногу и спину, а Сердар устал и падал, хотя Магкеев передумал делать жесткий подкат по ходу дела.

- «Зенит» до сегодня не забивал на « РЖД Арене» с 2019 года, а «Локомотив» после той ничьей минимально выигрывал и получил мировую, как и сегодня, но без голов. Гости могут быть в целом рады ничьей в меньшинстве. А вот «Локомотив» во второй раз, как и в Уфе, где сами играли вдесятером, дожать соперника не сумел. И поскольку фанатов «Зенита» сегодня порадовал не столько уровень футбола от подопечных Семака, как грамотность и полезность Азмуна у чужих ворот, то можно сказать, что ничья – закономерный результат, протокол поединка тоже намекает на мир.