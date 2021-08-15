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Хитрец Азмун, жёсткий Кузяев и «Зенит» без Дзюбы. У «Локомотива» снова волевой камбэк

сегодня, 20:05
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
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Удаление и два пенальти – во втором тайме били даже Карасёва.

Об игре «Зенита»

- Еще в первом тайме Кузяев нарывался на вторую желтую. Но Живоглядов не успел поставить ногу на землю, удар хавбека «Зенита» был синхронизирован с движением соперника. Карасев легко мог удалить полузащитника, но в первый раз простил. А Кузяев не оценил подарок, на старте второй половины заработал чистую красную карточку после грубого фола. Зачем так играть с желтой карточкой?

- Стартовый состав «Зенита» без Дзюбы и Ракицкого подразумевал, что Семак попробует сыграть в высоком прессинге. Вроде бы логично. Низкий Сантос в центре защиты для первого паса на замену передачам Ярослава. И еще один хавбек, чтобы обеспечивать Азмуна большим количеством передач. Впрочем, каким бы ни был план «Зенита», он сразу не сработал. Лишь после удаления проснулись и разогнали парочку быстрых атак.

- Ловрен в очередной раз выпадает, что озадачивает перед Лигой чемпионов. Хорват не успевал за рослым Зе Луишем. И защите повезло, что Смолов заступил в офсайд перед своим голом с нулевого угла. Если Дуглас Сантос привычно старался, хотя сильно уступал в габаритах Зе Луишу, если Барриос страховал оборону, то капитан Ловрен огорчил Семака. Не удивило, что Чистяков появился после перерыва страховать в центре.

- Азмуну не хватало Дзюбы. Конечно, когда в меньшинстве «Зенит» разгонял атаки, то пользовались пустым пространством, но раньше чаще втыкались в чужую защиту. У Сердара был хороший момент, но иранец в основном работал без мяча. Атака «Зенита» на старте не в лучшей форме, невзирая на результативность – отсюда Артём на лавке. Опасный Клаудиньо ждет шанса. Пока ставка на класс Азмуна и проходы Малкома.

- На ключевой момент у «Зенита» нужно смотреть с двух ракурсов. Первый: Азмун – красавец, снова оторвался от Пабло. Второй: Сердар оставлял ногу позади себя, коснулся Гильерме, который рисковал, ведь Маринато закономерно выходил из ворот, его корпус коснулся ноги иранского форварда. Карасёв выбрал пенальти, хотя лучше бы смотрел повтор – Азмун падал вместо продолжения игры, такие моменты надо проверять. И, скорее всего, ставить пенальти. Явного фола вратаря не было, но он тоже хитрил – и цеплял, и не цеплял.

Об игре «Локомотива»

- Николич еще раз доказал, что является классным тренером. Понимая, что играет против максимально неудобного для себя соперника – «Зенит» накидал девять голов в двух последних играх с «Локомотивом», выбрал плотный и низкий блок. Пабло и Едвай парочку раз привезли во втором тайме, но в целом «железнодорожники» не дрогнули, как раньше.

Схему «4-4-2» оставили, используя основную пару нападающих – Смолов плюс Зе Луиш. Хотя универсальность Камано оставляла возможность перейти на «4-3-3» по ситуации, ведь Жемалетдинов умеет сыграть глубже по центру. У Рифата проходили неплохие передачи вперед – главный зритель поединка точно это заметил. И в концовке плеймейкер сыграл грамотно, ведь искал фол на линии штрафной, как и Азмун до этого. Еще «Зенит» обратит внимание на эпизоде с Венделом до пенальти имени Ерохина, но тут цитируем классика: «Проверим, проверим». ЭСК РФС разберется.

- «Локомотиву» не хватало резкости. Многое делали по науке, а нужен был драйв, нерв и импровизация. Как в случае с голом Смолова, который бригада Карасёва закономерно отменила. Но разыграть такие геометрически выверенные атаки позиционно куда сложнее. Не удивляет, что подопечным Николича не хватало акцентов, а поскольку побаивались контратак «Зенита», то большими силами вперед шли редко.

- Рыбуса сняли с игры, а свежего и молодого Тикнизяна выпустили, чтобы ловил Малкома. Получалось у новичка не всегда, хотя как только бразилец, окрыленный победным голом в финале Олимпийских игр, брал паузы, «Локомотив» подстраивался и перестраивался. Сегодня не был активным Вендел, а поскольку ни одна из команд не располагает сказочной скамейкой – нулевая ничья прилипала к поединку с каждой минутой.

- А дальше сыграли не замены Николича, как можно было прочитать после удаления Кузяева, а выход Сутормина. Помог в атаке с пенальти на Азмуне. И хотя Ерохин позже ответил своим опасным действием – Карасёв посмотрел повтор, сравняв счет по одиннадцатиметровым, вряд ли «Локомотив» полностью доволен. В большинстве им стоило действовать агрессивнее впереди и грамотнее у своих ворот, могли проиграть.

Выводы после матча

- «Зенит» продолжил свою серию без поражений до 13 матчей, последний раз Семака обыгрывал Слуцкий. «Локомотив» же просто вернулся к мировой в противостоянии, которую завоевали и в прошлом году. К слову, пока так и не случилась первая нулевая ничья в новом сезоне РПЛ. Неплохо, ведь продолжается уже четвертый тур.

- У Семака опять неполная заявка, хотя в лазарете лишь Оздоев и Ракицкий. Печально, что самый богатый клуб РПЛ в условиях лимита не смог собрать полный состав. Зато понятно, что ограничения не помогают. Ни в еврокубках результаты не стали лучше, ни в чемпионате нет запаса прочности, чтобы хотя бы лидер и фаворит мог чувствовать себя свободно.

- Во втором тайме было еще два эпизода, после которых фанаты команд будут грешить на Карасёва. Первый – падение Смолова после контакта с Караваевым в штрафной, второй – Магкеев прыгнул в подкат под Азмуна по ходу контратаки. Арбитр оба раза приказал продолжать игру. В целом логика есть, Федор подставлял ногу и спину, а Сердар устал и падал, хотя Магкеев передумал делать жесткий подкат по ходу дела.

- «Зенит» до сегодня не забивал на «РЖД Арене» с 2019 года, а «Локомотив» после той ничьей минимально выигрывал и получил мировую, как и сегодня, но без голов. Гости могут быть в целом рады ничьей в меньшинстве. А вот «Локомотив» во второй раз, как и в Уфе, где сами играли вдесятером, дожать соперника не сумел. И поскольку фанатов «Зенита» сегодня порадовал не столько уровень футбола от подопечных Семака, как грамотность и полезность Азмуна у чужих ворот, то можно сказать, что ничья – закономерный результат, протокол поединка тоже намекает на мир.

Точно будут спорить о судействе – тут уже на вашу оценку повлияют личные антипатии и симпатии. Матч был сложным для Карасёва, это точно. Разок арбитра сбили с ног, но это РПЛ. Вязкая и опасная лига для всех ее участников.

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Все комментарии
Томас Сойер
Томас Сойер
сегодня в 22:41
Если игрок сам нашел ногу?! Почему пенальти? На Азмуне нарушили автор пишет устал, мдеее. На Малкоме нарушили вообще надо было красный давать..выбежал бы один на один.
А так, без Дзюбы игра хорошая. Я относительно второго тайма.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:53
Подгарает у почитателей "флагмана"!))))))))))))
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
сегодня в 21:36, ред.
Зенит порадовал, в 10-ом играли лучше Локомотива, если реализовали моменты опять разгромный счет, у Локомотива во втором таймет нет моментов...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 21:27
Маггеев УДАРИЛ ПО ГОЛОВЕ МАЛКОМА ЭТО ЖЕЛТАЯ!!! МАГГЕВ УДАРИЛ ПО НОГЕ АЗМУНА, НЕ сыграв в мяч, это ЖЕЛТАЯ и УДАЛЕНИЕ!!! Пенальти НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО. Караваев вначале играет с мяч, а во втором моменте удар по ноге Вендела до стыка с Ерохиным. Мне наплевать, что Карась подарил очко Локо, вообще до лампочки, нытьё устраивать, себя не уважать. Но вы же написали настоящую фантастическую статью....то есть выдумку...и не вижу в ней смысла....
RA-TOC
RA-TOC
сегодня в 21:22
карась - скот!!!
Игроков Зенита ломали и -НИЧЕГО?!?
срубили Вендела - карась молчит?!? чуть тронули игрока локо (за пределами штрафной!!) левейший пенальти!!!
Хиромант
Хиромант
сегодня в 21:19
- Автор, что ты "несёшь"?

"- Во втором тайме было еще два эпизода, после которых фанаты команд будут грешить на Карасёва. Первый – падение Смолова после контакта с Караваевым в штрафной, второй – Магкеев прыгнул в подкат под Азмуна по ходу контратаки. Арбитр оба раза приказал продолжать игру. В целом логика есть, Федор подставлял ногу и спину, а Сердар устал и падал, хотя Магкеев передумал делать жесткий подкат по ходу дела..."

- Бежал, бежал Азмун; добежал до штрафной Локо и думает: А что-то я устал! Дай-ка упаду - отдохну... А Магкеев только хотел завалить Азмуна - глядь, а тот прилёг отдохнуть... Магкеев быстро ногу за спину - я не я, и нога не моя. Не виноватый я - он сам прилёг на газон!...

- Да... Много я читал разной фантастики, но это вообще - СУПЕР!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:12
Ничья в пользу конкурентов....не удалось Зениту оторваться ...
112910415
112910415
сегодня в 20:40
ничья по делу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:13
Локо в большинстве не смог победить,позор!
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