Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной

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вчера, 20:14

Карпин обеспокоен состоянием футболистов известного клуба.

Игрокам не хватает еврокубкового опыта

«Спартак» без группового раунда Лиги чемпионов проведет, как минимум, пять лет. У Джикии есть давний опыт и ничья с «Ливерпулем» 1:1, и поражения в гостях 7:0. Но в свежих матчах с «Бенфикой» разница в классе была очевидна. Невзирая на то, что «орлы» не в форме, только-только начинают сезон, даже Георгия не заметили.

Португальцы объективно сильнее, а у них нет лимита, что держал бы лучших сборников дома. В РФС доросли до отмены ограничений в будущем, а все адепты интересов сборной словно живут за железным занавесом. Не будет российскому игроку места в основе клуба РПЛ без лимита – уедет туда, где нужен с первых минут.

Сборной наоборот намного лучше. И остальные охотнее пойдут на повышение. В «Спартаке» и легионеры, и россияне не переходят на высокий уровень надолго, к сожалению. А отсутствие международного опыта добивает. Соболев мог быть круче, чем Дзюба прямо сейчас. Но разве Александр разнес «Бенфику»? Вот и Хорватию может не одолеть, уступая место в основе клуба Понсе.

Клуб не умеет продавать игроков вовремя

Вторая причина, почему нет половины сборной родом из «Спартака». Самые дорогие продажи местных в истории клуба — Павлюченко, Быстров и Аленичев, случились давно. Кокорин рядом, хотя «Фиорентина» отдала лишь 4.5 млн евро. Но Александр не стал полезнее сборной, покинув «Спартак». А если бы уходили молодыми и здоровыми, то могли бы вырасти.

Главное достижение клуба, если говорим о расставаниях в интересах национальной команды — Федун поссорился с Дзюбой. Форвард оказался в «Зените», где пришлось доказывать право на выход на поле. В результате Артём, и голевые показатели подтверждают, стал сильнее и полезнее. Карпин подчеркивает, что форвард был капитаном сборной – именно «был», но последние годы дарили не только плохое.

Но это внутренний переход в РПЛ , «Спартак» благодаря классным продажам и последующему прогрессу своих звезд в серьезных лигах сборной давно не помогает. Обидно, ведь сам Карпин в Испании стал сильнее, в результате чего помогал сборной, как умел. Таких историй сейчас не хватает, хотя прямо сейчас у «Спартака» есть парочка исполнителей, которых мастерские продавцы, вроде «Бенфики», сделали бы сильнее, отпустив.

Академия – большая рана на теле «Спартака»

Максименко привезли из ростовских краев, Зобнин – «динамовец». Джикия в юности учился в школе «Локомотива». Соболев не «спартаковец» с пеленок. Таких историй куда больше, чем удачной работы с молодыми. А «Спартак» может позволить себе по бюджету роскошную школу. Не говоря о статусе, ведь имя позволяло работать с молодежью. Но таланты не спешат ни в «Зенит», ни в «Спартак».

Парадокс для многих лиг, там самые знаменитые клубы обычно легко вербуют игроков. Молодые футболисты видят, что даже если игрок выбирает «Спартак», как Умяров из «Чертаново», то не получает ранний вызов в сборную. Федуну, Салиховой и Алекперовым давно надо подумать, что можно сделать с академией, чтобы не тратить деньги впустую, а еще важнее – время талантливых игроков.

Есть интересные футболисты, но процесс не налажен. Именно воспитания нет, ведь помним историю Аяза Гулиева. Зарплата была огромной, «Спартак» пытался поверить в парня, игра которого нравилась Федуну, а получили обузу. Гулиев ушел свободным агентом в «Арсенал», а мог в 24 года претендовать на вызов в национальную команду, если бы остался у Карпина в «Ростове».

Ссориться любят сильнее, чем поддерживать

Одни ветераны написали письмо с критикой. Другие ветераны отреагировали гневным ответом в защиту руководства. Кто не застал времена страны советов, то может представить, как выглядели коллективные письма той эпохи. Ветераны против ветеранов. А люди из руководства ссорились между собой публично, и профессионалы не хотят работать на «Спартак».

Тренер просит через прессу о встрече с Федуном, хотя Леонид Арнольдович должен сам инициировать ужин с Виторией, раз его жена грызла спортивного директора. Но есть и скандальная версия – якобы менеджер быстро ретировался, поскольку «Спартаку» назвали одну сумму сделки по новичку, а представитель футболиста указал иную, заметно меньшую.

В любом случае атмосфера сложная. И на фанатов влияет, сегодня высказали претензии Соболеву. Воспитывать надо в любви, а Зобнина не полюбили так, чтобы вовремя отпустить. Или хотя бы вовремя заменить врачей, чтобы стало меньше травм. Джикию не любили настолько, чтобы помочь капитану опорником с нужным набором функций, упростив работу в защите.

Георгий ведь классный защитник с отличной левой. Но крутых напарников Жиго и Максименко ему мало. Нужна полноценная линия и разрушитель в центральной зоне. Ломовицкий отбегал сегодня в основе, но разве это футболист уровня сборной? Соболева в клубе любят, но доигрался до скамейки. У Карпина не останется выбора – доверится Смолову, Тюкавину или Дзюбе.

Надежда на характер и призрак натурализации

Карпин задал тему разговора своим привычно откровенным комментарием:

То, что сегодня показывает «Спартак», настораживает, беспокоит в контексте сборной.

Сегодня, хотя центральные защитники организовали Зобнину гол, «Уралу» хватало одной контратаки или дальнего удара для выездной ничьей. Но отметим позитив для «Спартака» и сборной – хотя бы Роман показал не только привычное желание. Впрочем, прямо сейчас, кроме Джикии, больше нет железного кандидата в основу команды Карпина. В центре поля можно построить игру без Зобнина. Рассказов не кандидат на правый фланг, есть Фернандес, а не будет Марио – будет Караваев.

В атаке у Карпина сомнения насчет Дзюбы, как сам тренер сказал, но Соболев точно не фаворит на попадание в основу. Онопко, Карпин и Бесчастных – футболисты 90-х, но именно они, а не современные мастера, в десятке гвардейцев сборной. Кутепова, Мирзова, Рассказова, Ломовицкого, Бакаева и Игнатова до основы сборной в нестабильном клубе не довели. А по натурализации Жиго наставник сборной уже высказался – будет рад появлению такого кандидата, хотя пока говорить рано.

Есть правила ФИФА , нескоро еще разрешат Жиго сыграть с Джикией в двух составах. В сухом остатке второй клуб РПЛ прошлого сезона подготовил к осенним матчам в отборе ЧМ -22 одного человека для основы – капитана Георгия, одного кандидата в центр поля – Зобнина. И двух, что могут попасть в заявку – Соболева и Максименко. С Александром связана одна из интриг, ведь железного первого номера нет. Карпин оставил выбор Кафанову.

Если помощник тренера поверит в молодого Максименко, то Джикия увидит знакомого напарника. Но на данный момент показательно, что главным «спартаковцем» последних лет в сборной был Дзюба как игрок другого клуба. Недополучает сборная поддержки от столь богатого и знаменитого коллектива.