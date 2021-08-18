«Бавария» Нагельсманна: невероятный Нойер, рекордсмен Левандовски и старые проблемы

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вчера, 09:40

Футболистов Флика дополнил подход Юлиана.

В защите пока надежда на Нойера

Связка Упамекано и Зюле смотрится перспективно, но пока сырая. Талантливый новичок из «Лейпцига» может подчищать за напарниками персонально, а поскольку он правша, то можно поискать левого центрального бека. И Никлас Зюле сейчас играет с пониманием, что никогда не поздно выпустить в центре защиты Люка Эрнандеса. Пока французу требуется время для восстановления из-за разрыва мениска, что случился в составе сборной.

Но когда универсальный левша вернется, у Нагельсманна будет выбор. Так что уходы Боатенга (пока чемпион мира без клуба, ищет себе новую команду) и Алабы не превратили центр защиты «Баварии» в современный Кабул. Но хаос иногда заходит в гости, ведь ни Флик, ни наставники до него не сумели поставить надежную игру в защите. Нойер всегда выручает – в Суперкубке взял четыре удара, и в первом туре трижды пришел на помощь, но были голы из офсайдов и опасные точные удары.

5 из 8 выстрелов «Боруссии» Д случились из штрафной площади. И хотя персонально Холанд провел плохой матч – Упамекано и Зюле встречали его персонально и низко, поэтому для разбавления плотной опеки Эрлингу не хватило опыта, героем в защите стал именно вратарь Нойер. А вот гол Ройса намекает на важный тактический конфликт. Все места заняты, мест больше нет – Нагельсманн понимает, что состав слишком крутой для большого количества новых дорогостоящих трансферов. И даже легенду клуба не вернут, как сказал Кан.

Ради легкости лишним стал опорник

А для надежных подборов и для создания гармоничной линии обороны тактически просится опорник, коим Киммих не является. У парня с точностью передач в 91% атакующая природа. Как и у его рискового напарника Горецки, который позволяет себе намного больше ошибочных решений. И как бы доктор Хольгер Бройх не выдавал Франкенштейнов – после Левандовски и Горецки за лето здорово набрал мышц Дэвис, природу не обмануть.

У «Баварии» нет человека с нутром хищника в центре. Доказано хотя бы тем, что по отборам в первой пятерке по итогам Суперкубка только игроки «Боруссии» Д. А вторым у Рекордмайстеров пришел атакующий хавбек Сане. Страховать центральную зону перед штрафной площадью им привычно сложно – гол Ройса как живая иллюстрация. Плюс неудобно ловить контратаки. Без Санчо «Боруссия» Д лишь ищет новый выход вперед флангами, но хватало удачных действий Беллингхэма в центре – у чемпионов начинались проблемы.

Соперник не создал много верных моментов, так называемых «big chances» насчитали лишь два, когда у «Баварии» их было четыре. Но будет плей-офф Лиги чемпионов, где можно нарваться на команду в стиле ПСЖ , которая навяжет такой прессинг и задаст настолько высокий темп, что Киммиху и Горецке не хватит навыков отбора. Какими бы сильными персонально ни были футболисты, неслучайно тех же центральных защитников в атаку гонят лишь от отчаянья. Каждому свое, и у «Баварии не помешал бы 12-й игрок – разрушитель в середину поля.

Новая „Бавария“ будет отдавать мяч

Заметно, что Нагельсманн пытался научить свою команду проигрывать. Не в смысле окончательного результата, а в смысле опыта по ходу матчей. В спаррингах 34-летний тренер Юлиан – одногодок Месси, уступал „Наполи“ и „Боруссии“ М. В первом туре Бундеслиги не обыграли в гостях второго из соперников, хотя прекрасно понимали, с кем имеют дело. Раскачиваются медленно, ведь многие футболисты были заняты на Евро-2020.

Одновременно пропущенные мячи и нереализованные моменты добавляют пищи для анализа. У „Баварии“ до этого не было наставника с настолько компьютерным подходом. Лишь Кан с Салихамиджичем после отхода великих ветеранов от власти доверились тому, над кем насмехался Мехмет Шолль. Нагельсманну важно сохранить авторитет в непростом коллективе, хотя вчерашний матч намекает, что Нойер, Мюллер и Левандовски точно не оппозиция к новому наставнику.

Они к нему присматривались, поскольку видели в прошлом как удачного тренера – Флика, так и слишком слабого – Ковача, что с новой командой вчера проиграл важный матч. Нагельсманн пришел за трофеями, а „Баварии“ нужны новые подходы и запасные планы. Осенью увидим немцев без мяча. В Менхенгладбахе Юлиан увидел, что 854 передачи, владение 65% и 21 удар могут привести к одному не победному мячу. У девятикратных чемпионов Германии распыление по каталонскому сценарию времен Гвардиолы встречалось и раньше. Тактически проблема – все в Бундеслиге привыкли к позиционным атакам „Баварии“. Мало кто может поймать все до одной, но если удается, то фаворит теряет очки.

Роберт и Томас почтили память легенды

Тактическую дилемму с опорником сложно решить, не навредив схеме „4-2-3-1“. Если Нагельсманн запросит чистого опорника, то пострадает система игры в атаке, где все, даже Толиссо – вчера сделал голевую передачу после выхода на замену, играют на атаку. Зато линия нападения у „Баварии“ феноменальная. Вряд ли молодой немецкий воспитанник клуба Йосип Станишич не вытеснит Павара на скамейку. Француз вернется на правый фланг. Но что творит Дэвис?

Альфонсо использовал время, пока был травмирован, с пользой. Видно, что возвращается тот самый стремительный канадец, что стал в свое время открытием сезона в Лиге чемпионов. Нападение у Нагельсманна роскошное. Есть Мусиала и Коман для души – техничные, будут собирать обводки. Есть Сане и Гнабри для умных передач. И Серж в прекрасной форме, ведь вчера создал два идеальных момента. Один из них легко завершил танк на передовой – Роберт Левандовски.

Поляк в такой фазе, что заглядывается на рекорды великих, вроде Герда Мюллера, чью память вчера почтили сам Левандовски и еще один Мюллер — Томас. У Роберта, разумеется, не только попытка отдать голевой пас пяткой, но и новый личный рекорд, а круче него лишь тот самый Герд. „Бавария“ немного бестолковая без мяча – хотя эта особенность делает просмотр их матчей более увлекательным, но в атаке это привычный космолет.