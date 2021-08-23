«Кальяри» — «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1629708368

вчера, 11:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Специя», который состоится 23 августа 2021 года

«Кальяри»

Прошлый чемпионат стал очень сложным для «Кальяри», поэтому команда с трудом сохранила свое место в Серии А. Сейчас руководство поставило задачу команде располагаться ближе к середине турнирной таблицы, а коллективу стабильно набирать очки в матчах, где это возможно. В предстоящем матче с новичком прошлого сезона, игроки приложат максимум усилий, чтобы набрать три очка в копилку турнирной таблицы.

14 августа в кубке Италии «Кальяри» обыграл «Пизу» (3:1), а седьмого числа команда проиграла в товарищеском матче «Мальорке» (0:1).

«Специя»

Коллектив очень неплохо провел для себя первый сезон в элитном дивизионе Италии, а летом смогли арендовать Виктора Коваленко, известного по выступлениям за «Шахтер». Команда попытается выступить достойно в этом году и закрепиться в середине турнирной таблицы, чтобы обезопасить себя от вылета уже в новом футбольном году. Первый матч сезона в кубке Италии клуб выиграл, что добавляет оптимизма болельщикам и руководству.

13 августа «Специя» прошла в кубке Италии «Порденоне» (3:1) и вышла в следующий раунд соревнований.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 1.952

Ничья – 3.7

Победит «Специя» – 4.13

Статистика

«Кальяри» выиграл только четыре матча из последних десяти во всех турнирах

«Специя» проиграла семь из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

«Кальяри» не может выиграть у «Специи» уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. Хозяева смогут оказать серьезное давление на не самую опытную оборону «Специи» и вероятнее всего забьют до перерыва, после чего доведут матч до уверенной победы.