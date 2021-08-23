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«Кальяри» — «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Специя», который состоится 23 августа 2021 года

«Кальяри»

Прошлый чемпионат стал очень сложным для «Кальяри», поэтому команда с трудом сохранила свое место в Серии А. Сейчас руководство поставило задачу команде располагаться ближе к середине турнирной таблицы, а коллективу стабильно набирать очки в матчах, где это возможно. В предстоящем матче с новичком прошлого сезона, игроки приложат максимум усилий, чтобы набрать три очка в копилку турнирной таблицы.

14 августа в кубке Италии «Кальяри» обыграл «Пизу» (3:1), а седьмого числа команда проиграла в товарищеском матче «Мальорке» (0:1).

«Специя»

Коллектив очень неплохо провел для себя первый сезон в элитном дивизионе Италии, а летом смогли арендовать Виктора Коваленко, известного по выступлениям за «Шахтер». Команда попытается выступить достойно в этом году и закрепиться в середине турнирной таблицы, чтобы обезопасить себя от вылета уже в новом футбольном году. Первый матч сезона в кубке Италии клуб выиграл, что добавляет оптимизма болельщикам и руководству.

13 августа «Специя» прошла в кубке Италии «Порденоне» (3:1) и вышла в следующий раунд соревнований.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кальяри» – 1.952
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Специя» – 4.13

Статистика

  • «Кальяри» выиграл только четыре матча из последних десяти во всех турнирах
  • «Специя» проиграла семь из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
  • «Кальяри» не может выиграть у «Специи» уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. Хозяева смогут оказать серьезное давление на не самую опытную оборону «Специи» и вероятнее всего забьют до перерыва, после чего доведут матч до уверенной победы.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
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вчера в 19:17
Футбольный клуб «Кальяри» выиграет матч.
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3msdxrmma8bu
вчера в 13:11
Футбольный клуб «Кальяри» одержит победу.
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