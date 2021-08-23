«Кальяри» — «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Специя», который состоится 23 августа 2021 года
«Кальяри»
Прошлый чемпионат стал очень сложным для «Кальяри», поэтому команда с трудом сохранила свое место в Серии А. Сейчас руководство поставило задачу команде располагаться ближе к середине турнирной таблицы, а коллективу стабильно набирать очки в матчах, где это возможно. В предстоящем матче с новичком прошлого сезона, игроки приложат максимум усилий, чтобы набрать три очка в копилку турнирной таблицы.
14 августа в кубке Италии «Кальяри» обыграл «Пизу» (3:1), а седьмого числа команда проиграла в товарищеском матче «Мальорке» (0:1).
«Специя»
Коллектив очень неплохо провел для себя первый сезон в элитном дивизионе Италии, а летом смогли арендовать Виктора Коваленко, известного по выступлениям за «Шахтер». Команда попытается выступить достойно в этом году и закрепиться в середине турнирной таблицы, чтобы обезопасить себя от вылета уже в новом футбольном году. Первый матч сезона в кубке Италии клуб выиграл, что добавляет оптимизма болельщикам и руководству.
13 августа «Специя» прошла в кубке Италии «Порденоне» (3:1) и вышла в следующий раунд соревнований.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кальяри» – 1.952
- Ничья – 3.7
- Победит «Специя» – 4.13
Статистика
- «Кальяри» выиграл только четыре матча из последних десяти во всех турнирах
- «Специя» проиграла семь из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
- «Кальяри» не может выиграть у «Специи» уже три матча подряд
Прогноз
Поставить на победу «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. Хозяева смогут оказать серьезное давление на не самую опытную оборону «Специи» и вероятнее всего забьют до перерыва, после чего доведут матч до уверенной победы.