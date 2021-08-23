«Ференцварош» — «Янг Бойз»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз», который состоится 24 августа 2021 года

«Ференцварош»

Венгерская команда хорошо провела первый поединок финала квалификации, однако, в конечном итоге уступила в один мяч. Команда перенесла игру чемпионата, чтобы плотнее подготовиться к предстоящей встрече и с первых минут постарается удивить гостей, чтобы восстановить равновесие как можно раньше. Матч обещает быть напряженным с большим количеством единоборств.

18 августа «Ференцварош» уступил «Янг Бойз» в первом матче (2:3), а 14 августа обыграла «Мезьокьовешд» (4:1) в чемпионате Венгрии.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» давно пытается выйти в групповой этап Лиги Чемпионов и в этом году у коллектива есть все шансы. Команда выиграла первый матч и ввиду отсутствия правила выездного гола имеет преимущество в один мяч над соперником. Игроки швейцарского клуба постараются засушить игру и поймать соперника на контратаке, что может существенно усложнить ситуацию для венгерского клуба.

18 августа «Янг Бойз» обыграл в первом матче «Ференцварош» (3:2), а 14 числа оказался сильнее «Littau» в чемпионате Швейцарии (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ференцварош» – 3.3

Ничья – 3.99

Победит «Янг Бойз» – 2.08

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Янг Бойз» закончились исходом «обе забьют»

«Ференцварош» выиграл девять из десяти последних домашних поединков

Швейцарский клуб забивал в восьми из десяти последних выездных матчей

Четыре из шести последних матчей «Ференцвароша» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Янг Бойз», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Предполагаем, что швейцарский коллектив не упустит такого шанса попасть в групповой турнир и смогут еще раз одержать победу, теперь уже на поле соперника.