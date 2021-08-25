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Роналду идёт в «Манчестер Сити». «Ювентус» совершил большую ошибку, подписав Криштиану

сегодня, 10:01
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Очередной трансфер дороже 100 млн евро не сработал.

Джорджина Родригес в роли Жерара Пике

«Он остается», — легендарная фраза Жерара о Неймаре. После этого бразильца презентовал ПСЖ. Джорджина выступила в похожем стиле. На вопрос случайного прохожего ответила, что Роналду останется в «Ювентусе». Аргентинку с той поры мягко подкалывают на тему трансферов, ведь об уходе ее жениха говорят давно.

Смеются, что вот этим фото на черепашке Джорджина намекнула на трансфер Мбаппе в «Ювентус». Шутки шутками, а Жорже Мендеш летал по всей Европе, предлагая услуги Роналду. Аллегри хотел избавиться от старенького форварда в прошлом, а теперь Массимилиано вернулся, а финансовое положение «Ювентуса» лишь ухудшилось. Карл-Хайнц Румменигге правильно сказал:

Самая большая проблема – потянуть зарплату. Роналду платят 70 миллионов евро, 35 – «чистыми». Кто отдаст столько? ПСЖ? Может, английские клубы?

Тенденция нездоровая, один игрок обходится дороже, чем целые составы клубов Серии А. ПСЖ финансовый фэйр-плей не припоминают, а «Ювентусу» все грешки после Суперлиги учтут. Аньелли с радостью бы попрощался с Криштиану, пока не ушел бесплатно и не забрал еще около 70 млн евро. Особенно когда на горизонте появился покупатель.

Роналду не достиг главной цели в Турине

Недвед и Аньелли не доказали, что тонко разбираются в трансферах. Им повесили на шею ветерана за 117 млн евро, согласились каждый год выделять 70 млн евро на одного игрока. В прошлом году «Ювентус» потерял Скудетто, не вышел в финал ЛЧ, не угадал с Пирло, заработал на 50 млн евро меньше, чем середняк АПЛ «Тоттенхэм». И почти 20 % денег отдал Роналду. Криштиану приносит клубу прямой доход, но в сезонах с полными трибунами и успехами.

36-летний форвард в теории выгодный – забивает мячи, старается быть лидером, за ним тянется молодежь. А на практике это почти 350 млн евро за три года, из которых «Ювентус» сможет вернуть от силы 25-30 млн, причем покупатель еще и торгуется. И легенды, вроде Месси и Роналду, тесно завязывают игру на себе, после надо начинать стройку команды заново.

«Ювентус» не готовился к потере, но и оставлять Криштиану на год бессмысленно. В ЛЧ команда Аллегри и близко не фаворит, а задача была именно такой, когда Роналду приглашали. «Барселона» в похожей ситуации заставила Месси остаться и доигралась до невообразимых долгов.

Криштиану не боится предать «Юнайтед»

В прошлом Криштиану спросили о потенциальном переходе в состав «горожан» и уважении к МЮ. Португалец перебил собеседника с улыбкой и запрокинутой вверх головой. Заявил, что если бы хотел заработать – поехал бы в Катар. «Ювентус» Роналду выбрал, ведь фанаты клуба ему аплодировали, а на «Сантьяго Бернабеу» слышал свист от поклонников «Реала». Туринцев выбрал, ведь «Мадрид» много раз проигрывал «золото», а команда Аллегри клепала их на автомате.

Также Роналду наивно верил, что именно он – ключевой фактор для победы в ЛЧ. Ошибка «Ювентуса». Считали: если взять одного из двух инопланетян в футболе, то обязательно заберут «ушастого». Криштиану помогал голами, но нужна целая команда, а нет великого вратаря, постарели центральные защитники, не все таланты уровня Кьезы, хотя и ему будет сложно после успеха на Евро – не все герои таких турниров стабильные.

В «Ювентусе» у Роналду меньше шансов на финал ЛЧ, чем в «Манчестер Сити» и ПСЖ. Криштиану не боится разозлить фанатов МЮ, Тевес пережил трансфер, поэтому и португалец справится. Зато Роналду знает, что Гвардиола готов организовать его переход. Но в «Манчестер Сити» понимают: на игрока больше нет реальных претендентов. Могут затягивать переговоры до 31 августа.

Мендеш прогадал, шейхи используют Роналду

МС выгодна шумиха – подталкивают Леви к трансферу Кейна. Помните набор букв, который Криштиану выдал за официальное заявление, что остается? Португальца задела мысль, что никому не нужен с огромной зарплатой в 36 лет. Начитался вашего Интернета и задумался о трансфере назло хейтерам. В том длинном и скучном тексте не было слова «Ювентус». И не было фразы: «Слухи беспочвенные, я остаюсь в Турине».

Итальянский гранд точно проиграл. Сорвется сделка Мендеша и «Манчестер Сити» — Аллегри достанется капризная звезда, которая будет дорабатывать последний год контракта, заберет 70 млн евро и уйдет бесплатно. Но и неподготовленная потеря Роналду, а замену ему вовремя не нашли – удар по боеспособности неидеальной команды. Снова трансфер дороже 100 млн евро себя не оправдал. Неймар в Лиге 1 за много лет сыграл из-за травм столько, как восемнадцатилетний Педри за один сезон.

Не отработал бразилец 222 млн евро плюс огромную зарплату – нет в музее ПСЖ кубка чемпионов благодаря ему лично. Погба играет через раз. Азар попал в «Реал» слишком поздно, как и Гризманн в «Барселону». Мбаппе, если не уйдет этим летом за деньги, покинет Париж бесплатно – а в его услуги вбухали под 300 млн евро. Фелиш, Коутиньо, Дембеле – все понятно. Новички в списке Лукаку и Грилиш попытаются стать исключениями. А вот Бэйл, который сначала отрабатывал 101 млн евро, теперь в странном состоянии.

Похоже, старина Румменигге прав – УЕФА и ФИФА давно стоило ограничить трансферные суммы с потолка. А еще зарплаты, которые не отвечают клубным доходам. Напрашивается обвинение чиновников в тайном сотрудничестве с агентами – как бы через лет десять журналистское расследование не вывело на коррупцию, ведь закрывают глаза на сферу, которая убивает великие клубы. А если вернемся на уровень человека Роналду, то часики тикают, в последний финал ЛЧ хочется. Состав «Барселоны» не устраивал Месси, состав «Ювентуса» с Моратой и Щесны вряд ли устраивает Криштиану.

Все просто, но сложно. У «Манчестер Сити» есть Стерлинг, Ляпорт, Бернарду Силва и Жезус. Отдаете троих из четверки – получаете много денег на любую прихоть. Также учтите, с кем имеете дело. Шейхи из ОАЭ не любят катарских принцев. Ревнуют после перехода Месси, ведь пару лет назад сами его приглашали. Шейхи из ОАЭ не любят МЮ – утрут нос, взяв Роналду. А еще мечтают о финале «горожан» в Лиге чемпионов. Понимают аргументы Гвардиолы, когда просит подписать Кейна.

Хотя никто не помешает взять и Криштиану, и Харри. Когда у тебя адвокат со ставкой в 20 тысяч фунтов в день, то ты сам пишешь правила. Возвращение Роналду в АПЛ – увлекательный поворот. Причем не очень важно, в какой клуб из Манчестера. Учитывая главный минус МЮ – там нет прирожденных чемпионов, Криштиану логично смотрелся бы «батей» для птенцов Сульшера. Но «отец» нужен и «Манчестер Сити». Де Брюйне и компания создают, но не всегда могут реализовать классные моменты. Гвардиола ошибся, годами пытаясь вымучить финал ЛЧ без снайпера. Кейн и Роналду – логичные ставки, две голевые машины.

Переходы Месси с Роналду в клубы-фавориты Лиги чемпионов раззадорят евросезон. Хотя брат владельца ПСЖ шутит о том, что они будут играть вместе, глядишь, свидятся друг против друга в плей-офф или в решающем бою в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:06
Еще ничего не ясно, зато целую статью наклепали. Неинтересно. Гадание на кофейной гуще
volga.kot
volga.kot
сегодня в 13:06
Может Спартак его хотел тоже как и Месси!?)))))))
DXTK
DXTK
сегодня в 12:37, ред.
Имея такого футболиста как Месси или Роналду, это не гарантия финала или победы в ЛЧ ...для вашего клуба..А приход в сити не станет ли такой же ошибкой, как заход в Юве, ведь Сити уже вышел в финал ЛЧ и без португальца, как Юве дважды без него доходил, а с ним каждый год все дальше и дальше отдаляется от него.

если сити нужен был бы форвард, они не гонялись бы за Кейном, тем более не задумывались о престарелом КР, а могли бы купить скажем Денни Ингса из Саутгемптона, который по 20 голов забивал за сезон, при этом делая это в клубе который боролся за выживание, не имея классных партнеров, он уже перешел в АВ за 40 лямов всего и уже забил два гола в новой команде......... понятно, что сити не интересно покупать игроков за 40 лямов, у них же куча денег , им подавай от 100 и дороже.
Q-J-G
Q-J-G ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 11:33
Вы правы, тот же случай, когда А.Шевченко на пике своей карьеры под влиянием жены, и желанием Абрамовича перешёл в "Челси", но против желания Ж.Моуриньо перешёл в "Челси", на этом феерическая футбольная карьера Шевы и закончилась... Когда тренер отрицательно, негативно относится к игроку, объективно или субъективно, то у игрока нет никаких шансов на победу в этом противостоянии, так как, тренер и игрок в разных "весовых категориях", как в случае с Аллегри и Роналду, тем более, что Аллегри тренер авторитетный...
Вся проблема Роналду в ЮВЕ, это Аллегри, и это проблему возможно решить только одним путём, уйти в другую команду, что будет очень сложно, в 36 лет даже такому игроку, как Роналду, который несмотря на возраст, в отличной физической форме.
Elliada
Elliada ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 11:31
Я сравнил Ювентус до Роналду и после. До: 2 финала ЛЧ, каждый год Кубок Италии и победа в Серии А. После: 4 место, 1/8 финала ЛЧ.
Команда играет на его статистику, во вред интересам команды
Насчет Месси, пока неясно как Барселона играет без него. Через год можно сравнить пользу он приносил или нет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 11:14, ред.
Слушайте, это не большая ошибка, а стечение обстоятельств, и не назовёшь такое стечение обстоятельств удачным. Роналду и Аллегри несовместимы, и потому как тренер Аллегри, то пострадает именно Роналду. Так бывает, например конфликт между Моуринью и Мхитаряном, и таких случаев не мало. Ну да, они уладили конфликт в Роме, но это уже другие обстоятельства. Не знаю, для Рона это катастрофа сидеть на скамейке долго. Человек столько пашет, а они говорят, что его приход это ошибка.
Q-J-G
Q-J-G ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:10
Нападающий забивает 100 голов, что и должен делать нападающий, но результаты команды ухудшаются и в этом виноват тот, кто забивает 100 голов, но, когда Месси забивал в "Барселоне" , а результаты команды ухудшались, то тогда Месси был "тащёр"...
Какие-то двойные стандарты....Вам не кажется....
shlomo
shlomo
сегодня в 11:02, ред.
Спасибо за статью....ну что, Роналду в Ювентусе как чужой, вроде забивает, делает стату, но все же он не сливается с командой.... он понимает, что его время прошло и он в клубе только из за бренда..... Юве отбил его стоимость и всё, теперь не нужен.... Рон сам не играет с командой.... обижается на многие вещи как ребенок ... иногда складывается такое ощущение, что Роналду мешает атаке Юве (без него они могут делать отличные вещи коллективно..).....в Турине у Роналду сложился образ человека, который пришел с конкретной миссией, но завалил ее..... в Серии А у Юве все было супер и до Криштиану, а в ЛЧ, ради которой тратились эти миллионы, «синьора» сейчас лишь деградирует..... вспоминаются не подвиги Роналду, а трагический матч с Порту и целая пачка загубленных штрафных..... Португалец так и не стал для клуба спасителем и теперь уже сам хочет поскорее сменить обстановку..... ну а теперь о главном..... трагедия в том, что никто не захочет его подписать: за Криша придется отдать 30 млн евро, а еще выписать ему огромную зарплату (не туринские 30 миллионов, но тоже солидно).... при этом 36-летний Роналду явно захочет контракт минимум на три года и превратит стандарты новой команды в загубленные моменты – мало кто открыт к такому сотрудничеству.....
Elliada
Elliada
сегодня в 10:39
Все, кроме фанатов Роналду, понимают, что это была ошибка. Его 100 голов бесполезны, потому что результаты команды ухудшаются с каждым годом.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:32
Да, сплавлять его надо поскорее, пока обстановка в коллективе окончательно не стала токсичной. Рон молодец и спасибо ему за множество голов, нередко важных (один хет-трик против Атлетико чего стоит), но все вложенные деньги он объективно не отработал. Однако это уже вопросы к Недведу и Паратичи.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:30
Давно понятно что Рон в Юве ошибка.
112910415
112910415
сегодня в 10:14
с годами всё так меняется ...
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