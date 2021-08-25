Роналду идёт в «Манчестер Сити». «Ювентус» совершил большую ошибку, подписав Криштиану

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сегодня, 10:01

Очередной трансфер дороже 100 млн евро не сработал.

Джорджина Родригес в роли Жерара Пике

«Он остается», — легендарная фраза Жерара о Неймаре. После этого бразильца презентовал ПСЖ . Джорджина выступила в похожем стиле. На вопрос случайного прохожего ответила, что Роналду останется в «Ювентусе». Аргентинку с той поры мягко подкалывают на тему трансферов, ведь об уходе ее жениха говорят давно.

Смеются, что вот этим фото на черепашке Джорджина намекнула на трансфер Мбаппе в «Ювентус». Шутки шутками, а Жорже Мендеш летал по всей Европе, предлагая услуги Роналду. Аллегри хотел избавиться от старенького форварда в прошлом, а теперь Массимилиано вернулся, а финансовое положение «Ювентуса» лишь ухудшилось. Карл-Хайнц Румменигге правильно сказал:

Самая большая проблема – потянуть зарплату. Роналду платят 70 миллионов евро, 35 – «чистыми». Кто отдаст столько? ПСЖ ? Может, английские клубы?

Тенденция нездоровая, один игрок обходится дороже, чем целые составы клубов Серии А. ПСЖ финансовый фэйр-плей не припоминают, а «Ювентусу» все грешки после Суперлиги учтут. Аньелли с радостью бы попрощался с Криштиану, пока не ушел бесплатно и не забрал еще около 70 млн евро. Особенно когда на горизонте появился покупатель.

Роналду не достиг главной цели в Турине

Недвед и Аньелли не доказали, что тонко разбираются в трансферах. Им повесили на шею ветерана за 117 млн евро, согласились каждый год выделять 70 млн евро на одного игрока. В прошлом году «Ювентус» потерял Скудетто, не вышел в финал ЛЧ , не угадал с Пирло, заработал на 50 млн евро меньше, чем середняк АПЛ «Тоттенхэм». И почти 20 % денег отдал Роналду. Криштиану приносит клубу прямой доход, но в сезонах с полными трибунами и успехами.

36-летний форвард в теории выгодный – забивает мячи, старается быть лидером, за ним тянется молодежь. А на практике это почти 350 млн евро за три года, из которых «Ювентус» сможет вернуть от силы 25-30 млн, причем покупатель еще и торгуется. И легенды, вроде Месси и Роналду, тесно завязывают игру на себе, после надо начинать стройку команды заново.

«Ювентус» не готовился к потере, но и оставлять Криштиану на год бессмысленно. В ЛЧ команда Аллегри и близко не фаворит, а задача была именно такой, когда Роналду приглашали. «Барселона» в похожей ситуации заставила Месси остаться и доигралась до невообразимых долгов.

Криштиану не боится предать «Юнайтед»

В прошлом Криштиану спросили о потенциальном переходе в состав «горожан» и уважении к МЮ . Португалец перебил собеседника с улыбкой и запрокинутой вверх головой. Заявил, что если бы хотел заработать – поехал бы в Катар. «Ювентус» Роналду выбрал, ведь фанаты клуба ему аплодировали, а на «Сантьяго Бернабеу» слышал свист от поклонников «Реала». Туринцев выбрал, ведь «Мадрид» много раз проигрывал «золото», а команда Аллегри клепала их на автомате.

Также Роналду наивно верил, что именно он – ключевой фактор для победы в ЛЧ . Ошибка «Ювентуса». Считали: если взять одного из двух инопланетян в футболе, то обязательно заберут «ушастого». Криштиану помогал голами, но нужна целая команда, а нет великого вратаря, постарели центральные защитники, не все таланты уровня Кьезы, хотя и ему будет сложно после успеха на Евро – не все герои таких турниров стабильные.

В «Ювентусе» у Роналду меньше шансов на финал ЛЧ , чем в «Манчестер Сити» и ПСЖ . Криштиану не боится разозлить фанатов МЮ , Тевес пережил трансфер, поэтому и португалец справится. Зато Роналду знает, что Гвардиола готов организовать его переход. Но в «Манчестер Сити» понимают: на игрока больше нет реальных претендентов. Могут затягивать переговоры до 31 августа.

Мендеш прогадал, шейхи используют Роналду

МС выгодна шумиха – подталкивают Леви к трансферу Кейна. Помните набор букв, который Криштиану выдал за официальное заявление, что остается? Португальца задела мысль, что никому не нужен с огромной зарплатой в 36 лет. Начитался вашего Интернета и задумался о трансфере назло хейтерам. В том длинном и скучном тексте не было слова «Ювентус». И не было фразы: «Слухи беспочвенные, я остаюсь в Турине».

Итальянский гранд точно проиграл. Сорвется сделка Мендеша и «Манчестер Сити» — Аллегри достанется капризная звезда, которая будет дорабатывать последний год контракта, заберет 70 млн евро и уйдет бесплатно. Но и неподготовленная потеря Роналду, а замену ему вовремя не нашли – удар по боеспособности неидеальной команды. Снова трансфер дороже 100 млн евро себя не оправдал. Неймар в Лиге 1 за много лет сыграл из-за травм столько, как восемнадцатилетний Педри за один сезон.

Не отработал бразилец 222 млн евро плюс огромную зарплату – нет в музее ПСЖ кубка чемпионов благодаря ему лично. Погба играет через раз. Азар попал в «Реал» слишком поздно, как и Гризманн в «Барселону». Мбаппе, если не уйдет этим летом за деньги, покинет Париж бесплатно – а в его услуги вбухали под 300 млн евро. Фелиш, Коутиньо, Дембеле – все понятно. Новички в списке Лукаку и Грилиш попытаются стать исключениями. А вот Бэйл, который сначала отрабатывал 101 млн евро, теперь в странном состоянии.

Похоже, старина Румменигге прав – УЕФА и ФИФА давно стоило ограничить трансферные суммы с потолка. А еще зарплаты, которые не отвечают клубным доходам. Напрашивается обвинение чиновников в тайном сотрудничестве с агентами – как бы через лет десять журналистское расследование не вывело на коррупцию, ведь закрывают глаза на сферу, которая убивает великие клубы. А если вернемся на уровень человека Роналду, то часики тикают, в последний финал ЛЧ хочется. Состав «Барселоны» не устраивал Месси, состав «Ювентуса» с Моратой и Щесны вряд ли устраивает Криштиану.

Все просто, но сложно. У «Манчестер Сити» есть Стерлинг, Ляпорт, Бернарду Силва и Жезус. Отдаете троих из четверки – получаете много денег на любую прихоть. Также учтите, с кем имеете дело. Шейхи из ОАЭ не любят катарских принцев. Ревнуют после перехода Месси, ведь пару лет назад сами его приглашали. Шейхи из ОАЭ не любят МЮ – утрут нос, взяв Роналду. А еще мечтают о финале «горожан» в Лиге чемпионов. Понимают аргументы Гвардиолы, когда просит подписать Кейна.

Хотя никто не помешает взять и Криштиану, и Харри. Когда у тебя адвокат со ставкой в 20 тысяч фунтов в день, то ты сам пишешь правила. Возвращение Роналду в АПЛ – увлекательный поворот. Причем не очень важно, в какой клуб из Манчестера. Учитывая главный минус МЮ – там нет прирожденных чемпионов, Криштиану логично смотрелся бы «батей» для птенцов Сульшера. Но «отец» нужен и «Манчестер Сити». Де Брюйне и компания создают, но не всегда могут реализовать классные моменты. Гвардиола ошибся, годами пытаясь вымучить финал ЛЧ без снайпера. Кейн и Роналду – логичные ставки, две голевые машины.