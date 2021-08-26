В сборной Бразилии он дважды играл под №10 когда на поле был Пеле

1629989491

сегодня, 17:51

Возвращаясь всё-таки вновь к теме Пеле, напомню, что о номерах его футболок в сборной я говорил в статье:

Пеле — это №13 и никаких суеверий

И дополнительная информация была в статье:

Вновь о Пеле. Недосказанное

Нашлось-таки подтверждение того факта, что Пеле 6 мая 1960 г. в Каире в матче с Египтом не играл под №10. Под этим номером играл Куарентинья (как уже и говорили об этом ранее в упомянутых статьях). Пеле был в футболке с номером 9.

Вот ссылка на отчёт матча 6 мая 1960 г. в Египте в бразильской газете:

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=112518_03&Pesq=pele&pagfis=828

И это был второй матч Пеле за сборную, в котором он «уступал» свой номер 10. И уступал опять же Куарентинье.

Впервые это произошло 17 сентября 1959 года в матче сборной Бразилии и Чили на «Маракане». Это был первый матч так называемого Кубка Бернардо О’Хиггинса (чилийского национального героя).

Пеле, Куарентинья и Загалло играли впереди. Загалло был с номером 11.

Вот они перед матчем:

Пеле в тот день был неудержим. Он оформил хет-трик. Есть короткое видео хорошего качества фрагментов матча (есть и вариант худшего качества). Пеле отрабатывал и в своей штрафной, и раздавал пасы, и забил один мяч головой при розыгрыше углового, один из голов был забит после его элегантного индивидуального проникновения по центру, третий мяч он забил ударом из-за пределов штрафной площадки.

Вот ссылка на видео:

https://youtu.be/-kBZ-W6lxjk

Куарентинья также отличился в том матче, причём дважды. И это были его первые голы за сборную. Всего же он в 13 официальных матчах за сборную забил 14 голов, было ещё 5 неофициальных игр (с клубами и т.п.), в них он забил ещё 3 гола.

Играл ли до сентября 1959 или мая 1960 г. Пеле в своём клубе под разными номерами?

Не поленился и посмотрел протоколы официальных матчей клуба «Сантос» за 1957—1959 годы, т.е. игры чемпионата Паулиста, матчи турнира Рио-Сан-Пауло, а также Кубка Бразилии. Номеров у игроков в тех протоколах не указано. Но в те годы стартовый состав как правило получал номера с 1 по 11 по позиции на поле. И в протоколе порядок перечисления игроков имел (имеет и сегодня) значение. Нападающие всегда указываются последними.

Чаще всего Пеле в этих протоколах указан предпоследним, последним как правило был Пепе. Это означает, что Пепе играл под №11, а Пеле под №10.

Но в первый год, когда Пеле начал принимать участие в официальных матчах — это 1957 год — он не всегда перечислен в протоколе предпоследним (читай №10). В чемпионате Паулиста 1957 г. Пеле в 3 матчах скорее всего играл под №9. Это матчи 25 июля и 8 декабря с клубом «Понте-Прета» из города Кампинас. В обоих матчах Пеле отличился, причём в июльском сделал хет-трик. И 18 августа в матче с «Португезой» из Сан-Паулу Пеле также перечислен не предпоследним. «Десятками» в тех матчах были Пепе, Дель Веккио и Жаир. А Пеле, скорее всего, был с номером 9 на футболке.

В розыгрыше турнира Рио-Сан-Паулу в 1957 г. Пеле 5 раз выходил на замену, это значит, что в 5 матчах у него был номер не стартового состава. Предположим, что это был №13. Хотя за сборную Бразилии свой первый матч под №13 Пеле ещё не сыграл, турнир проводился в апреле-июне.

В 1957 г. Пеле сыграл в общей сложности в 38 официальных матчах за «Сантос», в 30 из них он был с номером 10.

В июне 1957 г. он входил в сборную «Васко да Гамы» и «Сантоса», игравшую в международном турнире Морумби. В протоколах того турнира Пеле и вовсе был не третий с конца, а четвёртый. Можно предположить, что в 4 матчах в том коллективе, собранном из двух команд, Пеле играл под №8.

В своём клубе «Сантос» Пеле после 8 декабря 1957 года на протяжении двух сезонов ни разу не играл ни под каким иным номером кроме №10.

В 1958 г. у него было 46 официальных матчей за клуб. Лишь два матча из них он не отыграл полностью: в одном с «Ботафого» 2 марта он был удалён во втором тайме на 59 минуте; в другом с «Коринтиансом» его заменили на 53 минуте. Все 46 игр он играл с №10.

В 1959 г. Пеле за клуб сыграл в 40 официальных матчах. В одной игре он был заменён (вновь с «Ботафого, на 85 мин). Ещё в одной памятной игре того сезона Пеле впервые сыграл вместо вратаря. 4 ноября 1959 г. основной вратарь Лала получил травму во втором тайме в матче с „Комерсиал“ из Сан-Паулу. Пеле и гол успел забить в том матче, и как минимум минут 20 отыграл в воротах (кажется, не пропустил). Минуты травмы вратаря разнятся в источниках. Но форму и перчатки вратаря Пеле надел. А это значит, что какое-то время в команде не было №10.

В первой половине 1960 г. (до матчей в Египте) у Пеле были лишь 3 официальные игры за „Сантос“, во всех Пеле был „десяткой“.

Как видим, после 1957 г. только в сборной он мог получить футболку не с номером 10. В 1958 г. в двух матчах в мае перед чемпионатом мира он выходил на замену (точно не был с №10). В сентябре 1959 „уступил“ свой номер Куарентинье в матче с Чили. В мае 1960 г. вновь обменялся номерами с тем же Куарентинья в Египте. Хорошо, что хоть фрагменты матча с Чили остались на видео. Может и египетский обмен номерами когда-нибудь отыщется в виде хотя бы чёрно-белых фотографий.