«Милан» – «Кальяри»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Кальяри», который состоится 29 августа 2021 года

«Милан»

«Милан» спустя несколько лет вернулся в Лигу Чемпионов и в Серии А команда попытается стабильно набирать очки, чтобы навязать борьбу за чемпионство. Коллектив провел хороший предсезонный сбор, где сыграл контрольные поединки с сильными командами, где практически не проигрывал. В предстоящем матче команда сыграет первым номером против одного из аутсайдеров прошлого сезона чемпионата Италии.

23 августа «Милан» обыграл на выезде «Сампдорию» (1:0), а 14 числа команда в товарищеском матче оказалась сильнее «Панатинаикоса» (2:1).

«Кальяри»

Клуб не лучшим образом провел прошлый сезон, поэтому в этом футбольном году руководство поставило цель – закрепиться в середине турнирной таблицы. Первый тур Серии А команда сыграла вничью, а в следующем матче команде предстоит выезд к серебряному призеру прошлого года, в котором набрать очки будет очень проблематично. Всех поклонников итальянского футбола ждет интересный матч с большим количеством моментов.

23 августа «Кальяри» сыграл вничью со «Специей» (2:2), а 14 числа команда обыграла в кубке Италии «Пизу» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.507

Ничья – 4.53

Победит «Кальяри» – 7.08

Статистика

«Милан» проиграл только один матч из десяти последних, а «Кальяри» уступил три раза

«Милан» выиграл 15 из 16 последних матчей с «Кальяри» на своем поле

Восемь из десяти последних матчей «Милана» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Кальяри» не может обыграть «Милан» уже восемь поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.507. Серебряный призер прошлого сезона выглядит гораздо сильнее и убедительнее своего оппонента. «Красно-черные» не захотят терять очки уже во втором туре, поэтому предполагаем, что хозяева одержат победу.