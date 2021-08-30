Молдова – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Молдова — Австрия, который состоится 01 сентября 2021 года

Молдова

Молдавская сборная никогда не хватала звезд с неба, вот и сейчас команда набрала всего одно очко в этой квалификации. Коллектив, к сожалению, не может конкурировать с более сильными сборными, а поэтому шансов отобраться на ЧМ 2022 игроки Молдов практически не имеют. В матче с Австрий команда будет играть исключительно от обороны и с минимальным владением мячом.

6 июня сборная Молдовы обыграла в товарищеском матче Азербайджан (1:0), а 3 июня команда проиграла контрольный матч команде Турции (0:2).

Австрия

Сборная Австрии провела неплохой ЧЕ 2020 и вылетела на стадии 1/8 финала. Команда имеет состав из большинства представителей Бундеслиги, а лидером этой команды является игрок «Реал» Мадрид – Давид Алаба. Команда имеет четыре очка после трех сыгранных матчей в этой квалификации и вся борьба для коллектива только начинается.

25 июня сборная Австрии проиграла Италии в дополнительное время (1:2), а 21 числа команда обыграла Украину (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Молдова – 14.98

Ничья – 6.53

Победит Австрия – 1.215

Статистика

Молдова выиграла только один матч из последних десяти, а Австрия одержала три победы

Австрия выиграла четыре последних матча у Молдовы

Пять из шести последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Молдова забила только пять мячей в последних десяти домашних поединках

Прогноз

Поставить на победу Австрии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.23. Австрийцы выиграют этот матч, ведь команда очень нуждается в набранных очках. Коллектив играет с аутсайдером группы, поэтому приложит все усилия, чтобы одержать уверенную победу.