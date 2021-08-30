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Словения – Словакия: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 12:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Словения — Словакия, который состоится 01 сентября 2021 года

Словения

Сборная Словении не лучшим образом стартовала в квалификации к ЧМ 2022 и в трех матчах набрала только три очка, что существенно осложняет ей дальнейшие перспективы. Команда не может навязать соперникам свой футбол, а поэтому шансы на выход в главный турнир уходят с каждым туром. Матч со Словакией станет решающим для команды, где их устроит только победный результат.

4 июня Словения разгромила Гибралтар в товарищеском матче (6:0), а 1 июня команда разошлась вничью с Северной Македонией (1:1).

Словакия

Словакия не проиграла еще ни одного матча и в активе команды сейчас пять очков после трех туров. Команда находится в очень сложной группе, где практически не будет легких поединков, поэтому коллективу желательно брать очки в каждом матче, чтобы сохранять шансы на выход из группы. В предстоящей игре ожидается примерно равная игра с обоюдными моментами у каждых ворот.

23 июня Словакия потерпела разгромное поражение от Испании (0:5), а 18 числа команда минимально уступила Швеции (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Словения – 2.33
  • Ничья – 3.28
  • Победит Словакия – 3.34

Статистика

  • Шесть из десяти последних матчей Словении закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Словакия выиграла только два из десяти выездных матча в основное время
  • Словения выиграла три из пяти последних матчей со Словакией
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Словакия и Словения нуждаются в очках, поэтому матч будет закрытым и аккуратным. Предполагаем, что исход встречи решит один забитый мяч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:36
Возможна ничья
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