Словения – Словакия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Словения — Словакия, который состоится 01 сентября 2021 года

Словения

Сборная Словении не лучшим образом стартовала в квалификации к ЧМ 2022 и в трех матчах набрала только три очка, что существенно осложняет ей дальнейшие перспективы. Команда не может навязать соперникам свой футбол, а поэтому шансы на выход в главный турнир уходят с каждым туром. Матч со Словакией станет решающим для команды, где их устроит только победный результат.

4 июня Словения разгромила Гибралтар в товарищеском матче (6:0), а 1 июня команда разошлась вничью с Северной Македонией (1:1).

Словакия

Словакия не проиграла еще ни одного матча и в активе команды сейчас пять очков после трех туров. Команда находится в очень сложной группе, где практически не будет легких поединков, поэтому коллективу желательно брать очки в каждом матче, чтобы сохранять шансы на выход из группы. В предстоящей игре ожидается примерно равная игра с обоюдными моментами у каждых ворот.

23 июня Словакия потерпела разгромное поражение от Испании (0:5), а 18 числа команда минимально уступила Швеции (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Словения – 2.33

Ничья – 3.28

Победит Словакия – 3.34

Статистика

Шесть из десяти последних матчей Словении закончились тоталом больше 2.5 мячей

Словакия выиграла только два из десяти выездных матча в основное время

Словения выиграла три из пяти последних матчей со Словакией

Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Словакия и Словения нуждаются в очках, поэтому матч будет закрытым и аккуратным. Предполагаем, что исход встречи решит один забитый мяч.