Словения – Словакия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Словения — Словакия, который состоится 01 сентября 2021 года
Словения
Сборная Словении не лучшим образом стартовала в квалификации к ЧМ 2022 и в трех матчах набрала только три очка, что существенно осложняет ей дальнейшие перспективы. Команда не может навязать соперникам свой футбол, а поэтому шансы на выход в главный турнир уходят с каждым туром. Матч со Словакией станет решающим для команды, где их устроит только победный результат.
4 июня Словения разгромила Гибралтар в товарищеском матче (6:0), а 1 июня команда разошлась вничью с Северной Македонией (1:1).
Словакия
Словакия не проиграла еще ни одного матча и в активе команды сейчас пять очков после трех туров. Команда находится в очень сложной группе, где практически не будет легких поединков, поэтому коллективу желательно брать очки в каждом матче, чтобы сохранять шансы на выход из группы. В предстоящей игре ожидается примерно равная игра с обоюдными моментами у каждых ворот.
23 июня Словакия потерпела разгромное поражение от Испании (0:5), а 18 числа команда минимально уступила Швеции (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Словения – 2.33
- Ничья – 3.28
- Победит Словакия – 3.34
Статистика
- Шесть из десяти последних матчей Словении закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Словакия выиграла только два из десяти выездных матча в основное время
- Словения выиграла три из пяти последних матчей со Словакией
- Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Словакия и Словения нуждаются в очках, поэтому матч будет закрытым и аккуратным. Предполагаем, что исход встречи решит один забитый мяч.